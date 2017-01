Bude finančnými trhmi kývať klamárka slečna Lisa? (Prelom rokov vo financiách očami komentátora)

Prefarbia Francúzsko a Nemecko mapu Európy? Rok 2017 sa bude niesť aj v znamení krutého omylu: členovia kartelu OPEC a ďalší producenti v dohodách o znížení ťažby s cieľom zvýšiť ceny totiž vo veľkej horlivosti zabudli na starú mamu. Nič to zato, mladé krásavice uprednostňujú diamant pred manželstvom a sexom.

Z pera analytikov v týchto dňoch neustále vychádzajú články hodnotiace uplynulý a prinášajúce prognózy na začínajúci sa rok, pričom veľa veľmi zaujímavých materiálov vyšlo najmä v českej i slovenskej verzii portálu Investujeme.

Bolo by preto zbytočným nosením dreva do lesa, keby som opakoval, že trhy sú už nastavené na to, že americká centrálna (Fed) v tomto roku trikrát siahne po úrokových sadzbách, že cenu ropy bude do istej miery a po určitý čas ovplyvňovať dohoda krajín kartelu OPEC i ďalších producentov, ktorá práve vstúpila do platnosti, že americký prezident Donald Trump bude i naďalej nevypočítateľnou strelou a finančné trhy bude viac než v lanskom roku mátať neistota v Európe.

Neistota spojená s praktickou relizáciou Brexitu, s viacerými voľbami a prípadnými referendami.

A tak som vybral len pár perličiek, citátov a skrytých súvislostí a dal som im trochu iný kabát. Niektorí analytici sa nazdávajú – a ja s nimi súhlasím – že v tomto roku môže finančnými trhmi zatočiť viacero udalostí v Európe, predovšetkým francúzske prezidentské a nemecké parlamentné voľby, ktoré majú potenciál nielen zmeniť smerovanie samotného Francúzska a Nemecka, ale výrazne prefarbiť politickú mapu celej Európy!

Francúzske voľby už dlho vopred vyvolávajú strach, lebo – ako sa vraví – bez Británie môže EÚ zostať Úniou, ale bez Francúzska už to nepôjde! Taliansku naďalej hrozí referendum o možnom vystúpení z eurozóny či z celej EÚ a problémom zrejme budú i holandské voľby, v ktorých môžu získať víťazstvo protieurópske sily.

Dokonca už aj takí politici, ako predseda slovenského parlamentu Andrej Danko, ktorý je podľa vlastných slov hrdý na to, že Slovensko je pevnou súčasťou Únie, čo je len dobre, lebo členstvom v Únii Slovensko veľmi veľa získava, sa boja jej skorého rozpadu. "Koniec Európskej únie už nie je iba teoretickou, ale aj reálnou možnosťou, na ktorú Slovensko musí byť pripravené,“ povedal Danko pre médiá.

Najväčšou obavou pre trhy budú v tomto roky nemecké voľby. Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky síce prudko rastie podpora Merkelovej CDU a jej spojenca CSU a podľa jedného z prieskumov, ak by Nemci mohli priamo rozhodovať o spolkovom kancelárovi, viac než 52 percent by hlasovalo za Angelu Merkel, hoci pred týždnom to bolo len 50 percent, ale jestvujú veľké obavy, že voľby môže zvonku niekto ovplyvňovať…

Upozornil na to aj finančný (forexový) portál FXstreet, podľa ktorého po USA sa cieľom ruských útokov a dezinformačných kampaní stanú nemecké voľby. Nemecký Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV) už skôr upozornil, že Rusko sa už teraz snaží ovplyvňovať názory nemeckej verejnosti a pred voľbami si za cieľ dezinformačnej kampane vyberie kancelárku Angelu Merkel, ktorá je jedným z hlavných kritikov ruskej politiky v Sýrii a na Ukrajine.

