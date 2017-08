Aj pri dovolenke na Slovensku je treba myslieť na poistenie

Slováci tento rok znovuobjavujú Slovensko. Kvôli bezpečnostnej situácií v zahraničí, stavili mnohí na dovolenku doma. Podľa prieskumu, ktorý pred letom pre Poštovú banku realizovala spoločnosť 2muse, plánovala v SR dovolenkovať viac ako polovica našincov (52%). Už minulý rok pritom hlásili slovenské hory rekordnú návštevnosť. Navštívili ich takmer dva milióny turistov, z čoho približne tri pätiny boli domáci. Zmena dovolenkových preferencií však neznamená menší význam poistenia.

S rastúcim počtom návštevníkov rastie i počet zásahov Horskej záchrannej služby (HZS). V letnej sezóne od 15. júna do 31. októbra 2016 jej záchranári zasahovali pri 407 prípadoch, čo je o 11 percent viac ako pred rokom. Rok predtým pritom vzrástol počet zásahov o 19 percent.

Počet zásahov horskej služby rastie

„Najčastejšie išlo o úrazy turistov na značených trasách. Boli to v prevažnej miere úrazy končatín následkom pádov,“ upresňuje Jana Krajčírová, riaditeľka Operačného strediska tiesňového volania HZS. Podľa informácií Europ Assistance, turisti zvyknú nesprávne odhadnúť počasie, dôsledkom čoho dochádza k spomínaným úrazom, ale často aj k ich zablúdeniu v neprehľadnom horskom teréne.

Príkladom je nedávny pád poľského turistu z výšky 30 metov. Na pomoc mu išli leteckí aj horskí záchranári. Za pádom pritom stálo len pošmyknutie na kašovitom snehu.

Priemerná cena za zásah sa pohybuje okolo 350 eur, ale v prípade nasadenia väčšieho počtu personálu a techniky sa môže vyšplhať až k hodnote niekoľko tisíc eur. „Cenu ovplyvňuje viacero faktorov, napríklad počet nasadených záchranárov, terén, v ktorom sa postihnutý nachádza, použitá technika, trvanie záchrannej akcie, nasadenie leteckej techniky a podobne.“ dodáva J. Krajčírová.

Veľká časť turistov je nútená tieto náklady hradiť zo svojho. Nemajú totiž zodpovedajúce poistenie. Ľudia si často neuvedomujú, že bez poistenia záchrannú akciu musia uhradiť sami. Je síce pravdou, že lekárske ošetrenie úrazov Slovákov v slovenských horách im kryje verejné zdravotné poistenie. No ak im pomoc poskytla aj Horská záchranná služba, za akciu dostanú účet navyše. Je potom na každom, či ho bude môcť predložiť na preplatenie poisťovni. „Každý dospelý človek by ešte pred cestou na hory mal myslieť aj na horské poistenie, ktoré pokrýva náklady na technickú časť zásahu záchranárov HZS,“ upozorňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Za zásah horskej služby nemusia platiť iba deti.

Tí, ktorí vyhľadávajú náročný terén, by si preto určite mali uzatvoriť poistenie do hôr, ktoré pokrýva práve náklady na zásah horskej služby vrátane prepravy vrtuľníkom. „Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou, stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne, zraníte sa alebo Vás jednoducho dobodá hmyz a máte alergickú reakciu a je nevyhnutný zásah horskej služby,“ hovorí produktová manažérka poistenia osôb UNIQA poisťovne Zuzana Legáthová.

Aj poistení turisti by však mali chodiť po vyznačených chodníkoch a pri náročnejších výstupoch dodržiavať pokyny horskej služby. „V prípade, že sa pri niektorých výstupoch vyžaduje sprievodca, musia to turisti rešpektovať a treba mať takúto aktivitu osobitne pripoistenú. Ak to nemajú osobitne dojednané, prípadne sa vyberú na nebezpečnú túru sami a následne budú zasahovať záchranári, môže dôjsť k zamietnutiu plnenia,“ upozorňuje Z. Legáthová.

Pozor na adrenalínové športy

Poistenie na hory je alternatívou bežného cestovného poistenia, ktoré dovolenkári poznajú z ciest do zahraničia. To však ani napriek väčšej obľube dovoleniek na Slovensku, nestráca svoj význam. Dovolenkovými hitmi zahraničných dovolenkárov sú Grécko, Španielsko a Taliansko. V takých prípadoch ide preto často o zranenia súvisiace s vodou. „Mali v sme v poisťovni prípad, keď sa klient vážne zranil pri skoku do mora, kde neočakávane narazil na skalu, aj keď šlo o miesto, ktoré poznal a na ktoré sa opakovane vracal. Pri skokoch do vody by preto mali byť ľudia obzvlášť opatrní, pretože more vie byť zradné,“ upozorňuje produktová manažérka cestovného poistenia UNIQA poisťovne Libuša Beniaková.

Poisťovňa už riešila aj záchranné akcie kvôli uhryznutiu jedovatou rybou, problémom s dýchaním vo vysokej nadmorskej výške v horách, skoku do mora, ktorý sa skončil vážnymi zraneniami, ale aj pádu zo skaly so smrteľnými následkami.

V rámci štandardného balíka cestovného poistenia je súčasťou aj krytie letných športov vykonávaných počas dovolenky a zakúpených priamo na pláži, napríklad jazdy na vodnom skútri, člnkovania, či vodného lyžovania. Tí, ktorí majú radi adrenalín, sa však často venujú aj rizikovým športom. Všetky takéto športy je však potrebné si pripoistiť.

"Rovnako tak športy vykonávané súťažne, či v rámci tréningov alebo sústredení v zahraničí. V rámci letných aktivít si môžete poistiť rafting, vysokohorskú turistiku s použitím horolezeckej výstroje do päť tisíc metrov nad morom, či potápanie so vzduchovým prístrojom,“ hovorí L. Beniaková. Rovnako je potrebné pripoistiť si športy, ktoré bude poistený vykonávať v rámci organizovaného podujatia, prípravy na súťaž, sústredenie, ako aj športy vykonávané súťažne.

V prípade pripoistenie pre adrenalínové športy teda poisťovňa hradí liečebné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, ako aj zachraňovacie náklady a v nutnom prípade aj transport domov. No sú aj aktivity, ktoré sa poistiť nedajú a sú vo výlukách z poistenia. Ide napríklad o horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, diaľkové plávanie nad 10 km, parašutizmus, alpinistika, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding a bungee-jumping. A samozrejme, z plnenia sú vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, návykových látok alebo nadmerných užitím liekov bez lekárskeho predpisu.