Ako správne investovať do podielových fondov

Slováci stále držia veľkú časť úspor na termínovaných vkladoch, či bežných účtoch. Podľa štatistiky OECD to je až 62 percent celkového finančného majetku našincov – takmer najviac spomedzi porovnávaných krajín. V podielových fondoch máme alokovaných len 8,4 percenta z finančného majetku. Dôvodom je aj nízke povedomie o fondoch a absencia základov investičnej gramotnosti.

Prvý kontakt s fondmi

Keď dostane čerstvý absolvent autoškoly kľúče od Ferrari, nemusí to dopadnúť dobre. Presne tak, ako keď sa „investor“ zvyknutý na termínované vklady, pustí do fondov. Iba preto, že mu v banke poradili, že na nich môže zarobiť viac. Prvou otázkou, ktorou by sa mal investor zaoberať, nie je výnos, ale tolerancia rizika. Teda koľko je ochotný stratiť.

„Väčšina ľudí citlivejšie vníma stratu ako zisk. Na základe svojho rizikového profilu, pomeru investovaných prostriedkov k príjmom a zamýšľaného investičného horizontu, by mal voliť buď konzervatívny, vyvážený alebo dynamický prístup,“ hovorí Miroslav Kriak, oblastný riaditeľ Fincentra. Tento postup je dôležitý aj preto, že je ľahké podľahnúť trendom. Zažívame totiž jeden z historicky najdlhších býčích trhov a nájsť akciový fond s priemerným výnosom nad desať percent nie je nič mimoriadne. „Hovorí sa, že sklamania sú len zle nastavené očakávania. Toto je presne ten prípad, kedy sa očakávania nastavujú zle veľmi ľahko,“ dodáva M. Kriak.

Ak je však reč o fondoch, nemôžeme zabudnúť ani na investovanie do fondov v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Aj tu už možno vidieť, ako Slováci podceňujú ich možnosti a nezarábajú. „V druhom pilieri je takmer 1,5 milióna investorov, v treťom 800 tisíc. Pritom až 90 percent z nich má nesprávne stanovenú stratégiu, a sú v konzervatívnych fondoch,“ hovorí Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľom Fincentra o dôvodoch, prečo sú druhý a tretí pilier málo výnosné.

„Ak sa človek zaujíma o to, ako investovať cez podielové fondy, ale nemá vyriešené správne nastavenie v II. a III. pilieri, nech sa o podielové fondy zaujíma až po tom, ako vyrieši túto oblasť. Následne by mal pochopiť rozdiel v správaní základných druhov aktív, ktoré sa v podielových fondoch nachádzajú. Ak potenciálny investor nerozumie rozdielom správania sa aktív, neporadí mu nič a nikto, v tom ako si vybrať,“ hovorí o základnej gramotnosti investora J. Beständig

Neinvestujte viac, ako by vám chýbalo

Okrem voľby stratégie je dôležité pri investovaní nemať veľké oči a nestaviť všetko na jednu kartu. Ako hovorí Dominika Senteši, zo spoločnosti Finvia group: „nie je rozumné zainvestovať takú sumu, ktorá by mi chýbala. Mala by to byť čiastka, ktorú nebudem hneď potrebovať. Pri investovaní je dôležité rozkladať riziko v čase, nemať všetky peniaze na jednom mieste, v jednom fonde. Každý fond má svoju stratégiu, svoje zameranie a na základe tohto sa dá vytvoriť správna investičná stratégia.“

Zároveň platí, že staviť celoživotné úspory na jednu kartu je to najhoršie, čo môže investor s peniazmi urobiť. Pretože ani tie najlepšie minulé výsledky nie sú zárukou tých budúcich.

„V dnešnej dobe považujem za najvhodnejšiu stratégiu dlhodobo a pravidelne investovať do dynamických aktív s možnosťou doinvestovania v prípade väčších trhových poklesov,“ radí J. Beständig. Jeden z ďalších overených princípov investovania dodáva Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM: „Sporte do fondov aspoň desať percent z príjmu. Pokiaľ by ste sa držali tohto pravidla a odložili si každý mesiac aspoň jednu desatinu z toho, čo zarobíte, tak za rok máte šancu si nasporiť 1,2-násobok platu, čo za desať rokov môže predstavovať sumu vo výške ročného príjmu. Vďaka výnosovému potenciálu fondov môže byť táto suma ešte vyššia.“

Pri poklese nespanikárte, ale zarobte

Najväčším obratom v investovaní Slovákov je prechod od jednorazového k pravidelnému investovaniu. Zatiaľ, čo terminované vklady učili sporiť doma a do banky priniesť na zhodnotenie kompletný balík peňazí, na fondoch sa zarába inak. „Existuje jednoduchá stratégia, ktorá sa dá implementovať takmer do každej investície a do väčšiny podielových fondov a to kupuj lacno a predávaj draho. Pri investovaní stačí dodržať ten istý princíp a vďaka tomu človek môže zarobiť viac.

