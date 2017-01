Ako sa vyvíjali finančné trhy v decembri

Wall Street prepisovala historické maximá, keď pokračovala Trumpova rallye postavená na nádeji, že zníženie daní, fiškálne stimuly a deregulácia novou americkou vládou prispejú k rastu ziskovosti firiem. Európske akciové trhy sa posunuli na 12-mesačné maximá, k čomu prispeli znaky akcelerácie ekonomiky starého kontinentu pri predĺžení kvantitatívneho uvoľňovania ECB minimálne do konca roka 2017.

• V priebehu decembra sa posúvala celá americká výnosová krivka nahor, krátky koniec na sedemročné maximá a dlhý na najvyššie úrovne od leta 2014 potom, čo Fed zvýšil sadzby a avizoval až tri možné zvýšenia v tomto roku. Výnosy dlhopisov eurozóny nasledovali americké, keď predĺženie kvantitatívneho uvoľňovania ECB, ale so zníženým objemom nákupov bolo vnímané ako začiatok jeho konca. Na konci roka však dlhopisové trhy väčšinu decembrových strát vymazali, keď sa pohyby javili ako prirýchle a priveľké.

• Jastrabí slovník viacerých predstaviteľov Fedu a ich pozitívny výhľad na americkú ekonomiku sa pretavili do ďalšieho rastu sily dolárového indexu, ktorý je najsilnejší od prelomu rokov 2002 a 2003.

• Silnejší dolár, vyššie úročenie dlhopisov a očakávanie akcelerácie svetovej ekonomiky pri pozitívnej nálade na finančných trhoch sa pretavili do poklesu ceny zlata na 10,5-mesačné minimá.

• Ropa pokračovala v raste na najvyššie úrovne od leta 2015, keď trhy veria, že dohoda o znížení produkcie krajinami OPEC a vybranými nečlenskými krajinami bude aj dodržiavaná.

Akciové trhy

V priebehu celého decembra pokračovala na hlavných svetových akciových trhoch rallye po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov, keď investori kalkulujú, že zníženie daní, fiškálne stimuly a rast vládnych výdavkov, ktoré plánuje nový establishment, zrýchlia ekonomický rast v USA a následne v celom svete, čo by sa malo pretaviť aj do vyššej ziskovosti podnikového sektora.

Naopak, trhy očakávajú, že najkontroverznejšie predvolebné návrhy v oblasti imigrácie či protekcionizmu v zahraničnom obchode by nemuseli byť uvedené do praxe. Navyše reflačná politika tlačí ceny dlhopisov nadol a znamená rotáciu kapitálu do rizikovejších akcií. Výsledkom bolo vytrvalé prepisovanie historických maxím takmer na dennej báze.

Európske akciové trhy zaznamenali najlepší mesiac v tomto roku a posunuli sa na 12-mesačné maximá, keď sa úplne otriasli z výsledkov referenda v Taliansku, kde bola zamietnutá zmena ústavy, ktorá by upravila politický systém a zjednodušila prijímanie zákonov. Referendum trhy vnímali skôr ako premárnenú príležitosť a nie ako katastrofu. Výsledok bol viac-menej dopredu zacenený, keď prieskumy pred voľbami naznačovali, že Taliani povedia „nie“.

Zároveň je zrejmé, že okamžité predčasné voľby v krajine nehrozia. Plusom pre európske akcie bolo aj úsilie novej talianskej vlády adresovať problém podkapitalizovanosti miestneho bankového sektora. Európske akcie tak nasledovali vývoj na Wall Street a pomohlo im aj predĺženie kvantitatívneho uvoľňovania ECB minimálne do konca roka 2017.

Emerging trhy zastavili svoje straty napriek oslabovaniu lokálnych mien, keď postupne ustupuje nervozita s možným protekcionizmom USA v zahraničnom obchode po Trumpovom zvolení.

Dlhopisové trhy

Americká výnosová krivka sa v priebehu prvej polovice decembra posúvala nahor, keď pokračovali očakávania, že po zvolení Donalda Trumpa do Bieleho domu budú presadené veľké znižovanie daní, deregulácie a príde k rastu vládnych výdavkov v USA, čo by malo zrýchliť ekonomický rast a aj infláciu. A malo by to znamenať tiež rýchlejšie odstraňovanie menovej akomodácie Fedom, čo sa aj potvrdilo.

