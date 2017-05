Budeme sa mať ako hovadá! Alebo ako prasatá v žite? (Zrkadlo uplynulého mesiaca očami politikov, investorov i bežných občanov)

Korupcia, ktorá prekáža rastu ekonomiky, na Slovensku akoby už skapínala. Požiadajú Putin, Orbán a Fico, aby boli zdaňovaní vyššou sadzbou než ostatní ľudia? Jazýčkom na váhach sú Francúzi a internet ako fenomén súčasnosti. Ale otázka znie inak: Pôjde sa šéf slovenského parlamentu poriadne ožrať?

Keď som cca v polovici apríla z popoludňajších správ v rádiu začul, že slovutní odborárski bossovia z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) navrhli, aby minimálna mzda v budúcom roku bola vo výške 492 eur mesačne (čo je o 57 eur viac než v tomto roku!), myslel som si, že majú vysoké teploty a tak som ozlomkrky utekal do lekárne, že kúpim zo tri-štyri balenia ibuprofenu alebo paralenu a zanesiem im.

Mal som ale smolu. Lekáreň už bola zatvorená.

O dva týždne neskôr som sa zo správ dozvedel, že je na svete človek, ktorý navrhuje na budúci rok zvýšenie slovenskej minimálnej mzdy až k úrovni 500 eur, kým pred dvomi rokmi to bolo len 380. Uvedomil som si však, že tu už paralen nepomôže a tak som do lekárne ani neutekal.

Áno, to už nie je otázka utíšenia horúčky, ale sám pán slovenský premiér Fico sa nechal počuť, že dobré výsledky ekonomiky je potrebné pretaviť do zlepšenia životnej úrovne ľudí, ktorí si takýto prístup zaslúžia: „Slovensko by počas tohto roka malo zaznamenať jednu z najnižších mier nezamestnanosti, klesá verejný dlh i deficit… Ak sa darí ekonomike, štátu, musíme prijať opatrenia, ktoré pocítia ľudia vo svojich peňaženkách.“

A tak sme sa počas posledného aprílového týždňa viackrát dozvedeli, že rast minimálnej mzdy má byť v ďalšom období „veľmi dynamický“, že majú byť aj štedrejšie odmeny za prácu v noci či vyššie príplatky za prácu počas sobôt a nedieľ, ale aj príplatky za viackilometrové cestovanie za prácou, otcovské dovolenky a ďalšie a ďalšie benefity. Slovom, čaká nás raj na zemi a budeme sa mať ako prasatá v žite.

Premiér jedným dychom dodal, že tieto veci síce neboli v programovom vyhlásení vlády, ale vyplývajú z právomoci ministra práce a čo je najdôležitejšie, nebudú mať zásadný vplyv na rozpočet, lebo aj tak ich budú hradiť najmä zamestnávatelia.

Vylievanie špiny: To pozitívne sa zamlčuje!

Zároveň sme sa počas posledných aprílových dní z médií dozvedeli, že všetky tieto opatrenia predstaví strana Smer-SD na prvomájových oslavách v Nitre, lebo „keď sa krajine darí, má sa dať ľuďom.“ Premiér ale nezabudol dodať, že úspešnému rozkvetu Slovenska stojí v ceste opozícia, ktorá len vylieva špinu a namiesto politiky nenávisti by mala hovoriť skôr o tom, že Slovensku sa darí.

Ale po ňufáku dostali aj médiá, pretože informujú zväčša len negatívne, no všetky pozitívne veci zásadne zamlčujú. „A tak sa k verejnosti nedostávajú objektívne a korektné informácie o stave krajiny. A tá nálada je potom blbšia a blbšia, hoci Slovensko má teraz historicky najnižší deficit či historicky najvyššiu zamestnanosť.“

Schovali sa pod sukne svojich manželiek?

Pekne to povedal pán premiér. Ešte dobre, že máme takého premiéra, lebo Slovensku škodí nielen opozícia a mediálna obec, ale dokonca aj veda je proti nemu! Tak napríklad kolektív vedcov z Ekonomického ústavu SAV v Bratislave vydal vyhlásenie k snahám vlády, ktorá chce v súvislosti s dostavbou diaľnic najmä v žilinskom regióne uvoľniť dlhovú brzdu.