K niekoľkým ruským kybernetickým útokom na Nemecko už došlo, podľa Emily Haber z nemeckého ministerstva vnútra je príkladom efektívnej ruskej dezinformačnej kampane prípad slečny Lisy, ktorá tvrdila, že bola imigrantmi unesená a znásilnená. Ruské médiá vzápätí ostro útočili na nemeckú vládu, že zakrýva hlboké problémy a do nemeckých ulíc následne vyrazili tisíce protestujúcich. Všetci sme to videli v televízii!

Nakoniec vysvitlo, že Lisa klamala a k žiadnemu únosu ani znásilneniu nedošlo, avšak dôvera verejnosti v nemecké štátne orgány už bola naštrbená…

Našťastie Nemci majú rozumu dosť, majú ho aj na rozdávanie iným, a tak sa situácia postupne upokojila. Nemci pochopili, že imigranti už teraz pomáhajú zvyšovať rast ich ekonomiky a v najbližších rokoch sa pozitívny dopad utečencov na výkon hospodárstva ešte znásobí.

Zabudli na starú mamu?

Mnohí analytici sa vytešujú, že v tomto roku sa inflácia konečne vráti do kladných hodnôt. Aj keď sa to očakávalo už rok – dva dozadu, no nestalo sa, tentoraz je to vraj už reálne, lebo inflácia sa odrazila odo dna spolu s narastajúcimi cenami ropy, bum!

Lenže pozor! Ceny ropy nebudú tento rok stúpať, ako sa teraz na prelome rokov všetci nádejame, lebo všetky doterajšie dohody kartelu OPEC a ďalších producentov dosiaľ vždy skrachovali na vzájomnom klamaní a podvádzaní, nehovoriac už o tom, že sa ťažko kontroluje dodržiavanie znížených kvót, ak sa to vôbec dá kontrolovať (trebárs ruská ťažba kdesi ďaleko na severe – kto to bude pravidelne kontrolovať, ktorá komisia tam bude cestovať?!)

A keď sa ukáže, že producenti – či z kartelu OPEC či mimo neho – nedodržujú kvóty a surovo podvádzajú, ropa tvrdo padne na pysk!!

Ďalším faktorom sú US producenti bridlicovej ropy, ktorí vďaka moderným technológiám dokážu pri zvýšení svetových cien ropy bleskurýchlo navýšiť ťažbu a tretí, čo je teraz podľa mňa najdôležitejší faktor je ten, že producenti pri uzatváraní dohôd zabudli na starú mamu. Pripomína mi to filmovú komédiu, keď rodina ide na dovolenku, všetku batožinu majú natlačenú do auta a sami sa doň ledva zmestia, si po dvoch kilometroch náhle spomenú, že zabudli doma starú mamu.

Aj tak by sa už do auta nezmestila!

Tou starou mamou je Čína. Producenti v tých horlivých rokovaniach o dohodách zabudli na Čínu, ktorá sa v máji 2015 stala najväčším importérom ropy na svete. V poslednom období, keď ropa bola relatívne veľmi lacná, si Čína naplnila strategické zásoby a teraz bude vyčkávať. A keď bude ďalšiu ropu potrebovať, začne konať.

Čínski súdruhovia komunisti – kapitalisti na to, aby mohli Európu naďalej zaplavovať lacným tovarom potrebujú superlacnú ropu. A pripomeňme si, že keď vážnejšie hrozilo jej zdraženie, dokázali vyvolať rozpory medzi producenti a tvrdo ich postaviť proti sebe.

História sa v kľúčových momentoch zvykne opakovať.

Normálne som sa potešil, keď americký analytik Matt Smith mi v televízii CNBC akoby dal za pravdu, keď povedal, že Čína môže ľahko vykoľajiť snahu OPEC udržiavať rovnováhu na trhu s ropou v tomto roku.

