Chudobný človek na všetko doplatí! (Zrkadlo uplynulého mesiaca očami politikov, investorov i bežných občanov)

Nečitateľnosť politikov až príliš často ťahá svetové finančné trhy za chvost a nik nechce byť hlavným námorníkom? Staré príslovie hovorí, že svíň je dosť, len válovov je málo a pokiaľ ide o blízku budúcnosť ľudstva, katolícki svätuškári fakt príjemne prekvapili. A nemyslím to ironicky.

Aj keď sa dnes vzletne hovorí, že človek sa učí po celý život, nie je to celkom pravda. Ľudská psychika je uspôsobená tak, že keď človek dosiahne určitý vek, už sa učí podstatne menej, lebo len s ťažkosťami dokáže stále vstrebávať niečo nové, čo je i môj prípad, ale o to viac sumarizuje a zovšeobecňuje, spracúva v sebe to, čo sa naučil počas dlhých desaťročí.

A ja sumarizovaním toho, čo som v uplynulých desiatkach rokov vstrebal do seba, som dospel k jednoznačnému záveru, že nie veľkohubé sľuby politikov alebo aj ich vyhrážky, ba ani nie ich konkrétne kroky, ale ich nečitateľnosť má zásadný vplyv na finančné trhy!

Nečitateľnosť a z nej vyplývajúca neistota.

Otroctvo zvané euro a morskí vlci bez šéfa

V posledných februárových dňoch išiel US dolár opäť raz nadol. Euro sa dostalo až nad úroveň 1,06 USD – podporili ho dobré makroekonomické údaje z eurozóny. Euru počas uplynulého mesiaca viackrát pomohlo, ak prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku čo i len naznačili, že by sa víťazom blížiacich sa prezidentských volieb mohol stať proeurópsky kandidát Emmanuel Macron a naopak – ak niektorý prieskum signalizoval vyššiu podporu pravicovej protieurópskej Mariny Le Pen alebo ak ju televízie ukazovali obklopenú masami prívržencov, jednotná európska mena oslabila.

Le Pen otvorene hovorí, že jej cieľom je zbaviť Francúzsko otroctva nazývaného euro i členstva v NATO a rozbiť nenávidenú Európsku úniu. Ku cti jej slúži len to, že nijako nezakrýva, že je finančne aj inak podporovaná z Ruska.

Viackrát strácala aj britská libra – na konci mesiaca ju ťahala neistota okolo Brexitu a zdĺhavého vyjednávania ohľadom obchodných dohôd s EÚ. Aj tak už pekelne zložitá situácia sa ešte viac komplikuje – podľa najnovších správ britská vláda zrejme umožní Škótsku usporiadať nové referendum o samostatnosti a vystúpení z Británie. Nehovoriac už o tom že v hornej komore parlamentu (Snemovňa lordov) sa už diskutuje o možnosti vypísania nového celobritského referenda o vystúpení Británie z EÚ, pretože „ľudia môžu a majú právo zmeniť svoj názor,“ argumentujú lordi.

USD bol v zajatí neistoty a nečitateľnosti Donalda Trumpa. Trhy pokorne čakali, či sľubotechna na svojom vystúpení v Kongrese v noci nášho času z 28. februára na 1. marca konečne vyjde aj s konkrétnymi vecami najmä ohľadom daní (dovozná daň, zdanenie ziskov nadnárodných korporácií) alebo širšie a krajšie povedané – či konečne odtajní svoje fantastické daňové a výdavkové plány?

Mnoho analytikov a najmä komentátorov (i ja k nim patrím) si myslelo, že zaznejú len všeobecné reči, no a dolár celý čas poslušne čakal, ako sa s tým všetkým bude musieť vyrovnať.

Nemohol som prehliadnuť správu, že ďalší človek nominovaný na vysoký štátny post povedal rázne NIE! Starí morskí vlci nateraz zostanú bez šéfa, keďže Trumpov nominant na ministra námorníctva Philip Bilden sa rozhodol funkciu neprijať, čo naoko odôvodnil obavami z narušenia svojho súkromia i finančnými obavami, a nik iný sa na ten post nehlási. Ponúkané funkcie v minulých dňoch odmietli i Trumpovi nominanti na dôležité posty ministra práce, tajomníka armády, národného bezpečnostného poradcu a mnohé ďalšie. Všetci totiž matne tušia ako to môže dopadnúť s Trumpovými nekonečnými plánmi a populistickými sľubmi a že on je naozaj neriadená strela.

Viem, že mnohí komentátori u nás i vo svete to s obľubou tak píšu. Ja túto lacnú frázu o neriadenej strele nepoužívam, ale tiež si to myslím.

Budú dva válovy, ale…

Najohnivejšou udalosťou mesiaca na Slovensku bol cirkus okolo regulovaných cien.

