Chystáte sa na dovolenku autom? Nezabudnite na havarijné poistenie

Výdatné letné búrky, krupobitie, ale aj pád stromu na cestu či stret s lesnou zverou vedia narobiť poriadne škody na vozidle. Ak sa to stane ešte aj počas dovolenky autom, vedia narobiť ďalšie starosti posádke. Povinné zmluvné poistenie pritom na zmiernenie škôd a nárok na poistné plnenie v takýchto prípadoch nestačí. Treba uzatvoriť ďalšie poistenia.

PZP kryje len škody spôsobené poisteným vozidlom voči iným subjektom. Kryje teda ostatných účastníkov cestnej premávky a osoby, čo majetok, ktoré vozidlo poškodí. Pre samotné škody na danom automobile je potrebné uzatvoriť havarijné poistenie.

Prečo havariné poistenie

Havarijné poistenie kryje okrem bežných škôd ako havária, či odcudzenie automobilu, aj poistné udalosti ako záplavy, pád stromu, stret so zverou, prasknutie čelného skla, vandalizmus a podobne.

Havarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje si spoluúčasť. Jej výška má potom vplyv na cenu poistky. „Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová,“ upozorňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Ako vyplýva zo štatistík tejto spoločnosti medzi firmami sa najčastejšie využíva spoluúčasť vo výške piatich percent a minimálne vo výške 165 eur.

Naopak najlacnejšie poistenie si vyžaduje spoluúčasť až vo výške desiatich percent a minimálne 330 eur. Poisťovňa totiž v takýchto prípadoch nemusí znášať bežné parkovacie škody, alebo drobné nehody, ktoré sa zmestia do tohto limitu a ktoré platí si klient sám. Poistka preto môže byť lacnejšia.

Okrem výšky spoluúčasti by si mal majiteľ automobilu pred uzavretím poistky zistiť aj promptnosť reakcie danej poisťovne pri poistnej udalosti, ako aj šírku jej asistenčných služieb. Je to dôležité najmä v prípadoch, ak k poistnej udalosti dôjde mimo domova. Pomôckou môže byť pri poistnej udalosti aj lízingová spoločnosť, ktorá môže sprostredkovať komunikáciu s poisťovňou.

Navyše pri vozidle využívanom prostredníctvom operatívneho lízingu je situácia ešte jednoduchšia. „Napríklad Business Lease poskytuje v prípade potreby aj vlastné asistenčné služby vodičovi, teda cestnú asistenciu, odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo,“ konštatuje Peter Kundlák.

Čo robiť pri nehode

Aby poisťovňa škodu preplatila, je potrebné dodržiavať niekoľko zásad. Priebeh poistnej udalosti je nutné riadne zdokumentovať, teda ideálne nafotiť, prípadne nasnímať na video, a to bez ohľadu na to, či účastníci nehody na miesto privolajú políciu alebo nie. Človek by mal políciu zavolať vždy, keď si nie ste istý výškou škody, určením vinníka, alebo k škode došlo na služobnom aute.

Poisťovňu zaujíma najmä to, ako k nehode došlo. Overuje, či sa na poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie. „Pri využívaní vozidiel na operatívny lízing vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur. Prípadne aj v prípadoch, ak ju nevedia odhadnúť alebo vodičovi spôsobil škodu niekto iný,“ dodáva.

Hoci sa poistka vzťahuje aj na krádež vozidla či jeho časti, v prípade krádeže vecí vo vozidle, platí, že škodu poisťovňa preplatí len vtedy, ak došlo k škodám na veciach a prístrojoch pevne spojených s vozidlom, či ku krádeži vecí z batožinového priestoru vozidla, teda neboli voľne pohodené a viditeľné.

Na čo si dať pozor

Napriek všetkým radám a opatrnosti, môže dôjsť k tomu, že poisťovňa poistné plnenie odmietnutie, či bude jeho výšku krátiť. Môže tak napríklad urobiť vtedy, ak vodič jazdu neprispôsobil vonkajším podmienkam. Teda ak išiel do neprimeraného rizika. Dôvodom môže byť napríklad aj snaha autom prekonať i zaplavený terén, či prekážku v podobe popadaných stromov a podobne.

Už sa všeobecne vie, že k výlukám patrí aj vedenia vozidla osobou bez vodičského preukazu, či s požitím alkoholu. Napriek tomu k takýmto prípadom stále dochádza. Poistka sa nevzťahuje ani na škody vzniknuté pri súťažiach a pretekoch.

Častou otázkou vodičov je poistné plnenie pri poškodení pneumatík. Platí, že ak vozidlo dostalo defekt, no k inej škode na ňom nedošlo, oprava poisťovňa z havarijnej poistky nepreplatí.

Ako sa vypočíta poistné plnenie

Pri uzatváraní poistenia je potrebné určiť cenu vozidla, od ktorej sa bude odvíjať prípadné poistné plnenie. Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Pri totálnej škode vozidla – či už krádeži alebo havárii, keď sa už neoplatí vozidlo opravovať, však poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta, ktorá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti.

Poškodený potom znáša rozdiel. „Môže ísť aj o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease,“ hovorí Peter Kundlák.