Letel z Kanárskych ostrovov

Z udalostí posledných dní roka rozruch vzbudila diplomatická vojna medzi USA a Ruskom, ktorá ešte stihla ovplyvniť finančné trhy – oslabil dolár i ruský rubeľ. Na veci nič nemení, že šéf diplomacie Lavrov oznámil, že Rusko vyhostí 35 amerických diplomatov, čím reaguje na rovnaký krok zo strany administratívy prezidenta Baracka Obamu. Putin však Lavrovov návrh zhodil zo stola so slovami "Nebudeme americkým diplomatom spôsobovať žiadne problémy. Nikoho nevyhostíme, ale naopak pozývam ich a ich rodiny na novoročnú párty do Kremľa.“

Radosť vyjadril len nastupujúci prezident Donald Trump, ktorý na Twitteri pochválil Putina: "Vynikajúci ťah!“ V ďalšom tweete dodal: "Vždy som vedel, že je veľmi inteligentný!“ Trhy toto nečakané vyústenie diplomatickej prestrelky nevedeli prečítať a tak RUB i USD išli nadol.

Ďalšie dve horúce udalosti už nestihli vlaňajšie finančné trhy nijako ovplyvniť. Teroristický útok na nočný klub v Istanbule, pri ktorom v noci zo Silvestra na Nový rok zahynulo najmenej 39 ľudí a takmer 70 utrpelo zranenia. Sú medzi nimi Turci i občania cca desiatky ďalších krajín, pričom maskovaný útočník je dosiaľ neznámy. Druhou udalosťou bolo mimoriadne pristátie Boeingu so 168 ľuďmi, ktorý letel z Kanárskych ostrovov do Varšavy. Podľa správ muž cestujúci v lietadle sa vyhrážal bombou s tým, že načúval Bohu, ktorý mu diktoval, čo má robiť.

Pilot lietadla žiadal českú stranu o plnú pohotovosť s nasadením pyrotechnickej i protiteroristickej jednotky.

Česká polícia po núdzovom pristáti lietadla v Prahe, pri ktorom okrem všetkých možných policajných zložiek a útvarov asistovalo množstvo hasičov a záchranárov, 68-ročného muža tvrdo zneškodila a zadržala s odôvodnením, že nechcel s políciou spolupracovať. Ministerstvo vnútra i polícia sa však zdráhajú použiť slová teroristický čin. Veď páchateľom je Poliak s najväčšou pravdepodobnosťou bohuverný katolík a takí ľudia predsa teroristické činy nepáchajú…

Manželstvo a sex nevydržia naveky!

Mladé ženy v Číne (zhruba vo veku 18 až 34 rokov) čoraz viac obľubujú diamanty. Trh s týmto drahokamom akoby sa v krajine draka v uplynulom roku doslova roztrhol. Podľa informácií a analýz spoločnosti spoločnosti De Beers SA, ktorá je najväčším producentom diamantov na svete, sa mladé pekné Číňanky doslova zaľúbili do diamantov. Hovoria o nich, že sú trvácne a určite vydržia dlhšie než to najlepšie manželstvo a sex.

"Diamanty vydržia naveky!“ povedala hrdo mladá čínska krásavica.

Ďalšia zvodná Číňanka v prieskume uviedla, že ženy už nebudú pasívne vyčkávať, či im nejaký muž daruje diamanty a kedy. "Podľa nás je oveľa rozumnejšie, keď samé investujeme peniaze do diamantov, keď si ich samé kupujeme a určite do nich investujeme radšej než do módnych záležitostí,“ zdôraznila a po chvíľke s úsmevom dodala, že diamanty na rozdiel od módnych šiat vekom nestrácajú hodnotu a môžu sa aj dediť.

"Diamanty nás robia nezávislými a to je pre čínske ženy najvyššia hodnota!“ podčiarkla ďalšia z oslovených v prieskume spoločnosti De Beers. Podrobnejšie informácie o diamantovej horúčke mladých Číňaniek uprednostňujúcich drahokam pred manželstvom priniesla americká tlačová agentúra Bloomberg, napríklad v článku Nie manželstvo, ale diamanty sú večné pre čínske mileniánky.

