Bolt „vysprintuje“ do poslední sezóny, Wall Street si bere oddychový čas

Letošní MS v Londýně bude vyvrcholením příběhu legendy světové atletiky sprintera s velkým „S“ Usaina Bolta. Tento víkend startuje svoji poslední sezónu a na konci června se objeví v Ostravě v rámci Zlaté tretry (zlaté tretry obouvá už dlouho).

Na Wall Street jsme byli v uplynulých dnech svědky šťastné sedmičky, když index S&P500 od 24. května do 2. června neklesl pod hodnotu 2400 bodů v sedmi po sobě jdoucích dnech a hodnota indexu S&P 500 se dostala v pátek 2. června na historické maximum 2439,07 bodů. Začátek tohoto týdne byl ve znamení vybírání zisků, ale z dlouhodobého pohledu jde spíše o technickou korekci.

Protože se blíží zasedání Fedu, je dobré si připomenout, co Fed vlastně sleduje. Za prvé je to hodnota akciových indexů (ta je dobrá, resp. nejlepší v historii) a za druhé ceny nemovitostí (ty se vracejí na předkrizové hodnoty). Jediné, co se mění v neprospěch spotřebitele, jsou rostoucí náklady na držbu nemovitostí, což do jisté míry brzdí úplné zotavení trhu nemovitostí.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/wall-street-si-bere-oddychovy-cas/