Českí exportéri sa hedžujú proti oslabeniu koruny

Česko onedlho čaká uvoľnenie tri roky zafixovanej koruny a tým aj jej predpokladané oslabenie. Exportéri, ktorí v tom čase benefitovali z výhodného kurzu, sa budú musieť vyrovnať s novými podmienkami. Snažia sa preto poistiť proti prudkému posilneniu kurzu.

Firmy sa snažia predísť stratám spôsobeným príliš silným posilnením koruny po ukončení menových intervencií. To je oficiálne plánované na koniec druhého štvrťroku, no môže k tomu dôjsť o oveľa skôr.

Hoci v prvých chvíľach po uvoľnením kurzu české mena ešte viac oslabí, potom by malo dosť k posilneniu. Tým, ako investori z celého sveta aktuálne zaujímajú pozície v českých korunách, vo chvíli, keď sa ich budú snažiť všetci na raz predať spôsobí to oslabenie meny.

Fundamenty však hovoria pre rast kurzu koruny a to by sa malo prejaviť v stredno- a dlhodobom horizonte. Bude to nevýhodné pre exportérov, ktorí za svoj tovar dostávajú zaplatené predovšetkým v eurách, ale mzdy, dane a často aj platby dodávateľom musia platiť v korunách.

Ešte v 3. štvrťroku minulého roka české firmy podľa prieskumu českého Zväzu priemyslu a dopravy a Českej národnej banky zabezpečovali proti kurzovému riziku na rok dopredu len štvrtinu svojho vývozu.

Na záver minulého roka sa dopyt vývozcov po kurzovom zabezpečení začal zvyšovať. Záujem rastie najmä od októbra 2016. Podľa UniCredit dopyt jej klientov kulminoval v období december až január a teraz je už väčšina z nich zabezpečená, uviedol hovorca banky Petr Plocek. Ďalšiu vlnu záujmu očakáva na konci marca. Práve na prelome 1. a 2. štvrťroka totiž vyprší záväzok ČNB.