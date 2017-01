Británia by v procese brexitu mohla získať podporu zo strany krajín nášho regiónu

Počas rokovaní s EÚ bude Veľká Británia určite čeliť neústupnosti mnohých krajín, najmä Francúzska. Na prvý pohľad je rozloženie síl priaznivejšie pre EÚ ako pre Spojené kráľovstvo. Európsky export do Británie totiž predstavuje iba tri percentá HDP EÚ, zatiaľ čo britský export do EÚ predstavuje až okolo 13 percent výkonu ekonomiky Spojeného kráľovstva.

Theresa Mayová však bude môcť počítať s podporou krajín strednej a východnej Európy. Krajiny tohto regiónu by totiž nevýhodne dojednaný brexit mohol tvrdo zasiahnuť. Česká republika a Slovensko patria medzi najdôležitejšie krajiny v tejto oblasti, do ktorých plynú značné britské investície. Ak by nastal tvrdý brexit, mohli by preto tieto štáty pocítiť jeho vplyv najviac.

Rozhodnutie o odchode z EÚ zatiaľ nijako podstatne neovplyvnilo toky investícií. Stavba nového závodu spoločnosti Jaguar Land Rover na západnom Slovensku, v ktorom by sa mala začať výroba v roku 2018, a ktorý silne prispieva k rastu hrubého domáceho produktu v SR, je stále v plnom prúde.

Zo strednodobého hľadiska je tu však reálna neistota ohľadom pokračujúcej prítomnosti britských spoločností v regióne. Viac ako 300 britských firiem pôsobí v Českej republike, ktorá je akousi križovatkou pri prenikaní do okolitých krajín. Táto ekonomická závislosť reprezentuje pre vládu Veľkej Británie kľúčovú výhodu. Krajina by sa mohla snažiť vyjednať si podporu z regiónu strednej a východnej Európy napríklad v oblasti práva na cezhraničnú činnosť, výmenou za to, že britské investície zostanú zachované.

Je síce pravda, že britská diplomacia nevyrokovala žiadnu väčšiu obchodnú dohodu už od roku 1973 a už ani nemá dostatočné vyjednávacie tímy na to, aby niečo také dokázala. Na druhej strane ale vie, ako rozdeliť a panovať. To znamená, že Veľká Británia by si mohla nakoniec, získaním podstatných ústupkov so spriatelených európskych krajín, viesť nad očakávanie dobre.

Christopher Dembik – šéf oddelenia markoanalýz Saxo Bank