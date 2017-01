České bankovnictví: Je bezpečné

Luxusní stavby na prestižních místech. Ty nejhezčí domy na náměstích. Chrom, sklo, kamenná schodiště a elegantně oblečení zaměstnanci. To vše se nám vybaví při slově „banka“. Banka ale není jen onen honosný dům.

Není banka jako banka

Kolik bankovních domů se vám vybaví, když se řekne slovo banka? Tři? Pět? V České republice je k 10. lednu 2017 zaregistrováno celkem 46 bank nebo poboček zahraničních bank. Vůbec nejstarší bankou na našem trhu je Československá obchodní banka, která je registrována od 21. prosince 1964. Naopak nejmladším přírůstkem na českém bankovním trhu je Banka CREDITAS zaregistrovaná k 1. 1. 2017, která se na banku přeměnila z družstevní záložny.

Největší boom zaznamenal český bankovní trh na začátku devadesátých let, po pádu železné opony a změně politického směřování naší země. V prvních třech letech po revoluci u nás bylo zaregistrováno nově 18 bankovních subjektů. Mezi prvními byli například Hypoteční banka nebo Česká spořitelna. Po roce 1993 se situace zklidnila a dále byl zaregistrován průměrně jeden bankovní subjekt ročně. Tato situace trvá až do dnešních dní. Výjimkou bylo období před a po finanční krizi z let 2001, kdy od léta 1998 do konce roku 2002 nebyl na našem území zaregistrován žádný nový bankovní subjekt.

Celý článok si môžete prečítať na: http://www.investujeme.cz/ceske-bankovnictvi-je-bezpecne/#ixzz4WZZQ9eII