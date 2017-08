Češi pojišťovnám věří. Dají ale na rady poradce

Články z Poistenie

Klienti košickej poisťovne Rapid life nedostanú zo svojich poistiek takmer nič. Poisťovňa poputuje do konkurzu, no neskoro. Nemá už takmer žiadny majetok. Nároky 14 tisíc klientov očistené od ich budúcich platieb poistného dosiahnu zhruba 25 miliónov eur.

Výdatné letné búrky, krupobitie, ale aj pád stromu na cestu či stret s lesnou zverou vedia narobiť poriadne škody na vozidle. Ak sa to stane ešte aj počas dovolenky autom, vedia narobiť ďalšie starosti posádke. Povinné zmluvné poistenie pritom na zmiernenie škôd a nárok na poistné plnenie v takýchto prípadoch nestačí. Treba uzatvoriť ďalšie poistenia.

Hlavným dôvodom, pre ktorý si ľudia uzatvárajú poistenie je krytie rizika finančných problémov v prípade nepredvídateľných a väčšinou nepríjemných životných situácii, na ktoré nemajú dostatočné vlastné rezervy. Jedným z takýchto rizík je invalidita. Pozreli sme sa preto na to, aké choroby najčastejšie vedú k takto klasifikovanej strate pracovnej schopnosti.

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť.

Dôvodom uzatvorenia poistenia je nárok získať pri nepriaznivých udalostiach kompenzáciu formou poistného plnenia. Poisťovňa vtedy posudzuje, či je škoda poistkou krytá a v akej miere má je klient nárok na náhradu. Toto rozhodnutie sa však u klientov vždy nestretáva so spokojnosťou. V takých prípadoch nastupuje procedúra námietok, sťažností, ktoré môžu skončiť aj súdnym sporom.