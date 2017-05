Akciové indexy rastú vďaka rope

Články z Investície

Belgickým mestom podľa údajov zverejnených Antverpským diamantovým centrom prešlo minulý rok až 202 miliónov karátov týchto drahých kameňov v hodnote 48 miliárd dolárov, čo je päť percent viac ako pred rokom. Celá správa »

Odborníci z investičnej spoločnosti Fidelity analyzujú, čo bude víťazstvo Emmanuela Macrona vo Francúzsku znamenať pre trhy a investorov a kde by sa mohli vyskytnúť potenciálne investičné príležitosti. Celá správa »

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze. Celá správa »

Korupcia, ktorá prekáža rastu ekonomiky, na Slovensku akoby už skapínala. Požiadajú Putin, Orbán a Fico, aby boli zdaňovaní vyššou sadzbou než ostatní ľudia? Jazýčkom na váhach sú Francúzi a internet ako fenomén súčasnosti. Ale otázka znie inak: Pôjde sa šéf slovenského parlamentu poriadne ožrať? Celá správa »

Investovanie je na Slovensku stále opradené príbehmi a domnienkami. Napokon, ešte donedávna veľká časť Slovákov považovala za investíciu aj životné poistenie. Na úplne opačnej strane sú alternatívne aktíva ako umenie, autá, či víno, ktoré sú často skôr hedonizmom ako premysleným investičným rozhodnutím. Poslednou skupinou, ktorá sa teší pozornosti neprávom je 26 miliárd eur uložených na vkladných knižkách, termínovaných vkladoch a bežných účtoch. Celá správa »