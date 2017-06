Ako deti naučiť narábať s peniazmi

V škole boli najúspešnejší tí z nás, ktorí nerobili chyby. V živote sú úspešnejší tí, ktorí chyby síce robia, no učia sa z nich. Dovoľme teda deťom robiť užitočné chyby už teraz, minieš si = nemáš, neodložíš si = bude ti chýbať. Schopnosť finančne dospieť je u každého iná. V každom prípade, ale platí, že rodičia by mali na pri získavaní tejto dispozície deťom aktívne asistovať.

V škole so to nenaučia

Podľa detského psychológa by sa deti mali naučiť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Dieťa do 12 rokov by malo dostávať vreckové raz za týždeň a rodič by mu mal zo začiatku pomôcť so správnym načasovaním, kedy peniaze použiť. Zmyslom je, aby mladý človek vôbec dokázalo pochopiť podstatu používania peňazí. Táto schopnosť sa u detí vyvíja v rozdielnom veku, v niektorých prípadoch už vo štvrtom roku života, u iných nemusí byť rozvinutá ani v siedmom.

Primárne pritom nejde o IQ dieťaťa, hoci aj to je jedným z faktorov, ale o rozvoj a zrelosť nervovej sústavy. Skúsenejšie deti vo veku od 12 do 18 rokov by mali dostávať peniaze dva krát mesačne a dospelí študenti raz mesačne. Podľa psychológov je dobré, ak si chce mladý človek niečo vysnívané kúpiť a sám si na to nasporí.

Aké výhody prináša detský účet

V prípade, že sa niečo udeje a rodič nie je v priamom kontakte s dieťaťom, či už v tábore alebo na školskom výlete, rodič môže okamžite reagovať a prevodom na účet poslať potrebnú sumu peňazí. Ďalšou výhodou je prehľad nad výbermi a platbami – ak rodič zaregistruje podozrivý výber alebo nákup, môže transakciu prekonzultovať a včas predísť rizikám. Ak by dieťa nosilo so sebou vyššiu hotovosť, vzniká riziko straty, krádeže alebo šikany.

Hlavným benefitom, ale určite ostáva zážitok a skúsenosť nadobudnutá v reálnom svete s reálnymi peniazmi. Obava z Orwellovskej kontroly nie je vôbec na mieste, nad úplným vylúčením hotovosti z platobného styku dnes uvažuje napr. Švédsko. Ak to zvládnu Švédi, slovenské deti určite tiež.

Ako založiť dieťaťu účet

Na založenie detského účtu vo väčšine bánk stačí, ak rodič príde do banky so svojím občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Pri študentskom účte už treba predložiť občiansky preukaz mladého majiteľa účtu. Stredoškoláci a vysokoškoláci starší ako 18 rokov úkon zvládnu sami, vhodné je priniesť potvrdenie o návšteve školy.

V minulosti poskytovali niektoré bankové domy sprievodný benefit v podobe poistenia pre prípad straty či krádeže dokladov, kľúčov, peňaženky alebo tašky zadarmo. V dnešnej bankovej ponuke sme už takýto účet nenašli, ale je možné, že sa časom objaví.

Rada nad zlato

K finančnej gramotnosti patrí aj vedieť si sporiť. Malo by platiť pravidlo, že zo získaných prostriedkov je potrebné odložiť si bokom desať percent. Ak deti odmalička učíme, aby si z každých peňazí, ktoré dostanú alebo zarobia, odložili bokom túto časť, postupne si prirodzene osvoja dôležitý návyk – vytvárať si rezervu. Ak sa to dnes naučia, v budúcnosti nebudú mať ťažkosti s bývaním, dovolenkami, či dôchodkom.

Ak by ste chceli dieťaťu založiť detský účet hlavne kvôli sporeniu, nechajte si radšej poradiť nejakú inú, ziskovejšiu, alternatívu, keďže úroky sú na tomto produkte veľmi blízke, často až rovné nule. Najvyššie úročenie na trhu poskytuje Primabanka a to vo výške jedného percenta, no maximálne do výšky vkladu tisíc eur.

