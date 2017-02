Bude robiť Donald Trump biznis aj "cez mŕtvoly“?

Aktuálny prejav nového amerického prezidenta Donalda Trump je prvou vážnejšou skúškou dopadov jeho politiky pre finančné trhy. Tie jeho nástup do prezidentského úradu prvoplánovo ocenili.

Ak totiž niekto hovorí, že bude chrániť záujmy Američanov, pre investorov sa môže USA javiť ako zaujímavý zdroj výnosov.

Investičné pravidlo však hovorí „buy the rumor, sell the fact". Teraz sme vo fáze, keď sa nakupuje „rumor", očakávania. Otázkou je, kedy prídu dáta, ktoré prístup Donalda Trumpa buď potvrdia alebo vyvrátia. Jeho populizmus je momentálne žiaduci, dáva trhu nádej. Na druhej strane sa nedá čakať, že zvyšok sveta sa bude s nadšením prizerať, ako si USA chránia vlastný trh a uvaľujú clo na dovoz.

Producenti automobilov alebo softvéru v Amerike napríklad musia počítať s tým, že ich postihne odvetné clo. Taký Apple by sa tým stal v Číne, ktorá je jedným z jeho najdôležitejších trhov, neschopným konkurovať.

Americké autá môžu dať prácu domácim, ale nebudú ich mať kam vyviezť, čo bude znamenať ďalšie škrty v zamestnanosti. Zvyšok sveta tak môže USA veľmi rýchlo posunúť do izolácie. Ak to D. Trump poženie do extrému a bude robiť biznis „cez mŕtvoly“, tak sa mu to môže vypomstiť.

Už napríklad podpísal rozhodnutia o spustení neekologických projektov, napríklad ropovodov, ktoré Obama neschválil. Stačí informácia o kontaminácii a verejnosť sa otočí proti nemu.

Verejné protesty už teraz predstavujú veľké riziko. Navyše sa D. Trump obklopil seberovnými, bohatými elitami, čo masy ešte viac dráždi. Obaja Bushovia, Bill Clinton, ako aj Barack Obama boli prezidentmi strednej triedy. D. Trump toto kyvadlo vychýlil do extrému a treba počítať s tým, že sa v reakcii na to sa nakloní zas naopak a príde vláda výrazne ľudová, nespojená s veľkým biznisom.

Ak by stúpla cena ropy a rozbehla by sa ťažba bridlicovej ropy, Američanom by to pomohlo s pracovnými miestami. Stali by sa tým znova čistým exportérom ropy, čo by držalo ceny pri zemi. Technológie navyše s každým rokom skracujú svoju návratnosť, čím by sa obmedzil vplyv arabského sveta a Ruska. D. Trump by tak mohol oslabiť pozíciu politických nepriateľov.

Kroky D. Trumpa poznačia aj vývoj dolára. Jeho zvolenie síce doteraz investori vnímali pozitívne, akékoľvek reálne kroky, ale prinesú ovocie až o pol roka či rok. Otázne teda je, či sa trhy nechajú tak dlho chlácholiť Trumpovými twittmi, alebo príde bod zlomu a investori si povedia, že očakávania sú privysoké. V tom momente by sa dolár aj akcie veľmi prudko prepadli.

Pavel Drahotský, riaditeľ Saxo Bank pre Slovensku, Českú republiku a Maďarsko