Premiér Fico, Smer-SD: Ľudia, roztrhajte faktúry, neskôr ten istý premiér: Ľudia, musíte platiť! Teatrálne odstúpenie šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Holjenčíka, ktorého Fico chránil, kým sa dalo. Neuveriteľný chaos s faktúrami, občania prestali platiť za vodu a energie, nevedeli čo a ako, ktoré ceny platia – tohtoročné či vlaňajšie. Podpredseda SNS Paška: „Fico naše podnety odkladal, očakávali sme rýchlejšiu odozvu zo strany vlády voči podnetom, ktoré prichádzali.“

Predseda SNS Danko: „Ak nedáme energetiku do poriadku, súčasťou koalície radšej nebudem! Premiér Fico roztrhal faktúru, ja by som roztrhal Holjenčíka. Ale Jozef Holjenčík ešte neskončil, nech sa pripraví na trestnoprávny dopad.“

Fico celý problém elegantne „uzavrel“ slovami: „Posty predsedu ÚRSO a šéfa Regulačnej rady ÚRSO sa do budúcnosti oddelia, aby ju nezastávala tá istá osoba.“ A bude vraj po probléme! Namiesto jedného válova budú teda dva válovy, ale problém sa tým nerieši. Staré východoslovenské porekadlo hovorí „Šviňoch dojsc, ľem vaľovoch malo“, preložené do spisovnej slovenčiny Svíň je dosť, len válovov je málo. A spomínané dva válovy i tak pôjdu z peňazí občana alebo ako hovorieva teta Beta z Hornej Dolnej, chudobný človek na všetko doplatí!

Celý ten harmatanec nebol v záujme občana, ako sa to občas interpretuje, ale bol len pláštikom na zakrytie nemilosrdného boja dvoch koaličných strán o vplyv na trhu s vodou a energiami. Kto si myslí iné, nech vyjadrí svoj názor v ankete pod článkom!

Bankári bez roboty? Všetko začne hniť…

Zaujala ma správa, podľa ktorej klasických „bankárov“, rozumej: bankových úradníkov svet potrebuje čoraz menej. Sú za tým technologické inovácie, ktoré menia celý finančný sektor. Funkcie sa kumulujú a namiesto niekdajších troch manažérov v banke dnes postačí jeden.

Odhaduje sa, že počas najbližších desiatich rokov príde o prácu vo finančnom sektore v EÚ a Spojených štátoch cca 1,7 milióna zbytočných a nepotrebných ľudí.

Rovnako ma zaujala správa, podľa ktorej britské Národné združenie farmárov varovalo, že ak v dôsledku Brexitu, resp. neúspešných rokovaní s EÚ o obchodnej dohode, sa zastaví príliv pracovníkov z Únie, úroda na britských poliach a v sadoch bude beznádejne hniť. Bez pracovnej sily z EÚ tamojšie vyspelé poľnohospodárstvo a potravinárstvo vraj úplne zakape!

V inom duchu, ale podstata je totožná, sa nieslo vyjadrenie slovenského premiéra Fica, v ktorom zdôraznil, že nedostatkom pracovných síl dnes trpia na Slovensku už takmer všetky firmy. Ako príklad uviedol automobilku PSA Groupe Slovakia, ktorá avízovala, že potrebuje viac ako 800 pracovníkov. „Cez ústredie práce sme oslovili vo všetkých regiónoch Slovenska 6.000 ľudí. A výsledok? V Trnave sa zamestnalo sto z nich a niektorí z nich aj hneď odišli, hoci priemerná hrubá mzda je v PSA 1.370 eur,“ povedal Fico na stretnutí s novinármi.

Vzápätí dodal, že podľa vlády je riešením len podpora duálneho vzdelávania a najmä zmena spoločenskej klímy, pretože nie je hanba, keď nemá niekto vysokú školu. O ďalšom možnom riešení – prijímať migrantov z tretích krajín a vytvárať podmienky pre ich zamestnávanie sa u nás nahlas nehovorí.

Neviem koľko z odhadovaných 1,7 milióna pracovníkov bánk, ktorí prídu o robotu, je zo Spojených štátov a koľko z EÚ a Británie, jedno viem ale isto! Ani jeden z nich nepôjde na britské polia zberať cukrovú repu a ani jeden z nich nebude pracovať na zmeny v trnavskej PSA.

Čoraz viac práce budú musieť namiesto ľudí musieť vykonávať stroje, ale také vysokosofistikované, ktorým môžeme hovoriť trebárs roboty.

Pred pár dňami hviezdila hádam vo všetkých svetových médiách správa, podľa ktorej vizionár a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates navrhol, aby roboty, ktoré nahrádzajú prácu ľudí boli rovnako zdanené, pretože inak sú neférovo zvýhodnené voči ľudským pracovníkom. Nehovoriac už o tom, že bez zdanenia robotov, ktoré nahrádzajú ľudí, štáty prichádzajú o obrovské príjmy.

Ešte viac ma ale zaujalo, že touto témou sa na Slovensku zaoberá tím ľudí z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), podľa ktorého technologický progres sa zastaviť nedá a podiel práce vykonávanej robotmi sa v blízkej budúcnosti bude čoraz viac zvyšovať. KDH je moderná strana, ktorá sa technológií nebojí a podporuje ich rozvoj, uvádza sa v jej vyhlásení s tým, že ak by KDH prišlo s návrhom zdaňovať robotov, bolo by terčom obrovských posmeškov.

„Preto je dobré, že tému otvoril technologický guru Bill Gates,“ zdôrazňuje strana, podľa ktorej má zdaňovanie práce robotov logiku a treba na tom pracovať. Poviem tak ako je, kresťanskí svätuškári, ktorí zväčša len zadubene bojujú proti všetkému čo súvisí so sexom, ma tentoraz príjemne zaskočili. Klobúk dolu!

Tento komentár som začal nečitateľnosťou politikov a následnou neistotou. O nečitateľnosti robotov je nateraz predčasné hovoriť. Hádam dakedy v budúcnosti…

Autor PhDr. Peter Furmaník je publicistom – reportérom a komentátorom. Ilustračné foto v záhlaví článku: www.sxc.hu (freeimages)