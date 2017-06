Ceny ropy sa menia podľa nálad investorov

Články z Investície

Platiť virtuálnou menou bitcoin ako akceptovanou menou je už po novom možné aj v niektorých slovenských e-shopoch. Bitcoin v súčasnosti prežíva boom a prudný rast a ako decentralizovaná a neregulovaná mena bude pravdepodobne ako platidlo používaná stále viac a viac. Pozrieme sa preto na to, ako sa pozerajú na výdavky a príjmy vo virtuálnej menej slovenské daňové a účtovné predpisy. Celá správa »

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť. Celá správa »

Oboch poznám dlhé roky, kedy sa ešte ani nepoznali. Obaja majú tridsať, manželmi sú cca 7 rokov, majú veľký trojizbový byt s dvomi loggiami a dve autá. A nie sú to staré škodovky. Ráno idú do práce každý svojím autom, ale keď nešoférujú, chodia vždy spolu, napríklad aj na nákup bozkávajúc sa ako dve hrdličky. Celá správa »

Slováci majú už v podielových fondoch uložené vklady v hodnote 7,57 miliardy eur. Túto formu investovania tak objavuje stále viac bežných ľudí nachádzajúcich v nich výhodnejšiu alternatívu k nič nezarábajúcim bankovým účtom. Napriek tomu je ešte stále veľa takých, pre ktoré sú fondy opradené tajomstvom. Informácie pre nich sa pokúsime poskytnúť v nasledovnom rozhovore s Ivanom Znášikom, výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Celá správa »

Už je to pár týždňov odkedy som napísal svoj posledný článok. Dôvod je jednoduchý – mal som plné ruky práce s novými investíciami. V tomto článku sa pozrieme na jednu konkrétnu, ktorú som práve v týchto dňoch dokončil. Celá správa »