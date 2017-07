Ako si počas dovolenky nenechať vykradnúť byt

Zlodeji čakajú často na letné mesiace, kedy sa ľudia vyberajú za oddychom do zahraničia a svoje domovy nechávajú opustené. Existujú však viaceré spôsoby, vďaka ktorým môžeme zlodejom zabrániť, aby sa do nášho príbytku dostali.

Najčastejšie sa kradnú peniaze, šperky, notebooky, ručné náradie či televízory. „Štatisticky sa najviac stretávame s prípadmi, keď klienti úspory a cennosti schovávajú v spálni v skriniach. No a presne tam ich zlodeji aj najčastejšie hľadajú. Zaznamenali sme prípad, keď zlodeji ukradli 3 000 eur, ktoré mal klient uložené v skrini v spálni v krabici od topánok,“ uvádza hovorca poisťovne Generali Milan Janásik.

„Podľa štatistík našej poisťovne sa až tretina vlámaní stane v Bratislavskom kraji. Krádeže vlámaním evidujeme najčastejšie vo väčších mestách, kde zlodejom nahráva anonymita prostredia,“ priblížil M. Janásik.

Zlodeji vnikajú do domov najčastejšie cez najslabší bezpečnostný prvok, ktorým bývajú zväčša okná či dvere. Preto sa odporúča zaobstarať si bezpečnostné dvere. Pri odchode je dôležité uistiť sa, že dvere a okná sú správne zatvorené. Nemali by sme nechávať otvorenú ani vetračku a to ani ak je na okne napríklad sieťka proti hmyzu.

Ak odchádzame na dovolenku, mali by sme poprosiť známych alebo susedov, aby nám občas skontrolovali nehnuteľnosť a pravidelne vyberali poštovú schránku. Práve plná poštová schránka môže totiž zlodejov upozorniť na opustený dom či byt. Pri odchode na dovolenku tiež nezastierajte žalúzie, aj to môže byť znamením pre zlodejov.

„Určite neodporúčame dávať informácie o presnom termíne dovolenky a ani fotky vybavenia domu či bytu na sociálne siete. Nikdy si nemôžeme byť istí, ku komu sa tieto informácie dostanú,“ vysvetľuje riaditeľ Odboru poistných udalostí majetku poisťovne Generali Marek Molda.

Stávajú sa aj prípady, keď je nehnuteľnosť síce zabezpečená napríklad alarmom, avšak pri odchode ho ľudia jednoducho zabudnú aktivovať, čím zlodejom mimoriadne uľahčia prácu.

Čo robiť, ak už zistíme, že nás vykradli?

Aj pri dodržaní týchto zásad sa však môže stať, že váš domov zlodeji vykradnú. Čo vtedy robiť? „Ak už pri dverách vidíme napríklad vylomený zámok, základným pravidlom je nevstupovať do objektu. Mohli by sme tak skomplikovať polícii prácu a zničiť niektoré dôkazy,“ upozorňuje M. Molda.

Privolanie polície je kľúčové, pretože šetrenie polície a jej závery sú podmienkou poisteného plnenia v poisťovni, v ktorej máte uzatvorené poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Práve toto poistenie vám preplatí škody, ktoré zlodeji napáchajú. Vždy je tiež dobré mať fotodokumentáciu zariadenia domu či bytu. Je nápomocná pri nahlasovaní vecí, ktoré zlodeji ukradli, pretože v prvotnom šoku si na ne nemusíte hneď spomenúť.