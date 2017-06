Bitcoin naplnil šokujúce predpovede zo začiatku roka

Bitcoin vykazuje tento rok silný rast. Pred nedávnom atakoval hranicu tri tisíc dolárov, čo je viac ako strojnásobenie hodnoty z konca minulého roka. Saxo Bank tento vývoj predpovedala vo svojich Šokujúcich predpovediach na rok 2017.

Túto prognózu vydáva banka každý rok a slúži k upriameniu pozornosti investorov na udalosti, ktoré síce nie sú veľmi pravdepodobné, ale ak by k nim došlo mohlo byť to mať zásadný vplyv na portfóliá investorov. Ide teda o nekonvenčné a do istej miery extrémne predpovede, ktoré nazývame aj ako čierne labute.

V novembri minulého roka, keď sme predpovede pripravovali, prognózovali sme rast bitcoinu z vtedajšej úrovne 700 dolárov na dve tisíc v prvom polroku. Aktuálny vývoj teda túto našu predpoveď ešte razantne prekonal. Nikto vtedy nemohol povedať, že k tomu naozaj dôjde, ale súčasný vývoj dokazuje, že aj to, čo sa niekedy zdá ako veľmi nepravdepodobné, sa v skutočnosti môže stať. Záver, ktorý si z toho bežný investor môže vyvodiť, je nasledovný: Nikdy nepodceňujte a nezavrhujte aj málo pravdepodobné udalosti.

Na druhej strane, v súčasnosti sa objavilo niekoľko článkov, ktoré sa veľmi rýchlo virálne šíria a v desaťročnom horizonte predpovedajú hodnotu bitcoinu od desať tisíc až do sto tisíc dolárov. Samozrejme ani to sa nedá vylúčiť. Netreba však zabudnúť na to, že dnes je len veľmi, veľmi skoro, aby sme mohli povedať, že stojíme na začiatku revolúcie kryptomien. Budú si teda musieť prejsť ešte dlhú cestu, aby k takému zhodnoteniu naozaj mohlo dôjsť.

Keď sa pozrieme späť, bitcoin dosiahol v roku 2013, teda počas jedného roka, až 50 násobné zhodnotenie. Objemy obchodov odvtedy idú postupne nahor, rovnako sa zvyšuje počet transakcií a volatilita klesá. Kryptomeny si teda našli svoje miesto na trhu a bolo by chybou ich ignorovať. To, kde sa trh bude nachádzať o desať rokov je naozaj len vo hviezdach. Rozhodnutie, či do nich investovať, teda závisí na rizikovom apetíte každého investora a každý si ho bude musieť zvážiť sám.