České verejné financie skončili podľa odhadov ČNB vlani v prebytku

Verejné financie skončili podľa odhadov Českej národnej banky vlani v prebytku 0,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Tento rok by prebytok verejných financií mal stúpnuť na 0,4 percenta HDP a v roku 2018 na 0,8 percenta HDP.

Za výsledkom je predovšetkým hospodárenie štátu, štátny rozpočet vlani vykázal prebytok 61,8 miliardy korún. MF ďalej upozornilo, že pomohlo aj hospodárenie miestnych samospráv.

Zlepšovať by sa mal podľa ČNB aj celkový vládny dlh, ktorý je tvorený dlhom vlády a dlhy zdravotných poisťovní, mimorozpočtových fondov a miestnych rozpočtov. Vlani jeho podiel na HDP klesol podľa odhadov centrálnej banky na 37,6 percenta, tento rok by to malo byť 36,3 percenta a v roku 2018 34,5 percenta HDP. Podľa kritérií pre prijatie eura by vládny dlh nemal prekročiť 60-percentnú hranicu. V absolútnej výške by ale dlh mal podľa odhadov ČNB rásť.

Česká národná banka v novej prognóze, ktorú predstavila vo štvrtok, zhoršila odhad rastu českej ekonomiky v tomto aj budúcom roku na 2,8 percenta. Vlaňajší rast banka odhaduje na 2,4 percenta

Saldo verejných financií sa počíta z rozdielu príjmov a výdavkov ministerstiev a ďalších štátnych úradov, miest a obcí, vybraných príspevkových organizácií, štátnych i iných mimorozpočtových fondov a firiem, verejných vysokých škôl, verejných výskumných ústavov, zdravotných poisťovní, asociácií a zväzov zdravotných poisťovní a Centra medzištátnych úhrad.

