Ako zabezpečiť svoj domov pred neželanými udalosťami

Pred neželanými návštevami zlodejov či nepríjemnými škodovými udalosťami sto percentná ochrana neexistuje. Jednoducho, každého sa môžu pokúsiť vykradnúť, u každého hrozí, že praskne vodovodné potrubie, vytečie práčka alebo sa stane iná nepríjemnosť. Preto je rozumné vopred sa na to čo najlepšie pripraviť.

Ak ste kúpili nehnuteľnosť, v ktorej už pred vami niekto býval, jedna z prvých vecí, ktorú ste zrejme urobili, bola výmena vložky. To však ešte pred zlodejmi nikoho neuchránilo.

Prieskumy ukazujú, že počty vlámaní do bytov na Slovensku z roka na rok klesajú. Nemajú to však na svedomí unavení či prieberčivejší zlodeji, je to dôsledkom aj toho, že čoraz viac ľudí si svoje nehnuteľnosti chráni kvalitnými bezpečnostnými dverami.

Ak o nich uvažujete, mali by ste vedieť niekoľko faktov, pretože nie všetko, čo má ceduľku bezpečnostné, je aj v skutočnosti zlodejmi neprekonateľné. Neprekonateľné dvere neexistujú, „no kým do jedných stačí kopnúť, aby povolili, iné treba páčiť desiatky minút a nebude na to stačiť len tak hocijaká výbava, ktorá sa dá nenápadne schovať do vrecka,“ hovorí Juraj Hroš, bezpečnostný analytik zo spoločnosti Sherlock ASSA ABLOY. Skúsení zlodeji dobre poznajú rôzne modely dverí a vedia, ktoré sa ani neoplatí pokúšať otvoriť, pretože by im to buď trvalo príliš dlho a niekto by si ich mohol všimnúť, alebo by pritom narobili veľa hluku.

Aby si dvere oficiálne zaslúžili prívlastok „bezpečnostné“ a aby ich tak potom vnímali napríklad aj policajti v prípade vyšetrovania alebo poisťovňa, musia spĺňať niekoľko kritérií. Bezpečnostné dvere sa musia testovať v akreditovaných skúšobniach, kde sa ich pokúšajú rôznymi spôsobmi prekonať. Podľa spôsobu a času potrebného na ich prekonanie sa potom dvere zaraďujú do bezpečnostných tried. Bezpečnostné dvere preto musia mať certifikát potvrdzujúci ich zaradenie do spomínanej bezpečnostnej triedy podľa európskej normy ENV1627.

Certifikované dvere sa zaraďujú do bezpečnostných tried od 1 po 6, pričom jednotka je najnižší stupeň bezpečnosti. Takéto dvere sa hodia na zabezpečenie priestoru, v ktorom nie sú cenné a citlivé veci, napríklad pivnice. „Podľa mojich skúseností sú pre bežnú rodinu najvhodnejšie bezpečnostné dvere tretej triedy, ktoré majú certifikovaný vysoký stupeň ochrany a odolnosť voči mechanickému napadnutiu skrutkovačom, drevenými a plastovými klinmi, kliešťami, hasákom, páčidlom či ručnou mechanickou vŕtačkou,“ hovorí J. Hroš.

Na certifikátoch hľadajte aj informácie a záruku o tom, že dvere chránia pred ohňom a hlukom.

Čo všetko sa dá poistiť?

Okrem bezpečných dvier potrebuje každá nehnuteľnosť aj poistenie, ktoré v prípade poistnej udalosti rýchlo nahradí vzniknuté škody, aby sa minimalizovalo zníženie životnej úrovne a komfortu bývania. Na trhu je veľa komerčných produktov na poistenie domu či bytu s rôznym krytím a rôznym rozsahom. Je potrebné poistiť si nehnuteľnosť a aj domácnosť, tak aby bola chránená nielen samotná stavba, ale aj vnútorné vybavenie. “Určite sa treba poistiť voči nebezpečenstvám a ohrozeniam, ako sú napríklad živelné pohromy, škody spôsobené požiarom a vodou, atmosférické zrážky či vlámanie a lúpež,“ hovorí Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon.

Štatisticky najčastejšie poistné udalosti súvisia s takzvanými vodovodnými škodami, teda so škodami, ktoré spôsobila unikajúca voda alebo iná kvapalina v dôsledku roztrhnutého, prasknutého či poškodeného vodovodného, kanalizačného, teplovodného potrubia alebo parovodu. Môže to však byť aj vytopenie práčkou, havária na potrubí, zlé tesnenie či nedotiahnuté vodovodné kohútiky. Tieto škody sú ešte nepríjemnejšie a závažnejšie, ak práve nie ste doma a váš domov zostal bez dozoru. „V kontexte s vodou bol čiernym dátumom 31. júl minulého roka, kedy Slovensko postihli silné búrky,“ hovorí D. Macková z poisťovne Aegon.

„Mnoho ľudí už ocenilo aj výhody poistenia domácnosti, ktoré zahŕňa elektroniku, cennosti, nábytok, oblečenie či škodu spôsobenú elektrickým skratom,“ dopĺňa D. Macková. V neposlednom rade treba myslieť aj na škody, ktoré členovia domácnosti spôsobia iným, či už vytopia susedov, alebo im nechtiac oškrú auto, deti niekomu loptou rozbijú okno alebo pes zaútočí na drahú susedovu mačku.

Praktické je napríklad takzvané poistenie lomu skla alebo poistenie skla v domácnosti. V prvom prípade poisťovňa nahradí škodu, ak sa rozbije alebo pukne sklo vo dverách, na balkóne alebo na okne, poistenie skla v domácnosti zase kryje rozbitie skla na nábytku, ale aj akvária, zrkadla či sklokeramickej varnej dosky. „V rámci poistenia bývania sme mali len za uplynulý rok hlásených 926 poistných udalostí, čo v priemere znamená, že sa každý deň udiali viac ako dve udalosti, na ktoré ľudia využili svoje poistenie,“ uzatvára D. Macková.