Tá je v našom právnom systéme zakotvená Ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Jej uvoľnenie či už zmenou hraníc prípustného zadlženia, zmenou metodiky určenia hodnoty dlhu alebo zavedením dodatočných výnimiek, bude mať (môže mať) podľa vedcov veľmi nepriaznivý efekt pre našu krajinu. Ovplyvnilo by nielen ekonomický a vnútropolitický vývoj Slovenska (vrátane zvýšenia verejného dlhu Slovenska, ktorého splácanie zaťaží predovšetkým budúce generácie), ale zmenilo by aj vnímanie našej krajiny v zahraničí.

Už by Slovensko nebolo atraktívne pre investorov.

Pracovníci SAV k tomu ešte doplnili dve myšlienky, ktoré stoja za to, aby som ich aspoň skrátene načrtol. Po prvé, Slovensko potrebuje zvýšiť investície nielen do dopravnej infraštruktúry, ale najmä do zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, do regionálneho rozvoja i do obrany; to všetko sú oblasti, ktoré sú dlhodobo nedostatočne financované. Po druhé, slovenská ekonomika v súčasnosti naozaj vykazuje pozitívny ekonomický rast, no v takýchto časoch by zodpovedná fiškálna politika mala rozhodne smerovať k šetreniu a k znižovaniu verejného dlhu, keďže v krízových obdobiach bude konsolidácia verejných financií veľmi nákladná.

Neviem, nebol som v Nitre na veľkolepých oslavách 1. mája a nepočul som z úst premiéra, čo všetko jeho vláda a strana Smer-SD urobia pre občanov a ani neviem, koľko tam medzi oslavujúcimi bolo slovenských vedcov. Ak tam aj boli, určite sa schovávali pod sukne svojich manželiek. Tak im treba darebákom!

Jar, leto, jeseň a ďalší nepriatelia…

Namiesto osláv som sa radšej začítal do myšlienok podľa mňa dosť kontroverzného slovenského politika Richarda Sulíka (SaS). K tejto téme sa však vyjadril priamo a nekľučkoval. Súčasný nízky deficit verejných financií nie je podľa neho výsledkom efektívnych ekonomických opatrení a dobrého vládnutia, ale len toho, že minister financií vyžmýkal tých, ktorí tvoria hodnoty.

Za znižovaním deficitu je totiž zavedenie nových i zvyšovanie už existujúcich daní a odvodov. Ide napríklad o poistný odvod, registračnú daň či zrušenie stropu pri zdravotných odvodoch. „Takto sa dostať k nízkemu deficitu nie je umenie. Umenie je dosiahnuť to prostredníctvom šetrenia výdavkov, a to sa nedeje. Naopak výdavky štátu sa zvyšujú!“ zdôraznil Sulík.

Vyjadril sa aj k avízovaným zmenám Zákonníka práce. Ide o tie lahôdky, ktoré nasľuboval premiér Fico (dynamický rast minimálnej mzdy, zvyšovanie príplatkov za práce v noci, cez víkend atď. atď. )

„Je za tým len zaviazanie zamestnávateľov k vyšším výdavkom, avšak každé takéto opatrenie znižuje celkovú konkurencieschopnosť krajiny. Momentálne ekonomika ide, ale ekonomický cyklus je jasný: vždy sa dariť nebude!“ upozornil uznávaný ekonóm. A ja zaboha neviem pochopiť, prečo Slovensko vždy musí mať nejakého nepriateľa.

Za štyri desaťročia poctivého budovania šťastných zajtrajškov sme sa naučili, že socializmus má štyroch nepriateľov – jar, leto, jeseň, zima. Terajšie Slovensko to má jednoduchšie. Má len jedného – ekonóma Sulíka.

Teta Beta z Nižnej Vyšnej to ale vidí inak: Najväčším problémom súčasného sveta je to, že vždy sa blížia dajaké voľby. A všetko ostatné, to sú podľa nej len zanedbateľné neduhy a problémy.