Ako sa to môže prejaviť v praxi? Pri pravidelnom investovaní si posielate na investičný účet napríklad sto eur a v čase poklesu fondov, do ktorých investujete napríklad o 30 percent, tam posielajte dva krát toľko, teda dvesto eur mesačne. Ak toto budete robiť pri každom väčšom poklese, tak zaručene získate podstatne viac, ako keby ste investovali aj v čase poklesu tú istú sumu ako obyčajne,“ hovorí o stratégii Jaroslav Ilek, regionálny riaditeľ Fincentra.

Tento postup odporúča aj Lýdia Žáčková, hovorkyňa Prvej penzijnej a správcovskej spoločnosti: „Vždy je lepšie investovať pravidelne a menšiu sumu. Pri častejšom investovaní prichádza k priemerovaniu vstupnej ceny, teda k znižovaniu rizika a zhodnocovaniu peňažných prostriedkov – máme vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahneme dobré zhodnotenie.“

Jednorazové investovanie premyslite dvakrát

Ak máte k dispozícií väčší balík peňazí, je lepšie nevrhnúť sa na prvý podielový fond a vložiť všetko naraz. Najmä nie v súčasnosti, keď sú trhy na vrchole. Aj jednorazové investície je lepšie rozdeliť. „Pri jednorazových investíciách platia iné pravidlá. V časoch, kedy sú trhy vysoko, si človek musí naozaj dobre zvážiť, do čoho bude investovať. Aj dnes je taká doba. Mnohé podielové fondy sú nadhodnotené. Ako si znížiť riziko? Na prvom mieste je výber vhodných fondov a percentuálne rozloženie investície medzi ne. Tento výber musí zohľadňovať dnešnú dobu, investičný horizont a očakávania klienta,“ hovorí Jaroslav Ilek.

„Najmä pri kratšom investičnom horizonte a období keď sú trhy vysoko, odporúčam zvážiť si rozdelenie jednorazovej investície na dlhšie obdobie. Áno, je tu stále riziko, že trhy ešte môžu ísť vyššie a kúpim ešte drahšie, ale ak to bude naopak, tak v tom prípade kúpim lacnejšie a zarobím viac. Hovoríme o rozložení investície napríklad na 12 mesiacov.“

Rozumne treba zvážiť poplatky

Po zvážení všetkým možností, rizík a očakávaní je na mieste pri výbere fondu skontrolovať aj poplatkovú štruktúru. M. Kriak vysvetľuje: „Odhliadnime od distribútorov typu Etrag & Sicherheit, ktorí k predplatenému vstupnému poplatku pridávali aj priebežný, bežne sa môžeme stretnúť s dvoma typmi poplatkov a to vstupnými, ktoré môžu mať aj podobu priebežných počas celej doby sporenia, alebo výstupnými.“

Ako to však býva aj v iných oblastiach života, nemožno povedať, že lacnejší fond je lepší. „Ak si na pobočke banky kúpim fond, ktorý bude mať nulový vstupný a výstupný poplatok, ale jeho výkonnosť zaostane za benchmarkom trhu o polovicu, zarobím podstatne menej ako pri fonde, ktorý je síce spoplatnený trojpercentným vstupným poplatkom, ale dokáže zarobiť významne nad benchmark.

Práve výkonnosť oproti benchmarku, respektíve vzťah medzi vývojom benchmarku a fondom je ukazovateľom kvality portfólio manažéra. Kupovať akciový fond, ktorý nedokáže predbehnúť výkonnosťou MSCI World je rovnaké, ako kúpiť si autonómne riadené auto a platiť šoféra, ktorý navyše zaťahuje ručnú brzdu,“ uzatvára M. Kriak.