Projekcie amerických centrálnych bankárov, tzv. dot plot graf, po zasadnutí Výboru pre operácie na voľnom trhu (FOMC) ukázali, že kalkulujú s rýchlejším zvyšovaní sadzieb, až trikrát v tomto roku po jedinom zvýšení v decembri minulého roka. Na krátkom konci výnosovej krivky dvojročné výnosy atakovali 1,3-percentnú hladinu, čo je najvyššia úroveň za ostatných sedem rokov. 10-ročný výnos vystrelil nad 2,6-percentnú hladinu na najvyššie úrovne od leta 2014.

Vývoj na trhu s americkými dlhopismi vplýval aj na tie európske napriek tomu, že ECB takisto podľa očakávaní predĺžila kvantitatívne uvoľňovanie minimálne do konca tohto roka. Zároveň však znížila mesačný objem nákupov, čo si trhy vysvetlili ako začiatok jeho konca, ktorý následne začali diskontovať do cien dlhopisov. Nemecký 10-ročný výnos preto vyskočil nad 0,4 percenta, teda na 10-mesačné maximá.

V závere mesiaca pred koncom roka prišlo ku korekcii naprieč dlhopisovými trhmi, keď sa prudké pohyby na dlhopisových trhoch začali javiť ako prestrelené. Investori zároveň začali poukazovať aj na fakt, že Trumpovi sa nemusí podariť všetky očakávané opatrenia hneď hladko uviesť do života, ako aj fakt, že Fed by mohol napriek očakávaniam jeho samotných predstaviteľov z rôznych dôvodov zvyšovať sadzby pomalšie ako trikrát v tomto roku.

Aj preto panika na dlhopisových trhoch rozvíjajúcich sa krajín ustala a v decembri mazali časť novembrových strát. Americký 10-ročný výnos tak zatváral rok na 2,45 percenta a nemecký s rovnakou splatnosťou na úrovni 0,20 percenta.

Komoditné trhy

Zlato zaznamenalo v decembri už tretiu mesačné stratu po sebe, keď kleslo na 10,5-mesačné dno pod 1 150 dolárov. Stojí za tým optimizmus, že program nového amerického prezidenta Donalda Trumpa pomôže akcelerovať hospodársky rast a ziskovosť podnikov minimálne v dôsledku zníženia daní, čo by sa malo pretaviť do vyššej inflácie a do pokračovania zvyšovania sadzieb Fedom pri posilnení dolára.

Priemyselné kovy v decembri korigovali prestrelený rast v reakcii na zvolenie Trumpa do Bieleho domu a na očakávania veľkých infraštruktúrnych investícií. Prispelo k tomu aj spomínané posilnenie dolára.

Ropa prudko rástla a posunula sa koncom roka na najvyššie úrovne od leta 2015, keď profitovala z dohody OPEC a vybraných nečlenských krajín združenia o znížení produkcie. Trhy pritom súčasne veria, že takáto dohoda by sa na rozdiel od minulosti aj mohla dodržiavať. Výsledkom bol Brent nad 55 dolármi a WTI na 53-dolárovej hranici.

Devízové trhy

Dolár pokračoval aj v decembri v posilňovaní voči väčšine hlavných svetových mien na najsilnejšiu úroveň od prelomu rokov 2002 a 2003. Stálo za tým očakávanie, že menová politika Fedu, ktorý by mal odstraňovať menovú akomodáciu, by mala divergovať od ostatných hlavných svetových centrálnych bánk. Fed totiž v závere roka 2016 na decembrovom zasadnutí zvýšil sadzby o 25 bázických bodov a naznačil, že v tomto roku by ich mohol zvýšiť až trikrát. Trhoví hráči špekulujú, že hospodárska politika nového amerického prezidenta Trumpa bude prorastová, a teda aj proinflačná.

Euro v priebehu mesiaca kleslo voči doláru na najnižšie úrovne od začiatku januára 2003, keď ECB predĺžila kvantitatívne uvoľňovanie a úrokový diferenciál na dlhých koncoch výnosovej krivky medzi eurozónou a USA vzrástol na najvyššiu úroveň od pádu Berlínskeho múra.

Pod výrazný tlak sa dostal aj japonský jen, ktorého úroková nevýhoda sa zhoršovala pre kontrolu výnosovej krivky Bank of Japan. Voči doláru sa posunul na 10-mesačné dná a voči euru na najslabšie úrovne od mája 2016. Výrazne profitoval rubeľ vďaka odrazu cien ropy.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.