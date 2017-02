Allianz - SP vlani odhalila 1909 poistných podvodov v hodnote 4,1 mil. eur

„Zhotovením fotodokumentácie cez vytvorenú aplikáciu, ktorá fotky vozidla okamžite prenesie do systému k poistnej zmluve, sa nám podarilo znížiť prípadné neoprávnené uplatnenie toho istého poškodenia. Likvidátor poistnej udalosti má totiž pri takto nahlásenej škode prístup k fotodokumentácii zhotovenej pri vstupe do poistenia a môže ju hneď porovnať so stavom vozidla pri nahlásení škody, čím sa zjednoduší odhalenie prípadného podvodu“, dodal V. Kosík.

V minulom roku sa poisťovňa špeciálne zamerala najmä na havarijné poistenie vozidiel, keď zaviedla obhliadku poškodení jazdených vozidiel pri vstupe do poistenia. „Analýzou vykonanou na vzorke 3261 obhliadnutých jazdených vozidiel sme zistili, že až 62 percent vozidiel starších ako jeden rok vstupuje do poistenia s menšími či väčšími poškodeniami“, skonštatoval vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík. Za poškodené bolo pritom považované vozidlo s predpokladaným nákladom na opravu vyšším ako sto eur. Až desať percent z týchto vozidiel bolo poškodených tak, že náklady na ich opravu by presiahli tisíc eur.

Vo viacerých prípadoch Allianz – Slovenská poisťovňa po potvrdení podozrenia z poisťovacieho podvodu podala trestné oznámenie. Podľa zákona je totiž poisťovací podvod v hodnote od 266 eur trestným činom, a to aj v štádiu pokusu. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest od jedného až do 15 rokov odňatia slobody, v závislosti od výšky spôsobenej škody a závažnosti.