Ako správne odmeňovať a motivovať dieťa

Keď som bol dieťaťom ja, bolo v móde motivovať potomkov k dobrým známkam hroziacim trestom. Z prirodzeného rešpektu som sa preto snažil dosiahnuť čo najlepší prospech. Potom, ale prišiel niekto múdry a povedal, že deti nie je správe viesť bičom, ale cukrom. To znamená, že rodičia majú svoje ratolesti motivovať k dobrému prospechu, pomoci s vysávaním, či s umytím riadu, sľúbenou odmenou. Dnes však už vieme, že ani táto metóda nie je tak celkom ideálna.

Psychológovia radia, aby sme dieťa nehodnotili my, pretože je to veľmi stresujúce, ale aby sme ho naučili hodnotiť samé seba. Napr. „Zdá sa, že sa ti to páčilo!“ alebo: "Aké to bolo?“. Veľké povzbudenie a podporu vyjadríme aj slovami: „Som rád, že si to urobil, vyzeráš so sebou spokojný!“. Alebo „vďaka, že si sa so svojim kamarátom podelil, mal z toho dobrý pocit – a ja tiež.“ Kedykoľvek je to možné, je dobré spýtať sa vášho dieťaťa na jeho vlastné sebahodnotenie. Napríklad: „Ako si prišiel na tento nápad?“ Záujmom o vnútorný pocit potomka výrazne obohatíte váš vzťah a podporíte jeho sebaúctu.

Na záver prikladám inšpiratívne názory jednej z mojich klientiek, o ktoré sa so mnou podelila počas prieskumu, ktorý som si robil pri príprave tohto článku:

1. Dostávajú vaše deti vreckové? Ak áno na účet alebo v hotovosti? Od koľkých rokov?

Naše deti dostávajú peniaze na účet aj v hotovosti. Z môjho účtu im chodí trvalý príkaz na 23,52 eur (detské prídavky od štátu). Je to pre nich motiváciou, pretože som im povedala, že dostávam detské prídavky iba dovtedy, kým budú študovať. Všetky platby, ktoré im treba uhradiť v škole alebo za krúžky, im prevediem cez IB na ich účty, a v tej chvíli nechávam zodpovednosť v ich rukách, aby si tak sami vyrovnali finančné záväzky s organizáciami a školami. Týmto sa deti učia finančnej zodpovednosti voči druhým. Inak si zarábajú brigádami.

2. Dávate deťom pravidelnú sumu a musia si ju vedieť ustrážiť, alebo dostanú vždy toľko, koľko práve potrebujú?

Starší syn má 19 rokov a okrem prídavkov a vreckového nedostáva nič viac. Deti sa musia učiť, ako ťažko si je v dnešnej dobe zarobiť peniaze, ktoré nespadnú len tak z neba.

3. Používajú vaše deti akúkoľvek platobnú kartu alebo inú platobnú službu (paypal , IB)?

Synovia používajú IB od roku 2010 a majú k svojim účtom aj vlastné platobne karty. Často sa stane, že ostanú aj týždeň sami doma, tak im dám moju kartu, nie hotovosť, aby si mohli sami nakúpiť a navariť, ale vždy mi musia povedať, čo plánujú kúpiť. Sú to zodpovední mladí ľudia. Nemajú prehnané nároky a určite ich finančne nerozmaznávame. Ak sa rozhodnú, že by chceli niečo drahšie, alebo s ich zamýšľaným nákupom nesúhlasíme, musia si naň sami zarobiť.

Prehľad detských účtov, ktoré banky poskytujú zadarmo

Banka Služby v balíku a podmienky úrok Vúb Od 8 do 14 rokov, IB pre rodiča, 2 výbery z Vúb bankomatu zdarma 0,1% Tatrabanka Od 6 rokov, IB len pre rodičov, VIAMO, sporiaci systém, výbery z bank. doma aj v zahraničí za 0 eur 0% Unicredit Bank Od 8 rokov, pasívny IB iba na nahliadnutie 0,1% Mbank Zvýhodnené sporenie 0,5% pri vklade rodiča 0% Primabanka Vek od 0 do 15r, vklad do 1000 eur je úročený 1%, nad 1000 eur je úrok 0% 1%

Autor je exkluzívnym finančným sprostredkovateľom Fincentra.