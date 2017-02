Ako sa pripraviť na reguláciu, či úplný zákaz sprotredkovateľský provízií

Viacerí komentátori odvetvia finančného poradenstva stále hlasnejšie tvrdia, že províziám plateným poskytovateľmi finančných služieb už celosvetovo odzvonilo. No je tomu skutočne tak? Všetci vieme, že Veľká Británia a aj niektoré ďalšie regióny už od týchto provízií prešli na priame platby platené zákazníkmi. No sú aj jurisdikcie, ktoré touto cestou síce vydali, no následne narazili na odpor svojich vlastných regulátorov.

Zoberme si napríklad takú Južnú Afriku. Čítal som niekoľko komentárov o tom, že tam dôjde k úplnému zákazu provízií. Podľa mojich informácií, ale tamojší regulátor (Rada pre finančné služby – FSB) smeruje skôr k obmedzeniu výšky provízií, čo je podstatný rozdiel.

Iní zasa poukazujú na možný „zákaz“ provízií v Spojených arabských emirátoch. Výkonný riaditeľ Dubajského úradu pre finančné služby (DFSA) však kategoricky vyhlásil, že podľa jeho úradu nič také potrebné nie je. Pravdou je, že Dubajský úrad pre poistenie (DIA) nedávno zákaz provízií ohlásil, no už teraz to vyzerá tak, že by k nemu v skutočnosti mohlo dôjsť až za pár rokov.

Prečo na tom záleží? Nejde o provízie, ale o transparentnosť. Ak si nedáme pozor, môže debata o zákaze provízií zastrieť to najpodstatnejšie v meniacom sa finančno-sprostredkovateľskom svete. Finanční poradcovia a ako aj sprostredkovatelia vo väčšine tzv. vyspelých krajín by sa mali zamerať na to, aby ich obchodné modely boli v prostredí transparentného odmeňovania, a to bez ohľadu na to, či už formou provízií alebo poplatkov, efektívne a funkčné.

V posledných rokoch často vystupujem na konferenciách organizovaných po Európe a takmer vždy sa venujem aj téme, aké ponaučenie by si Európska únia mala vziať zo zmeny spôsobu predaja finančných služieb vo Veľkej Británii. Aj z tohto konkrétneho počinu sa samozrejme môžeme poučiť, väčšina zvyšku Európy by však možno ponaučenie mala hľadať skôr v prechode Veľkej Británie na systém zverejňovania provízií v 90. rokoch minulého storočia.

Regionálne rozdiely

Už roky sa snažím zoznamovať sa s trhmi finančných služieb v jednotlivých európskych krajinách a porozumieť im pokiaľ možno najlepšie. Jedna vec ma zaujala viac než všetko ostatné: každá krajina má odvetvie finančníctva a poradenstva vyformované inak, a rozdiely medzi rozvojom sú v jednotlivých krajinách výrazné.

Zdá sa, že regulačné orgány si to čím ďalej viac uvedomujú a prichádzajú k záveru, že to, čo sa realizovalo inde, napríklad vo Veľkej Británii, nemusí byť tým správnym riešením pre ich vlastný lokálny trh.

Mal by som povedať, že nie som zástancom provízií na úkor poplatkov, ale ani naopak. Snažím sa len, aby sa naše odvetvie v správnu dobu zameriavalo na to najpodstatnejšie.

Zamerajme sa teda na to, aby bol klient stále stredobodom všetkého, čo robíme. Prinášajme hodnotu vo forme podstatných výhod, ktoré by klient mal spoluprácou so sprostredkovateľom dostať. Vždy robme to, čo je správne, no správne z pohľadu klienta, nie z pohľadu poradcu či poskytovateľa daného produktu. Potom transparentnosť hravo zvládneme.

Ak si zákaz provízií časom nájde cestu až na váš trh, budete zároveň dokonale pripravení sa s ním vysporiadať a možno prinesie výhody tak klientom, ako aj poradcom.

Autor je výkonným riaditeľom Federácie európskych nezávislých finančných poradcov (FEIFA) a generálnym tajomníkom Európskej federácie finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov (FECIF).