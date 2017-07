Ako si uchrániť majetok pri búrke a víchrici

Počas víkendu zasiahli silné búrky najmä východ Slovenska, kde napáchali desaťtisícové škody. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred búrkami pre celé územie Slovenska aj na najbližšie dni. Ľudia tak môžu škody na majetku pri búrkach minimalizovať.

Ako predísť škodám na domoch vplyvom búrky:





Mali by dbať na to, aby strecha bola v dobrom technickom stave. Predíde sa tak jej poškodeniu silným vetrom, ktorý môže strhnúť jej časť alebo ju dokonca odniesť celú.

Ak odchádzame z domácnosti a vieme, že môžu prísť búrky, mali by sme dôkladne pozatvárať okná, dvere, ventilácie či svetlíky.

Z elektrických spotrebičov je tiež dobré vytiahnuť prívodné šnúry z elektrickej siete, prípadne vypnúť elektrické ističe. Predíde sa tak poškodeniu spotrebičov úderom blesku.

Elektronické a elektrické zariadenia ochráni pre úderom blesku tiež takzvaná prepäťová ochrana.

Škody, ktoré na majetku napáchajú búrky, vám preplatí poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Dôležité je mať poistené živelné riziká, a to vrátane víchrice a krupobitia. Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch, či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.

Ak je to možné, po poistnej udalosti by mali klienti s odstraňovaním následkov alebo opravou počkať do obhliadky poisťovne. Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť. V takom prípade je však potrebné si poistnú udalosť zdokumentovať. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefóne.

Ako nahlásiť škodu

Väčšina poisťovní už dnes umožňuje nahlásiť škodovú udalosť on-line, či už prostredníctvom formulára, alebo e-mailu s fotografickými prílohami. Okrem toho je to možné urobiť telefonicky, poštou alebo osobne na pobočke. Niektoré poisťovne umožňujú hlásiť škodu aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.