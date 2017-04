Ak sa prezidentkou stane M. Le Penová, európske akcie môžu spadnúť aj o 20 %

Aktuálne sme svedkami nesúladu medzi aktuálnou politickou situáciou v Európe a stavom na finančných trhoch. Hoci politické očakávania sú veľmi neisté, trhy zostávajú zatiaľ pokojné. No vo chvíli keď uvidíme, že obavy z politiky sa začínajú napĺňať, bude to pre trhy znamenať doslova explóziu.

Nedávnym príkladom bolo hlasovanie o Brexite. Trhy počítali, že občania Veľkej Británie zahlasujú proti odchodu krajiny z únie, no tí dali svojim hlasovaní a 52 percentnou podporou, najavo, že krajinu chcú z únie vyviesť. Pre finančné trhy to znamenalo šok.

Aj tento príklad zdôrazňuje dôležitosť blížiacich sa francúzskych volieb. Zhruba 100 mil. dolárov už v priebehu minulého roka z Európy odtieklo. Dôvodom bola nervozita investorov z politickej budúcnosti kontinentu. Tento rok totiž bude veľmi dramatický. Máme už za sebou voľby v Holandsku, ktoré našťastie znamenali zamietnutie populizmu, no teraz sa čaká na voľby vo Francúzsku a neskôr aj v Nemecku.

Trhy zatiaľ nehodnotia situáciu príliš dramaticky. Vidíme to na výnosoch francúzskych dlhopisov, a nízkom rozdiele medzi prirážkou francúzskych a nemeckých bondov. Aktuálne prieskumy totiž nominujú do úradu francúzskeho prezidenta umierneného kandidáta Emmanuela Macrona, čo by bol pozitívny výsledok. Avšak akonáhle by sme videli nárast predvolebných preferencii populistickej Marine Le Penovej, reakcia investorov by bola negatívna.

Jej reálne víťazstvo by potom bolo pre finančné trhy, ako aj pre samotnú úniu, doslova katastrofou. Jej politika má silno nacionalistickú a protekcionistickú líniu. Chce vyviesť krajinu tak z únie, ako aj eurozóny. Ak by sa jej s týmto programom podarilo uspieť, povzbudilo by to aj politikov v Taliansku a aj táto krajina by sa mohla vydať antieurópskym smerom. Znamenalo byť vážne problémy pre celý koncept spoločnej meny ako aj samotnú úniu. Bolo by to katastrofou v krátkodobom, ale aj v dlhodobom hľadisku.

Ak teda M. Le Penenová vyhrá, uvidíme veľmi negatívnu reakciu európskych akcií, ktoré by sa mohli prepadnúť o desať až 20 percent. Okrem toho samozrejme poklesne aj európska mena.

Nateraz je to však menej pravdepodobný scenár. Aktuálne prieskumy prisudzujú víťazstvo E. Macronovi, čo je dôvod, pre ktorý trhy zostávajú nateraz pokojné. Najlepším výsledkom by pre investora do európskych aktív znamenalo víťazstvo ďalšieho proeurópskeho kandidáta, a to Martina Schultza v septembrových voľbách v Nemecku.

Agenda naklonená spoločnej Európe by mohla posunúť kontinent viac dopredu. Či už pri ochote odpísať časť gréckych dlhov, čo by mohlo naštartovať tamojšiu ekonomiku, alebo pri uvoľnení tvrdých rozpočtových pravidiel presadzovaných súčasnou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. To by prinieslo vyššiu flexibilitu pri rozpočtových stimuloch.

Výsledkom by mohol byť vyšší ekonomický rast kontinentu a hlavne priblíženie výkonnosti politík krajín juhu a severu. Mohla by to byť účinná kombinácia liekov na ospalé európske hospodárstvo. A to je ďalším dôvodom, pre ktorý je tento rok z pohľadu európskych investorov kritický.

Peter Garnry, hlavný akciový stratég Saxo Bank.