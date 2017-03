Centrálne banky majú pred sebou ťažký týždeň

Máme pre pred sebou ťažký týždeň. Prvou udalosťou, na ktorú sa upína pozornosť trhov je stretnutie komisie FOMC v stredu. Očakáva sa, že FED opäť zvýši sadzby o 25 bázických bodov, čo by bolo prvý krát od roku 2006, keď by došlo k viac ako jednému zvýšeniu v priebehu jedného štvrťroka. Okrem toho je to v kariére viacerých obchodníkov a finančných profesionálov po prvý krát, čo môžu byť svedkami série zvyšovaní sadzieb a uťahovania monetárnej politiky.

Trhy už síce so zvýšením počítajú, no nevieme, ako FED svoje rozhodnutie okomentuje, a ako to zoberú trhy. Zostáva tu teda nateraz niekoľko neznámych. Začína to vyzerať tak, že pri americkom dolári sme aktuálne na štrukturálnom vrchole, no nie sme ochotní si to priznať. Na druhej strane, ak by sme zo strany FEDu dostali solídny odkaz a prirážky na dlhopisoch by reagovali rastom, dolár by mohol ešte viac posilniť. Pozorne preto situáciu pozorujeme. Múdrejší však budeme až koncom týždňa.

Dovtedy však nebude karty miešať len samotný FED. Máme tu i stretnutie krajín G20, ďalej i niekoľko plánovaných stretnutí Donalda Trumpa a politický program v Číne. Americké ministerstvo financií alebo vyjadrenie niektorého z Trumpových spolupracovníkov môžu teda poriadne vystrašiť trhy a poslať dolár nadol.

Vo štvrtok sú plánované zasadnutia vedení hneď štyroch centrálnych bánk, pričom každé z nich môže byť zásadné. Je to najmä Bank of Japan, ktorá skutočne potrebuje udržať prirážky na dlhopisoch na nízkych úrovniach. Okrem toho zostáva v hľadáčiku i Bank of England a jej komentár k vývoju britskej libry, ktorý môže menu poslať kurz nižší ako 1,20 k doláru. Potom tu je Švajčiarska národná banka a Nórska banka.

Napriek tomu to však nemusí byť ani zasadnutie FOMC, či pár EUR/USD, zásadné. Veci budú pravdepodobne určovať vývoj v Holandsku.

Myslím, že veľkou skúškou bude sentiment. Trhy môžu v prípade neúspechu Geerta Wildersa dostať nový impulz. V opačnom prípade sa ešte viac umocní nálada politickej nestability, ktorú už dnes vidíme v europriestore. Nateraz to vyzerá tak, že trhy majú pri obchodovaní s eurom skôr dobrú náladu.

John Hardy, vedúci oddelenia forexu Saxo Bank