Cenu Hypotéka roka 2017 získala VÚB banka

Hypotéku roka 2017 ponúka VÚB banka. Rozhodla o tom odborná porota už štvrtého ročníka súťaže najlepších bankových inštitúcií. Podujatie organizuje spoločnosť Fincentrum a týždenník Trend. Okrem najlepšej hypotekárnej banky sa oceňujú i stavebné sporiteľne, poisťovne a najlepší bankoví a poistní manažéri.

O ocenení rozhodovala porota zložená zo siedmych odborníkov na bankový trh. Banky hodnotila podľa piatich kritérií s rozličnou váhou: poplatkov, LTV, úrokov, flexibility podmienok a komplexnosti ponuky. V prospech VÚB banky hovorili najmä priaznivé úrokové sadzby, ako aj flexibilita podmienok.

Výsledky medzi prvým a druhým miestom však boli len veľmi tesné. Kým VÚB získala celkovo 29,2 bodu, druhá Slovenská sporiteľňa dostala od poroty o jeden bod menej. Ako tretia sa umiestnila ČSOB.

VÚB bodovala

VÚB získala aj titul Refinančná hypotéka. Za pravdu organizátorom dávajú aj obchodné výsledky banky. VÚB vyťažila z refinančného boomu najviac a podarilo sa jej ukradnúť si od konkurencie najviac klientov.

„Som šťastná a dojatá, že si môžem prebrať ocenenie,“ prezradila pri odovzdávaní cien šéfka oddelenia úverov vo VÚB Angelika Farkašová. „Dúfam, že sa nám i naďalej podarí byť bankou udávajúcou trend trhu,“ dodala. Na ďalších dvoch miestach sa v hodnotení Refinančná hypotéka umiestnili ponuky od Slovenskej sporiteľne a ČSOB.

Banka s talianskymi koreňmi do tretice bodovala aj v kategórii Špeciálna cena. VÚB ju získala za to, že sa v jesennej kampani pokúšala presvedčiť klientov, aby si zafixovali úroky na dlhšie obdobie. Hoci to aktuálne znamená vyššiu sadzbu, je finančnej zodpovedné stabilizovať si výdavky na dlhšie obdobie dopredu, najmä ak skôr, či neskôr dôjde k ich rastu.

VÚB síce s touto ponukou veľký úspech nemala, Slováci sú totiž zvyknutí rozhodovať sa najmä pre čo najnižšie úroky, organizátori súťaže napriek tomu ocenili zodpovedný a proaktívny prístup banky. „Z pohľadu obozretného úverovania to bol dobrý krok,“ uviedol Trend. „Pre náš, čo vytvárame produkty, je ocenenie veľkou motiváciou aj do budúcnosti,“ zhodnotila A. Farkašová.

Najlepšou stavebnou sporiteľňou sa stala Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). Porota ocenila variabilitu a transparentnosť jej služieb. „Hoci sme len na trhu len tri stavebné sporiteľne, našou konkurenciou sú aj všetky hypotekárne banky. Úspešne im konkurovať nie je vôbec jednoduché,“ povedal predseda predstavenstva PSS Imrich Béreš.

Najlepšie poistky

Z poistných produktov organizátori oceňovali poistenie nehnuteľností. Ako najlepšie vyhodnotili to od Allianz-Slovenskej poisťovne, ďalej od poisťovne Uniqa a tretie najlepšie poistenie nehnuteľnosti ponúka AXA. Podobne ako pri bankách zohráva úlohu najmä komplexnosť produktov, ale aj kvalita likvidácie.

Najlepšie poistenie hypotéky, teda životné poistenie kryjúce splácanú hypotéku, ponúka AXA. Nasleduje Generali a Allianz-Slovenská poisťovňa. „Chcel by som poďakovať aj našim ambasádorom, teda finančným sprostredkovateľom, ktorí nám spätnou väzbou od klientov pomáhajú neustále zlepšovať naše produkty,“ zhodnotil pri preberaní ocenenia šéf obchodu poisťovne AXA Ján Kusý. Ako ďalšie pozoruhodné poistenia hypotéky boli vyhodnotené produkty od Generali a Allianz-SP.

Ocenenie Bankár roka získal už druhý krát Štefan Máj zo Slovenskej sporiteľne. Podobný titul v kategórii poistenie – Poisťovák roka, získal Vladimír Bakeš z Kooperativy a zároveň aj Komunálnej poisťovne. Tieto ceny sú jedinečné tým, že o nich rozhodujú samotní šéfovia bánk a poisťovní. Vyberajú si tak najlepších manažérov spomedzi svojich radov.

Cenu Banka bez bariér, v ktorej členovia Slovenského paralympijského výboru hodnotia dostupnosť bánk pre telesne postihnutých, dostala tento rok Slovenská sporiteľňa.

Hodnotenie Hypotéka roka

Poplatky LTV Úrokové sadzby Flexibilita podmienok Komplexnosť ponuky Súčet bodov VÚB banka 22 28 32 31 33 29,200 Slovenská sporiteľňa 25 33 23 28 34 28,200 ČSOB 20 22 30 29 32 26,575 UniCredit Bank 14 28 28 28 26 24,850 Tatra banka 20 27 23 22 25 23,375 OTP banka 15 24 25 21 23 21,750 mBank 29 23 17 21 18 21,475 Prima banka 13 20 16 14 14 15,500 Oberbank 18 14 13 9 13 13,500 Sberbank Slovensko 13 16 10 14 12 12,850

Poplatky: Hodnotila sa ich výška. Najviac bodov teda získavali ponuky s najnižšími poplatkami.

LTV: (loan to value) Najvyššie hodnotenie získali banky s možným LTV aj medzi 90 až 100 percent.

Úrokové sadzby: Porota hodnotila sadzby pri rôznych fixáciách, ale aj dodatočné podmienky, ktoré na ich získanie treba splniť

Flexibilita podmienok: Hodnotila sa schopnosť banky nazerať na indviduálne odlišnosti klientov a nachádzať riešenia aj mimo štandardných prípadov.

Komplexnosť: Schopnosť banky obsluhovať i špecifické segmenty, napríklad živnostníkov, konateľov, či zahraničných pracovníkov.