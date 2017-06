Britské voľby zvýšia tlak na lepšiu dohodu s Britániou

Minulotýždňové predčasné voľby vo Veľkej Británii nedopadli podľa predstáv premiérky Theresy May, ktorá ich zvolávala s cieľom posilniť si pozíciu svojej vládnej strany, Konzervatívcov. Konzervatívna strana síce skončila s najvyšším počtom hlasov, 42,4 %, ale nedosiahla dostatočný počet kresiel na väčšinu v parlamente (s výsledkom 318 jej chýba 8 kresiel do väčšiny).

Oproti predchádzajúcemu stavu tak Mayovej strana stratila 13 kresiel. Hlavná opozícia, Labouristi, si výrazne polepšili a so ziskom 40 percent hlasov majú 262 kresiel v parlamente (o 30 kresiel viac ako predtým). Strana Theresy May teraz rokuje o možnej koalícii alebo aspoň tichej podpore v parlamente so severoírskou unionistickou stranou DUP, ktorá získala 10 kresiel a v mnohom zvykne podporovať politiku Konzervatívnej strany.

Voľby síce priniesli viac chaosu ako jasnosti do britskej politiky, ale pre rokovania o Brexite by to mohli byť dobré správy. V hre je silnejšia opozícia, ktorá nepodporuje tzv.tvrdý Brexit, ale jeho jemnejšiu formu.

Oslabená pozícia Konzervatívnej strany môže viesť ku väčšej ochote dosiahnuť kompromis v rokovaniach, keďže voliči dali v júnových voľbách najavo nesúhlas s jednostranným zameraním sa na tvrdý Brexit.

Katarína Muchová, analytička SLSP.