Ako zareagovali české banky na zvýšenie sadzieb v ČR?

Priemerná cena všetkých typov bytov síce vzrástla v druhom štvrťroku o 1,1 percenta, no v predchádzajúcom štvrťroku to bolo o 2,4 percenta. Realitný trh sa tak postupne ochladzuje. Príčin je niekoľko Jednak je to nová ponuka viacerých developerských projektov v rovnakom čase, no badať aj isté ochladzovanie dopytu. Celá správa »

Nie je asi prekvapením, že výška výdavkov na dovolenke sa líši podľa danej krajiny. Najdrahšie z krajín preferovaných Slovákmi vychádza Taliansko s priemernou výškou platby kartou 277 eur. Naopak najlacnejšia je dovolenka v Bulharsku – platby kartou za len zhruba sto eur. Na výšku výdavkov na dovolenke však vplýva i kraj, z ktorého dovolenkár pochádza. Priemerný Bratislavčan tak napríklad zaplatí na dovolenke kartou viac ako dvojnásobok toho, čo šetrní obyvatelia Žilinského kraja. Celá správa »

Nízke ceny úverov urobili bývanie dostupné takmer pre každého. Ceny v treťom bratislavskom obvode stúpli napríklad v druhom štvrťroku o šesť percent. Nami oslovený realitný maklér hovorí: “Mnoho nehnuteľností kúpených dnes, za ceny vyhnané do extrémnych výšok, bude o pár rokov problém predať bez straty”. Celá správa »

Počet aktívnych exekúcií na Slovensku sa pohybuje okolo hrozivého čísla troch miliónov. Hoci Slovenská komora exekútorov uviedla, že počet nových exekúcií klesá, aj v minulom roku pribudlo takmer 454 tisíc nových prípadov. Ide o odvrátenú stránku života na dlh, v ktorom Slováci nestrácajú dych. Ani napriek exekučnému konaniu pritom nie sú dlžníci navždy vyradení z hry na získanie nového úveru. Cesta k nemu však je komplikovanejšia. Celá správa »

Na záver minulého mesiaca boli nútene hodiť ručník do ringu ďalšie dve banky – Banco Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Talianska vláda povolila druhej najväčšej a údajne nazdravšej talianskej banke – Intesa Sanpaulo, kúpiť aktíva týchto dvoch regionálnych a potápajúcich sa inštitúcií. „Zlé“ dlhy sa presunú do štátnej banky, teda na placia štátu. Záchranu talianskeho bankového sektore tak opäť zaplatia bežní občania. Celá správa »