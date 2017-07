Allianz - SP ponúka ako prvá na slovenskom trhu poisťovacieho chat bota

Odchádzate do zahraničia a potrebujete sa poistiť, no v poistení sa veľmi nevyznáte, nemáte čas ísť do poisťovne ani chuť študovať poistné podmienky či stretávať sa s poisťovacím agentom? Obráťte sa na Borisa Bedekera – prvého poisťovacieho chat bota na Slovensku, ktorého vyvinula Allianz – Slovenská poisťovňa.

Ak vás šéf nechce pustiť na dovolenku, poisťovací robot Boris sa za vás prihovorí

Cestovným poistením vás po novom prevedie poisťovací chat bot Boris Bedeker

Robot poistí vás aj vašu rodinu či priateľov do celej Európy a Turecka cez Facebook Messenger

„V snahe o neustále zlepšovanie klientskych služieb tentoraz prinášame chat bot-a, ktorý klientom interaktívnym spôsobom uzatvorí cestovné poistenie priamo cez Facebook Messenger. Táto forma komunikácie je tak trochu ako zo sci-fi filmu. Napriek tomu má klient pocit ľudskejšieho poisťovacieho prístupu, hoci jeho sprievodcom poistením je vlastne robot,“ vysvetľuje riaditeľka odboru market manažmentu Allianz – SP Marta Kausichová.

Boris Bedeker ide ďalej ako bežní boti. Komunikuje s vami ako priateľ, no ak to potrebujete, zmení sa na poisťovacieho agenta, ktorý vám pomôže s poistením do celej Európy aj Turecka. A to priamo vo Facebook Messengeri, kde vám ponúkne na výber z dvoch balíkov cestovného poistenia s liečebnými nákladmi s neobmedzeným krytím, vrátane akútneho zubného ošetrenia či prepravy a ubytovania v dôsledku hospitalizácie.

V príjemnom neformálnom rozhovore mu zadáte všetky údaje potrebné na výpočet poistného a nastránku www.allianzsp.sk vás presmeruje až vtedy, keď treba doplniť osobné údaje a poistenie zaplatiť. Tým sa však jeho úloha nekončí. Po uzatvorení zmluvy vám do Messengera pošle poistnú kartičku, ktorú tak máte vždy po ruke.

Do zahraničia človek zväčša neodchádza sám a býva pohodlné nechať poistné záležitosti na jedného človeka z partie či z rodiny, ktorý poistenie vybaví pre všetkých. Allianz – SP myslela aj na takéto prípady a vygenerované poistné kartičky dokážete pohodlne zdieľať so svojimi priateľmi či s rodinou v rámci Facebooku.

Funguje to relatívne jednoducho: zadáte si do Facebooku meno Boris Bedeker a pridáte si medzi priateľov chatbota, ktorý vás vie poistiť priamo vo Facebook Messengeri (URL = m.me/borisbedeker).

Boris Bedeker vám môže byť užitočný nielen vtedy, keď potrebujete poistenie. Scestovaný Boris sa s vami rád podelí o svoje skúsenosti a pridá aj nejakú tú zaujímavosť. Alebo sa s ním môžete odreagovať pri rôznych minikvízoch. Dokonca ak vás šéf nechce pustiť na dovolenku, Boris sa za vás rád prihovorí.