Zvyšujúci sa dopyt po diamantoch vo svete by v tomto roku mali zabezpečiť tri nové bane s celkovou ročnou produkciou 1,4 tony, ale aj výrazné rozšírenie ťažby na už využívaných náleziskách. Z hľadiska sveta financií je ale dôležitejšie, že cena veľkých kvalitných diamantov bude ďalej rásť, hoci vplyvom rastúcej produkcie by na svetových trhoch mohla klesnúť cena malých, priemerných a podpriemerných diamantov, ktoré sa osádzajú do lacnejších šperkov alebo využívajú v priemysle.

To ale na Slovensku nebude mať veľký vplyv na cenu, oveľa dôležitejší je z pohľadu slovenského investora vývoj kurzu USD voči euru. Vďaka silnejúcemu USD totiž hodnota diamantov výrazne vzrástla, za posledné tri mesiace to bolo cca 6 percent.

Bohatí a chudobní

Sme na prelome rokov a osobne si myslím, že svet viac ako pohyb kurzov a cien zaujímajú neustále sa roztvárajúce nožnice medzi bohatými a chudobnými. Tak ako sa roztvárali v posledných rokoch, budú sa roztvárať ešte viac a v tomto roku naďalej budú rásť rozdiely medzi najmajetnejšími a tými chudobnejšími. Tejto téme sa ale väčšina analytikov, ktorí v tomto čase hodnotia rok 2016 a píšu o tom, čo bude dôležité v roku 2017, vôbec nevenuje, ak už nechcem priamo napísať, že sa jej vyhýba. Neviem prečo.

Podľa tlačovej agentúry ČTK majetok 500 najbohatších ľudí sveta v uplynulom roku vzrástol oproti predchádzajúcemu o takmer šesť percent, teda o 237 miliárd USD na úroveň 4,4 bilióna. Najbohatším človekom planéty nateraz zostáva Bill Gates, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft, ktorý aktuálne vlastní majetok v hodnote 91,5 miliardy USD.

Ale veľmi bohatí ľudia a veľké majetkové rozdiely nie sú „len v Amerike“, myslím si, že podstatne väčšie a neustále sa zvyšujúce rozdiely medzi majetnými a chudobnými sú v krajinách od nás na východ (vrátane Ruska a Číny). Ale situácia nie je dobrá ani v eurozóne či v celej EÚ.

Európska centrálna banka (ECB) na sklonku roka zverejnila štúdiu, podľa ktorej majetková nerovnosť v eurozóne sa naďalej zvyšuje. Koncentrácia majetku sa v eurozóne od začiatku jej dlhovej krízy výrazne zvýšila – najbohatšie rodiny si fajne polepšili, zatiaľ čo krízou boli najviac zasiahnutí tí chudobnejší, a to aj kvôli prepadu cien nehnuteľností.

Aspoň tri údaje ECB, ktoré sa mi žiada zverejniť na tomto mieste:

➤ kým v roku 2010 vlastnilo päť percent najbohatších domácností v eurozóne 37,2 percenta čistej hodnoty majetku, v roku 2014 to už bolo 37,8 percenta. Naopak celých päť percent najchudobnejších malo v čistom vyjadrení len dlhy!

➤ dlhová kríza v eurozóne zvýšila nerovnosti aj medzi štátmi. Ťažko zasiahla krajiny na periférii Únie ako Taliansko, Španielsko, Portugalsko a predovšetkým Grécko, zatiaľ čo centrálne štáty eurozóny na čele s Nemeckom sa z krízy zotavili rýchlo

➤ najbohatšie sú luxemburské rodiny, medián ich príjmov predstavuje 437.500 eur, kým napríklad v Litve je medián (stredná hodnota) iba 14.200 eur.