Deň pristúpenia…

Prvý máj je u nás štátnym sviatkom definovaným ako Sviatok práce (u nás politicky hojne zneužívaný) a zároveň je i pamätným dňom – Dňom pristúpenia Slovenska k EÚ. Včera, keď som písal tento komentár, som nemohol nemyslieť na to, ako myšlienka spoločnej Európy bojuje doslova o holú existenciu. Nie, že by to bolo v ľuďoch – podľa aktuálnych prieskumov v Európe dokonca narastá počet tých, ktorí členstvo v EÚ vnímajú pozitívne (september 2016 – 53 percent, apríl 2017 – 57 percent Európanov).

Veľa zla však robia niektorí frustrovaní politici a ešte viac škodia zásahy zvonku. Ako upozornili Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) a Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), všetky krajiny EÚ v súčasnosti čelia masívnemu náporu ruskej informačnej vojny, ktorej cieľom je podkopať dôveru obyvateľov týchto krajín v európske inštitúcie a následne rozbiť Úniu i NATO.

Odborníci upozorňujú, že je tu viditeľný posun od klasickej vojenskej konfrontácie k novému spôsobu konfrontácie zacielenej na naše mysle a hrubo manipulujúcej s verejnou mienkou. Ruské propagandistické a dezinformačné akcie šírené najmä prostredníctvom alternatívnych médií, webových portálov, sociálnych sietí i emailov sú presne šité na mieru špecifík jednotlivých krajín.

Okrem toho Rusko podporuje v každej krajine EÚ niektoré, najmä však extrémistické a nacionalistické strany a hnutia. Typickým príkladom nech je francúzsky Národný front a jeho šéfka Marine Le Pen, ktorá sa finančnou i morálnou podporou z Ruska nijako netají. Aj preto sú prezidentské voľby v krajine galského kohúta tak ostro sledované a pripomeňme si, ako v čase ich prvého kola sa vo všetkých veľkých európskych mestách konali 10-tisícové manifestácie na podporu spoločnej Európy.

Ani druhé kolo však nemá propeurópsky kandidát Macron isté. Naopak Marine Le Pen sa v posledných dňoch istá si svojím víťazstvom viackrát nechala počuť, že obnoví prísne strážené hranice krajiny voči susedným európskym štátom a zruší spoločnú európsku menu a zavedie francúzsky frank.

Vlastne nič rušiť nemusí, lebo euro je podľa jej slov aj tak mŕtve.

Rusko a Maďarsko náš vzor!!!

Tému informačnej vojny podľa mňa veľmi dobre rozobral český počítačový publicista Petr Urban zdôrazniac, že na ruskú dezinformačnú kampaň a šírenie ruských lží s cieľom rozvrátiť Európu pravidelne upozorňuje česká Bezpečnostní informační služba. Myslím si, že rovnako pred ňou varujú aj maďarské a slovenské tajné služby.

Zvlášť okaté je to ale v Maďarsku, kde premiér Orbán je už celkom v ruskej réžii. Podľa Putinovho vzoru obmedzuje fungovanie zahraničných univerzít, najmä Sorosovej Stredoeurópskej univerzity (CEU), hoci sám kedysi študoval na Oxfordskej univerzite len vďaka Sorosovmu štipendiu, a rovnako ako jeho ruský vzor zakazuje alebo aspoň výrazne obmedzuje činnosť tých mimovládnych organizácií, ktoré jeho vláde nepritakávajú.

A už vôbec nie je náhoda, že slovenský premiér povedal, že dianie v Maďarsku môže nám i ďalším krajinám EÚ poslúžiť ako téma a aj slovenská vláda sa bude musieť pozrieť na mimovládne organizácie a na to, kto ich financuje.

Nie je tajomstvo, že mnoho takýchto organizácií, ktoré poukazujú na rôzne neprávosti v jednotlivých krajinách a porušovanie ľudských práv alebo pomáhajú bojovať s korupciou, je financovaných práve zo Sorosových peňazí. A už len ako perličku uvediem, že práve investor a filantrop maďarského pôvodu George Soros a ďalší americkí miliardári vrátane Stevena Rockefellera už viackrát (naposledy cca pred mesiacom) oficiálne požiadali štát, aby ich príjmy zaťažil vyššou daňou a takto by mohli prispieť napríklad k lepšiemu fungovaniu verejných škôl a pomohli tým najchudobnejším.

