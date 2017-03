Bohatí Česi investujú bezpečne, najmä do fondov alebo realít

Bohatí Česi sa stále viac zaujímajú o nehnuteľnosti a dlhopisy, najčastejšie ale investujú do fondov renomovaných správcov. Naopak dynamika záujmu o cenné kovy a pôdu mierne opadá. Do akcií investujú opatrne, vlani verili najmä akciám spoločností ČEZ a Apple.

Vyplýva to z prieskumu UniCredit Private Banking, ktorý hodnotil informácie o šesť tisíc klientoch privátneho bankovníctva, ktorí investujú majetok v hodnote viac ako tri milióny korún.

Rastúce geopolitická neistota v Európe i Severnej Amerike núti bohatých Čechov hľadať pre svoje peniaze a majetok bezpečná útočiská. Oproti predchádzajúcemu roku tak výrazne stúpol záujem o investície do nehnuteľností doma aj v zahraničí. Investuje do nich šesť z desiatich klientov privátneho bankovníctva. Najpopulárnejším investičným nástrojom bohatých ale stále zostávajú fondy (68 percent), zaujímavými alternatívami sú investičné certifikáty, do ktorých svoje peniaze ukladá až polovica hnuteľných Čechov.

Čomu sa naopak majetní Česi vo väčšine prípadov vyhýbajú, sú rozkolísané trhy s neistými výnosmi. Obmedzujú záujem o komodity (osem percent) a cenné kovy (16 percent), s rastúcou cenou mierne klesli tiež nákupy pôdy (32 percent). Opatrní sú stále aj u priamych investícií do akcií. „Záujem zostáva všeobecne o tituly ponúkajúce stabilnú dividendu,“ uviedol pre ČTK riaditeľ privátneho bankovníctva UniCredit Bank Dušan Hladný. Investičné portfóliá dopĺňajú umením alebo ‚anjelskými‘ investíciami do rozvoja start-upov.

"V čase nízkych výnosov, rozkolísaných trhov a množiacich sa geopolitických neistôt od Brexitu po situáciu okolo nového amerického prezidenta rozšírili bohatí Česi svoje portfólia o investičné certifikáty s konzervatívnou štruktúrou, kde vsadili na také firmy ako American Airlines či Louis Vuitton. Ďalej nakupovali korporátne dlhopisy alebo fondy absolútneho výnosu, "upozornil D. Hladný.

Investície multimilionárov do cenných papierov (fondov, dlhopisov, akcií) sa najčastejšie pohybujú v jednotkách miliónov korún. Vyššie sumy nad desať miliónov potom smerujú práve do spomínaných nehnuteľností, pôdy alebo do zlata a cenných kovov. Pri investíciách do bývania sa neobmedzujú len na Česko. „Stále častejšie si zaobstarávajú rekreačné domčeky vo svojich obľúbených dovolenkových destináciách: Taliansku, Španielsku alebo na chorvátskom pobreží,“ dodal D. Hladný.

Mnoho klientov privátnych bankárov pochádza z podnikateľského prostredia. Ako prvá generácia porevolučných podnikateľov postupne starne, stále častejšie sa na banku obracia s potrebou vyriešiť budúcnosť firmy. „Počet prípadov nástupníctva, ktoré naši bankári riešia, sa postupne zvyšuje,“ podotkol D. Hladný.

Najpálčivejšie otázkou z pohľadu podnikateľov tak je to, či podnik predať alebo odovzdať ďalšej generácii. Jasno v tom pri prvom oslovení banky nemá až 41 percent podnikateľov. „Podnikatelia tiež často riešia stratu vplyvu vo firme alebo svoje vlastné emócie, pretože firmu budovali celý svoj život. Väčšina majiteľov firmu nakoniec čiastočne alebo úplne predá,“ uzavrel D. Hladný.