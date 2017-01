Binární opce: Jaké jsou a jaká nesou rizika

Binární opce se v poslední době staly doslova fenoménem, který láká i nezkušené investory na až neuvěřitelné výdělky. Vše vypadá velmi jednoduše. Obchodník „sází“ na růst nebo pokles ceny komodit, akcií nebo měnových párů. Pokud je jeho odhad správný, získá zpět svůj vklad plus výdělek, který se průměrně pohybuje okolo 80 % z investované částky. Velmi jednoduché, že?

Problémem je, že toto „investování“, které připomíná spíše loterii, láká spoustu nezkušených investorů, kteří mohou ztratit své úspory. Problémové je také to, že obchodník může odhadovat fluktuaci cen i pro velmi malé časové úseky například v řádech minut nebo i desítek vteřin. V takto krátkém časovém horizontu je velmi těžké až nemožné odhadnout přesný vývoj ceny.

Mezi další problémy patří pochybní brokeři, kteří nevyplácí peníze, nebo různé weby, kde je propagováno automatizované obchodování s penězi s obrovskými výdělky, kde ovšem peníze velmi rychle ztratíte.

Historie binárních opcí

Maverick (2015) uvádí, že se „obchodování binárních opcí pro maloobchodníky v podstatě začalo se souhlasem americké Komise pro cenné papíry obchodovat tyto opce v roce 2008. Od té doby zaznamenaly velmi rychlý růst a expanzi. Ve skutečnosti však binární opce existovaly mnoho let před rokem 2008, ale byly dostupné pouze pro velké, institucionální obchodníky nebo jedince s vysokým čistým jměním skrz takzvané OTC (over the counter) trhy. V roce 2007 doporučila Komise pro opce změny, které by je učinily volně dostupné pro maloobchodníky, a v roce 2008 schválila Komise pro cenné papíry tento návrh, který binární opce zařadil jako obchodovatelný investiční nástroj. Krátce nato CBOE (Chicago Board Options Exchange) a americká burza začaly nabízet binární opce pro veřejné obchodování“.

