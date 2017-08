Bitcoin vystrelil nad 4000 dolárov

ETF fondy (exchange-traded funds) zaznamenali v uplynulých rokoch exponenciálny rast. Kým v roku 1998 ich existovalo len 29, koncom minulého roka si investori mohli vyberať z ponuky 1700 fondov investujúcich do akcií, dlhopisov, či iných finančných inštrumentov. ETF lákajú najmä nižšími poplatkami, no zdá, že podielové fondy by v budúcnosti opäť mohli získať stratené pozície. Celá správa »

Analytici predpokladajú, že samoriadiace osobné vozidlá sa objavia na našich cestách už do piatich rokov. Okrem toho, že tento trend zmení naše spotrebiteľské správanie, vytvorí i zaujímavé investičné príležitosti. Autonómne autá budú napríklad potrebovať množstvo nových senzorov, mapujúcich situáciu okolo nich. Navyše budú jazdiť podľa HD máp s potrebou presnosti niekoľkých centimetrov. Na to, ako sa zviezť na tomto trende z pohľadu investícií, sa pozrieme v nasledujúcom článku. Celá správa »

Krátké správy z Investície

Hodnota digitálnej meny doslova raketovo rastie. Ešte začiatkom mesiaca prekročila 3000 dolárov, dnes to bolo už o tisíc dolárov viac. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Opce se dělí podle umístění jejich striku vzhledem k aktuální ceně podkladového aktiva na Out of Money, At the Money a In the Money. Jaký vliv má umístění striku na samotnou obchodní pozici? Celá správa »

Na trhoch s fixným výnosom sa aktuálne dosť intenzívne diskutuje okolo výnosov na dlhopisoch. V poslednej dobe sme mohli čítať niekoľko článkov a analýz, ktoré opisujú túžobne očakávaný nárast výnosov a dávajú investorom tipy, ako sa vyrovnať s nadchádzajúcimi dramatickými zmenami. No povedzme si, si prečo sa pravdepodobne mýlia. Celá správa »