Bankám sa oplatia aj pôžičky s nulovým úrokom

Požičiavanie peňazí je stále lacnejšie. Rastie tak aj počet ľudí, ktorí sa zadlžujú. Dnes je už dokonca možné požičať si skutočne zadarmo a pre finančné domy plné likvidity je to stále výhodné, hoci zdanlivo nezarobia.

Sezóna úrokových prepadov

Celkový objem úverov občanom presiahol ku koncu minulého roka už 28–miliardovú hranicu. Najviac tvorili úvery na bývanie (21,92 mld. eur), no výrazne sa zvýšil aj objem spotrebných úverov, ktorých úroveň dosiahla 4,56 miliardy eur. V porovnaní s decembrom 2015 sa objem spotrebných úverov medziročne zvýšil o 17 percent. Slováci dostali chuť požičiavať si a lacné peniaze sú pre nich lákadlom. Dôvodom hladu po pôžičkách je prepad úrokových sadzieb. Kým napríklad v roku 2012 presiahol úrok na spotrebiteľských úveroch 14 percent, koncom minulého roka to bolo už len deväť percent.

Zdroj: NBS

V marci 2016 znížila ECB kľúčovú úrokovú sadzbu, za ktorú si komerčné banky od nej požičiavajú z 0,05 percenta na nulu a depozitná sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie spadla na – 0,40 percenta. Toto číslo v praxi znamená, že banky za svoje jednodňové vklady v ECB musia platiť. Pre banky je tak výhodnejšie mať aktíva vo forme úverov, ako likviditu, za ktorej uloženie by mali platiť.

Vývoj hlavnej referenčnej sadzby ECB

Vývoj depozitnej sadzby ECB

Vývoj na trhu však neovplyvňuje len politika centrálnej banky. „Hlavná sadzba ECB nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim úrokové sadzby úverových produktov. Tie totiž závisia aj od takzvanej rizikovej prirážky, ktorá sa vyvíja priaznivo v časoch klesajúcej nezamestnanosti a rastúcich miezd a naopak. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim úroveň úrokov je aj marketingová politika a produktové kampane jednotlivých bánk ako aj konkurenčný boj o zákazníka,“ vysvetľuje Jana Glasová, analytička Poštovej banky.

Nový klient za výhodné peniaze

Práve boj o zákazníka je jedným z hlavným dôvodov súčasného poklesu úrokových sadzieb. Získať totiž môžu omnoho viac, ako pár eur na ušlých úrokoch. Nový klient je tým najcennejším aktívom. Túto stratégiu využila ako prvá Poštová banka. Nový klient u nej pri pôžičke počas 20 mesiacov a neplatí žiadne úroky ani poplatky. Nulová je teda aj ročná percentuálna miera nákladov. Výška pôžičky je obmedzená na 600, 800 alebo tisíc eur.

“Budeme radi, ak si klienti tento produkt vyskúšajú a zistia ako servis novej Poštovej banky funguje,“ približuje stratégiu Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Pavel Škriniar, analytik portálu www.Finančnáhitparáda.sk, označuje pôžičky zadarmo ako marketingový ťah:„Je za tým predovšetkým snaha o získanie nového klienta. Banka oželie úrokový výnos, no vzhľadom na výšku pôžičky i jej trvanie ide len o pár desiatok eur. To je akceptovateľná cena za získanie údajov o človeku, ktorému následne môže banka ponúkať ďalšie finančné produkty, ale už na mieru.“

Na margo tejto ponuky však analytik dodáva: „Vždy treba mať na pamäti, že klient nikdy nedostane službu zadarmo. Finančné inštitúcie sú podnikateľské subjekty s cieľom dosiahnuť zisk. Keď službu klient aj nezaplatí priamo, veriteľ si príde na svoje nepriamo. Môže ísť napríklad o poplatky za kúpu iných aj nesúvisiacich produktov, pokuty za neplnenie povinností vyplývajúcich z kúpy akciového produktu, alebo keď klient neodhadne svoje možnosti a bude ich musieť riešiť cez ďalšie produkty.“

Pôžičky s nulovou RPMN teda skôr ako nový trend na bankovom trhu, možno chápať viac ako krátkodobú akciu.

Budúcnosť môže priniesť prekvapenia

Hoci Anna Jamborová hovorkyňa ČSOB tvrdí, že pri aktuálnom vývoji na trhu a zmenách nie je jednoduché predikovať vývoj sadzieb v blízkej budúcnosti, isté náznaky vývoja sa predsa len črtajú. Európska centrálna banka necháva referenčnú aj depozitnú sadzbu na nezmenenej úrovni, teda nárast úrokových sadzieb v najbližšej budúcnosti nehrozí.

“Po akcii s 0 % RPMN je výhodnejšie už iba záporné RPMN. Je to iba teoretická rovina, no veľa vecí bolo donedávna nemysliteľných,“ naznačuje P. Škriniar. Aktuálna referenčná úroková miera ECB môže niektorých hráčov na trhu inšpirovať aj k takýmto, doposiaľ nemysliteľným, akciám.

Predpokladáme, že úrokové sadzby zotrvajú ešte nejakú dobu viac menej stabilizované na súčasných úrovniach, keďže vo veľkej miere závisia od hlavnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a tá by sa v dohľadnej dobe meniť nemala. Pre tento rok očakávame úrokové sadzby naďalej na nízkych úrovniach, ale priestor pre ich ďalší pokles príliš nevidíme,“ konštatuje J. Glasová.

V dlhšom časovom horizonte však treba počítať so scenárom postupného rastu. K zadlžovaniu je preto potrebné vždy pristupovať zodpovedne a človek by mal byť schopný nielen splácať úver, ale vytvárať si aj určitú finančnú rezervu. Vidina lacných peňazí je síce lákavá, no netreba zabúdať na rozumnú mieru záväzkov.