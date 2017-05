Bundesbank varovala pred úsporami v mene bitcoin

Nemecká centrálna banka Bundesbank varuje Nemecov pred tým, aby si úspory premieňali na virtuálnu menu bitcoin. „Z nášho pohľadu nie je vôbec vhodným médiom schopným uchovávať hodnoty. Potvrdzuje to krátky pohľad na vývoj kurzu," pre povedal pre Die Welt am Sonntag člen správnej rady centrálnej banky Carl-Ludwig Thiele.

Upozornil, že napriek tomu, že v poslednom čase hodnota bitcoinu rýchlo stúpa, nie je to zárukou do budúcnosti. Pripomenul, že bitcoin sa zhodnocoval aj v minulosti, no vždy nasledoval pád. „Aj bitcoin je obeťou veľkých špekulácií,“ povedal.

Virtuálna mena Bitcoin sa objavila na finančnom trhu v roku 2009. Cieľom jej autora, ktorý bol dlhú dobu neznámy, bolo vytvorenie peňažného systému pôsobiaceho mimo štátnej kontroly a mimo dohľadu bánk.

V newyorskom svetovom finančnom centre však pred časom začali platiť prísne pravidlá pre obchodovanie s virtuálnymi menami. Bitcoin sa stal príťažlivým pre menových špekulantov vďaka svojim výrazným a nečakaným kurzovým výkyvom najmä v krajinách so silnou kontrolou pohybu kapitálu. Odhaduje sa, že virtuálnu menu vo veľkom využíva aj organizovaný zločin. Veľká časť operácií s touto digitálnou menou sa odohráva v Číne.