Ešte sarkastická poznámka: K zvyšovaniu majetkovej nerovnosti medzi ľuďmi neprispievajú len krízy, ale aj štáty svojou sociálnou politikou, najmä pokrivenými dôchodkovými systémami, ktoré by však samé o sebe mali byť aspoň trochu „sociálne spravodlivé“. Veď v tom spočíva ich podstata.

Neviem kde všade vo svete je to tak a kde nie je, na Slovensku však vládne nespravodlivý a neúctivý stav, keďže tí, čo roky boli utláčateľmi, prenasledovali ľudí, mučili ich a popierali im základné ľudské práva, najmä slobodu slova, poberajú dnes vysoké výsluhové dôchodky a tí, čo rukami týchto osôb trpeli, majú nízke starobné dôchodky. Písal som o tom v jednom zo svojich pravidelných minuloročných komentárov Priatelia, utrácajte, žite na vysokej nohe!

Namiesto pointy sa Boh otočil chrbtom

Grécky premiér Alexis Tsipras sľúbil, že jeho krajina sa v tomto roku vráti na medzinárodné dlhopisové trhy, a to aj napriek problémom a roztržke medzi jeho vládou a medzinárodnými veriteľmi, ktorým nie je po chuti, že po uši zadĺžené Grécko vyplatilo dôchodcom s veľmi nízkymi príjmami vianočné prémie v celkovej sume 617 miliónov eur.

Veriteľom nejde po srsti ani to, že Tsiprasov kabinet neustále odkladá plánované zvýšenie DPH na gréckych ostrovoch, ktoré kruto zasiahla utečenecká kríza. A preto zastavili realizáciu dohody o zmiernení gréckeho dlhu.

Napriek tomu všetkému Tsipras zostáva optimistom a verí, že Grécko sa na dlhopisové trhy vráti práve v tomto roku. „Môj optimizmus má pevné základy,“ zdôraznil.

Ako som už písal vyššie, Grécko momentálne zo všetkých krajín eurozóny najviac trápi chudoba (od vypuknutia dlhovej krízy sa jej úroveň neustále zvyšuje a aktuálne je bez práce 25 percent Grékov v produktívnom veku, z ktorých väčšina už nedostáva žiadnu podporu).

A grécko-cyperského pôvodu bol britský spevák a skladateľ George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, ktorý na 1. sviatok vianočný náhle zomrel vo veku 53 rokov. Podľa najnovších správ z britskej polície prvá pitva nepriniesla hmatateľnejšie výsledky a potrebné sú ďalšie testy na objasnenie príčin smrti Georgea Michaela. Justičné a policajné zložky totiž jeho smrť zatiaľ vyšetrujú ako nevyjasnenú, ale nie ako podozrivú, keďže nateraz sa nenašli žiadne konkrétnejšie dôkazy o násilnom čine.

Namiesto obligátnej pointy komentára zo sveta financií si radšej vypočujme zosnulú popovú hviezdu v piesni Praying for Time (Modlitba za čas). Tento hit je z roku 1990 a vyšiel v legendárnom albume Listen without prejudice (Počúvať bez predsudkov). Hudobné video je s kompletným textom piesne, no pre tých, ktorí po anglicky veľa nerozumejú, priblížim aspoň krátke úryvky:

„Toto sú dni natiahnutej dlane, nebudú ale posledné, teraz sa rozhliadni, toto sú dni žobrákov a výbercov.“ „ Boh si prestal robiť čiarky, myslím si, že cestou nás všetkých pustil… Otočil sa chrbtom a božie dietky sa vykradli zadnými dverami."

„Je ťažké milovať, držíš sa nádeje, hoci o žiadnej nádeji sa nedá hovoriť.“ „Toto sú dni prázdnej dlane… a charita je kabát, ktorý si obliekaš dvakrát do roka.“

Autor PhDr. Peter Furmaník je publicistom – reportérom a komentátorom. Ilustračné foto v záhlaví článku: www.sxc.hu (freeimages)