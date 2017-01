Akciové fondy naberajú druhý dych

Slováci ešte nie sú od mladosti zvyknutí sporiť na dôchodok, no zároveň sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne rýchlo starnú. Kombinácia týchto dvoch parametrov neveští príliš ružovú budúcnosť. Celá správa »

Často sa stretávam s názorom, či už od realitných maklérov alebo od finančných poradcov) že investovanie do nehnuteľností na Slovensku sa neoplatí. Typický je najmä komentár: „V nehnuteľnostiach viete zarobiť tak tri, štyri percentá ročne, a pri tých všetkých starostiach s nájomníkmi to nestojí za to.” Je to ale naozaj tak? Celá správa »

Máme za sebou pomerne turbulentný rok 2016 a pred každým investorom teraz stojí logická otázka, ako byť ziskový aj v tom novom roku. Aj keď na to nemá nikto zaručenú odpoveď, pokúsili sme ale nájsť niekoľko investičných tipov, ktoré sú hodné pozornosti. Celá správa »

Slováci prenikajú do vôd investícií len veľmi pomaly. Bráni im v tom prílišná opatrnosť, ale aj nedostatok informácií. Často sa im preto nedarí vyhýbať začiatočníckym investorským chybám. O skúsenostiach s predajom investícií do podielových fondoch a technikách, ktoré pomáhajú posmeliť príliš opatrných klientov, sa rozprávame s tromi finančnými sprostredkovateľmi Fincentra. Celá správa »