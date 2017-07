Česká republika sa ratingom dotiahla na Slovensko

Spoločnosť Euler Hermes udelila, ktorá sa zaoberá hodnotením rizika a poistením pohľadávok, zvýšila rating Českej republiky z BB1 na A1, čím sa krajina z hľadiska obchodného rizika dotiahla na úroveň Slovenska “a to aj bez jednotnej európskej meny,” uvádzajú analytici spoločnosti.

Analytici Euler Hermes vyzdvihli, že Českej republike sa darí raste ekonomiky, ktorá v prvom štvrťroku 2017 dosiahla rast HDP +1,3% medzikvartálne. Zvýšila sa súkromná spotreba českého obyvateľstva a narástol export. Zvýšenie ratingu “signalizuje, že česká ekonomika je v dobrej kondícii a pre investorov je stále istejšou krajinou z hľadiska obchodného rizika," konštatoval Country Manager spoločnosti Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.

Spoločnosť vidí pozitívne aj rast celej eurozóny, ktorá pokračuje v zvyšovaní produkcie, miernom zlepšovaní trhu práce, ako aj exportu. Rast reálneho HDP v eurozóne sa zrýchlil. V 1. štvrťroku dosiahol 0,5 percenta. „Veríme, že oživenie bude pokračovať najmä preto, že monetárna politika ECB zostane expanzívnou až do polovice roka 2018, ako aj že inflácia dosiahne v tomto roku v priemere 1,7 percenta. Ďalším faktorom je, že fiškálna politika v eurozóne sa odklonila od obmedzujúceho kurzu a euro zostáva na relatívne stabilnej úrovni,“ povedal P. Mucina.

Ruka v ruke by tieto údaje spolu s globálnym rastom ekonomiky mali podporovať aj vývoz eurozóny. Navyše, podľa expertov spoločnosti Euler Hermes čaká krajiny eurozóny výrazné zlepšenie trhu práce, ktoré by malo vytvoriť aj postupné zvyšovanie miezd. „Celkovo očakávame zrýchlenie rastu vývozu z eurozóny. Zvýšenie rastu investícií a stabilný rast spotreby by mali tiež zrýchliť rast dovozu,“ dodáva P. Mucina.