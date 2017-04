Bitka o hypotekárnych klientov sa stupňuje

Články z Banky

Slovenský bankový trh si za 25 rokov prešiel dlhý kus cesty. Len málokto by uveril, že koncom 90tych rokov banky platili na vkladoch aj 20 percentné kreditné úroky. Naopak hypotéky do ich portfólia pribudli až po roku 2000. Človek by si mohol myslieť, že banky už dnes nemajú čím prekvapiť a všetko nové tu už raz bolo. Opak je pravdou. Pri pohľade za hranice vidíme, že produktoví špecialisti slovenských bánk sa ešte stále majú čím inšpirovať. Celá správa »

Vychádzka na pobočku finančnej inštitúcie dnes predstavuje pre mnohých ľudí nepríjemnú povinnosť a v časoch, keď všetko funguje on-line mnohým narúša pohodlie a „kradne“ drahocenný čas. Uvedomujú si to aj finančné inštitúcie a prinášajú klientom digitálne inovácie. Informačné technológie dokážu finančný svet urýchliť, ale súčasne ho urobiť aj spoľahlivejším a bezpečnejším. Výsledkom je užívateľský komfort klientov, zefektívnenie práce lepšie a lacnejšie produkty. Celá správa »

Ceny nehnuteľností na Slovensku v minulom roku lámali pokrízové rekordy a nielen v Bratislave rástli dvojciferným tempom. Nie je preto prekvapením, že viacerí sa na tento vývoj pozerali s obavami a varovali pred prehriatím realitného trhu. Odveď prišla aj z Národnej banky Slovenska (NBS) a už od začiatku roka je v platnosti nariadenie, ktoré pomerne výrazne komplikuje cestu Slovákov k hypotékam. Marec priniesol ďalšie prekážky. Celá správa »

Slováci sú stále pesimisti. Napriek zlepšujúcej sa ekonomike sú ich budúce očakávania negatívne. K zlepšeniu však dochádza pri finančnom správaní. Zvyšuje sa podiel ľudí, ktorí sú schopní si sporiť, naopak klesá podiel tých, ktorí žijú od výplaty k výplate. A stále rastie aj počet tých, ktorí plánujú kúpu bytu, či domu. Celá správa »

V uplynulom roku klesla priemerná sadzba úverov na bývanie z 2,35 na 1,76 percenta, čo je historicky najnižšia úroveň. Pre porovnanie lacnejšie si požičiavajú ľudia iba v piatich krajinách eurozóny – v Nemecku, Rakúsku, Fínsku, Portugalsku a Francúzsku. Celá správa »