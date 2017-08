Celoslovenskú nezamestnanosť ťahajú nahor len 4 okresy

Evidovaná nezamestnanosť na Slovensku klesla v júli na 6,7 percenta, čo je o dve desatiny bodu menej ako v júni. Hoci ide o rekordne najnižší výsledok, stále je to vysoké číslo. Priemernú nezamestnanosť zvyšujú najmä štyri okresy južného a východného Slovenska.

Najnižšiu mieru nezamestnanosti na Slovensku má okres Piešťany, kde nepracuje a aktívne si prácu hľadá len 2,4 percenta ekonomicky aktívnych osôb. Podobne nízke čísla dosahujú aj okresy Trnava a Hlohovec na úrovni 2,6 percenta. Celkovo má nezamestnanosť nižšiu ako päť percent až 31 okresov Slovenska.

Naopak viac ako 15 percent ľudí bez práce evidujú v štyroch okresoch. V Rimavskej Sobote je to najviac – 21 percent, v Kežmarku 17,1 percenta, v Revúcej 16,5 percenta a v Rožňave 16,4 percenta. Dôvodom takto vysokej odchýlky oproti zvyšku Slovenska je najmä vysoký podiel sociálne vylúčených osôb, ktoré nemajú dostatočne vzdelanie a pracovné návyky.

Cielenou politikou na tieto skupiny a ich začlenením do pracovného procesu by klesla záťaž výdavky zo sociálneho systému, ako aj produkcia, ktorou by títo ľudia mohli prispieť k celkovému výkonu ekonomiky.

Medziročne sa celková miera nezamestnanosti znížila o 2,7 percentuálneho bodu, čo svedčí o dobrej kondícii domácej ekonomiky. Úrady práce evidovali v júni 183 tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je medziročne menej o 74 tisíc osôb. Čísla vyplývajú z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zverejnila agentúra SITA.