Republikáni, z ktorých vzišiel aj prezident Trump, však ideu vyššieho zdanenia boháčov zakaždým tvrdo zmietli zo stola.

Chcel by som sa ale dožiť, že by Putin a Orbán bojujúci proti Sorosovým projektom, a v podstate aj Fico, požadovali, aby boli zdaňovaní vyššou sadzbou než ostatní ľudia.

Napokon ani jeden z tých troch netrie biedu.

Subjektívne pocity vz. dobré makroekonomické čísla

A nemá teta Beta celkom pravdu. Nielen blížiace sa voľby a s nimi spojený populizmus hýbe svetom. Rovnako gniavi svet všadeprítomná korupcia, ktorí ničí tak trhovú ako aj direktívne riadenú ekonomiku. Pravda, niekde je tej korupcie viac, niekde menej.

Zaujala ma nedávna masová manifestácia proti korupcii na Slovensku, pod ktorú sa podpísali dvaja mladí ľudia – študenti. Mrzí ich, že u nás je tak ako je a ich rovesníci utekajú do zahraničia.

Samotných organizátorov, tých dvoch študentov zaskočilo, koľko ľudí sa na protikorupčnom pochode zúčastnilo. Resumé číslo 1: Tisíce manifestujúcich požadovali odchod ministra vnútra Kaliňáka, policajného šéfa Gašpara a špeciálneho prokurátora Kováčika.

Resumé číslo 2: Premiér Fico: „Korupcia je téma, ktorá hýbe Slovenskom. Rešpektujem, že verejnosť je touto témou rozrušená.“ A ďalej: „Myslím si, že v tej korupcii robíme, čo sa dá (príprava zákona o oznamovateľoch korupcie i vládou schválené opatrenia na boj s daňovými únikmi). Na druhej strane je tu obrovské množstvo pozitívnych informácií. Slovensko nikdy nemalo také čísla ako teraz. Máme historicky najnižší deficit, klesá verejný dlh. Rešpektujem, že subjektívne pocity ľudí môžu byť iné, ale Slovensku sa darí… Médiá majú informovať aj o pozitívnych veciach. Nešírme stále len tú blbú náladu.“

V diskusnej relácii Sobotné dialógy na otázku týkajúcu sa Kaliňáka, Gašpara i špeciálneho prokurátora Kováčika odpovedal, že prví dvaja majú jeho plnú dôveru a Kováčik je témou pre parlament, ktorý ho opakovane zvolil ústavnou väčšinou.

Systém padajúceho …

O korupcii sa na Slovensku už nehovorí, akoby už skapínala!

Prekričala ju totiž mediálne vďačnejšia téma otvárania, cenzúrovania a skartovania listov adresovaných poslancom. Opozícia je z toho zhrozená a v celej vládnej koalícii sa našiel iba jeden odvážlivec, ktorý to verejne odsúdil. Minister Maďarič (Smer-SD) pre médiá povedal, že je nonsens, aby nejaký úradník otvoril list adresovaný konkrétnej osobe, prečítal si jeho obsah a na základe svojho subjektívneho uváženia ho dal na skartovanie. "Listové tajomstvo je predsa chránené ústavou,“ zdôraznil minister.

Opozícia vyzvala predsedu parlamentu Danka, aby bol chlap a odstúpil. Keď neodstúpi, tak bude iniciovať jeho odvolanie. Pre Fica a spol. to teraz nie je dobrá téma a opozícia nemá dosť hlasov.

Osobne si myslím, že celá kauza sa vyrieši tzv. systémom padajúceho hovna, že z predsedu parlamentu a kancelára sa to postupne posunie nižšie a zvalí na radového úradníčka, ktorého akože potrestajú, a tí hore zostanú bez poškvrny na svojich pozíciách.

Ale podľa môjho názoru by Danko po tých škandáloch s cenzúrovaním pošty poslancov mal odstúpiť z funkcie šéfa parlamentu a ešte v ten istý deň ísť sa poriadne ožrať.

V slušnej demokratickej krajine by to tak malo byť.

Autor PhDr. Peter Furmaník je publicistom – reportérom a komentátorom. Ilustračné foto v záhlaví článku: www.sxc.hu (freeimages)