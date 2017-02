Bankovní daň… zaplatí klient!

Sociální demokracie (ČSSD) postupně rozkrývá svůj volební daňový program. Jedním z již zveřejněných bodů je bankovní daň. A kdo ji zaplatí? Pochopitelně klient.

Sociální demokracii se nelíbí zisky bank odplouvající v podobě dividend do zahraničí. Za posledních 14 let mělo odtéct 460 mld. Kč. Z vyjádření ČSSD vyplývá, že peníze odtekly na úkor českých občanů. Již toto je poněkud odvážný závěr. České banky byly privatizovány na přelomu tisíciletí mnohdy v žalostném stavu. A je otázka, zda, do jaké míry a za jakou cenu by se je podařilo zotavit bez zahraničních investorů.

Daň by se měla vypočítávat procentem z obhospodařovaných aktiv. Navíc s progresí. Čím více aktiv banka spravuje, tím více zaplatí. Obhospodařovaná aktiva jsou ovšem tvořena v převážné většině vklady klientů – fyzických osob a firem. Za uložená aktiva vyplácí banky úroky. A pokud s aktivy ve správě bude mít banka větší náklady (daň), jakou asi bude mít ochotu připsat vyšší úrok?

