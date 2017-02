Bitka o hypotekárnych klientov sa opäť rozbieha

Slovenská sporiteľňa začala nový rok zvyšovaním úrokov. Vyzeralo to preto tak, že banky otáčajú kormidlo k vyšším sadzbám. Dlho to však netrvalo a začiatkom roka prišla s úrokom 1,39 najväčšia hypotekárna banka na trhu VÚB. O zhruba desať dní ju nasledovala aj trhová dvojka Slovenská sporiteľňa. Preberať klientov ostatných bankám chce novou ponukou i Tatra banka. Vyzerá to teda, že cenová vojna pokračuje.

Pozrime sa teraz na to, v čom sa líšia ponuky VÚB a Slovenskej sporiteľne (SLSP).

VÚB ponúka úrok 1,39 percenta pre každého, kto splní základné podmienky bonity. Banka deklaruje, že ho získava priemerne deväť z desiatich klientov. Naopak sporiteľňa dáva úrok 1,39 percenta len ako spodný limit. Podľa mojich skúseností sa k nemu dopracuje menej žiadateľov.

Pre veľkú väčšinu ľudí je na získanie sadzby 1,39 percenta potrebné využiť viaceré služby. Ešte v minulom roku v mnohých prípadoch postačovalo otvorenie účtu a pravidelné sporenie na sporiaci účet. Od nového roka to však nestačí. Banka teraz požaduje veci navyše.

Dobrá bonita a dostatočná hodnota zabezpečenie tak na získanie úroku najnižšej sadzby nemusí postačovať . V praxi sa najčastejšie stretávam s tým, že banka sa snaží cez hypotéky predávať kreditné karty, pohrebné poistenie do podielových fondov, či pravidelné sporenie. To posledné znie asi najhoršie.

Aktuálne úrokové sadzby v SLSP pri jednotlivých fixáciách:

1 rok … od 1,39% p.a.

3 roky … od 1,39% p.a.

5 rokov … od 1,59% p.a.

10 rokov … od 2,99% p.a.

Aké sadzby ponúka konkurenčná VÚB banka:

1 rok … 1,49% p.a.

3 roky … 1,39% p.a.

4 a 5 rokov … 1,49% p.a.

6 rokov … 1,69% p.a.

8 rokov … 1,99% p.a.

10 rokov … 2,29% p.a.

Aktuálne kampaňové podmienky v SLSP:

SLSP prepláca za klienta znalecký posudok. Musí to však byť interný znalec sporiteľne. Posudok je majetkom SLSP a klient sa k nemu ani jeho kópii nedostanete. Každopádne ušetrí sto až 150 eur, čo je trhová hodnota znaleckého posudku.

SLSP za vás vybaví návrh na vklad záložného práva a zaplatí poplatok, ktorý stojí pri štandardnom podaní 66 eur. Toto je teda ďalšia suma, ktorú klient ušetrí.

Do konca apríla poskytuje sporiteľňa sto percentnú zľavu z poplatku za schválenie hypotéky. Tento benefit však na rozdiel od predchádzajúcich dvoch v súčasnosti poskytuje väčšina bánk na trhu.

Aká je ponuka Tatra banky:

Tatra banka aktuálne úroky neznižovala. Sadzbu 1,45 percenta ponúka už dlhšiu dobu. Na túto najnižšiu ponuku sa však kvalifikujú najmä VIP klienti. Teraz ale Tatra banka prepláca klientom náklady spojené s predčasným splatením hypotéky v inej banke. Pri hypotéke so zostatkom 150 tisíc eur predstavuje poplatok za predčasné splatenie maximálne 1 500 eur. Znamená to, že keď sa človek rozhodne prejsť s hypotékou do Tatra banky, nebude ho to na poplatku nič stáť.

Aké úroky na hypotékach ponúkajú iné banky

V iných bankách sa môžete po splnení podmienok dostať pri 3 ročnej fixácii na tieto úroky:

Prima banka – 1,20% p.a.

OTP banka – 1,20% p.a.

Oberbank – 1,39% p.a.

Sberbank – 1,49% p.a.

Čsob banka – 1,50% p.a.

Unicredit – 1,69% p.a.

Ktoré parametre sa oplatí porovnať pri výbere hypotéky

Mesačná splátka – Tu by mala poslúžiť matematika a kalkulačka. Pri SLSP to však presne nesedí, pretože mesačná splátka je pri tom istom úroku vždy o niečo vyššia ako v inej banke. Banka používa iný prepočet – vo výpočte má viac dní ako v ostatných bankách.

Poplatok za vedenie účtu – Niektoré sú bez poplatkov, niektoré s poplatkom od päť do desať eur a niektoré sa dajú nastaviť tak, že poplatok vám vrátia a ste na nule.

Podmienky na získanie bezplatného účtu – V Tatrabanke vám stačí mať hypotéku nad 20 tisíc eur, v Unicredite dostáva sto percentnú zľavu na desať rokov automaticky každý, vo VUB, SLSP a ČSOB je treba splniť rôzne podmienky. Každá banka má iné podmienky, ktoré sa navyše v čase neustále menia. Niektoré veci sú len marketingové chytáky, naopak niektoré sú celkom ľahko dostupné.

Poplatok za schválenie hypotéky – Bežne je to 0,8 percenta z výšky hypotéky. Niektoré banky majú dokonca aj viac, napr. Unicredit, niektoré ako napr. mBank idú takmer vždy bez poplatku a v niektorých bankách si musíte vybaviť výnimku alebo využiť akcie aké sú napr. v tomto období.

Podmienky na získanie úrokovej sadzby – Tu sa zvyknú skrývať rôzne marketingové ťaháky. Najznámejší z nich patrí Unicredit banke, ktorá láka ľudí na úroky 1,19 percenta, no klient si musí zobrať kreditnú kartu a využívať ju, čo by sa ešte dalo prežiť, ale nákladnejšia je povinnosť poistiť si schopnosť splácania úveru na päť rokov. To stojí tri percentá z výšky úveru. Podobne chytáky vyskúšala aj VÚB, keď ponúkala 1,49 percenta p.a. na desať rokov pričom za tento úrok si musel žiadateľ o úver zaplatiť vopred celkom slušný poplatok.

Dostupnosť bankomatov – Toto sa zdá ako malichernosť. Skúste sa však opýtať klientov niektorých bánk koľko ich stoja mesačne výbery z cudzích bankomatov.

Každá banka má svoje plusy a svoje mínusy. Nedá sa preto povedať, že jedna ponuka je univerzálne lepšia ako druhý. Každý klient by mal zohľadňovať svoje individuálne dispozície. Okrem sadzby treba zohľadniť aj súvisiace náklady, ktoré hypotéku môžu predražiť.

Pri výbere hypotéky v každom prípade odporúčam nechať si vypracovať prehľad hypoték zo všetkých bánk, kde okrem porovnania úroku budú aj ďalšie podmienky. Dá sa to urobiť na vlastnú päsť, čo je relatívne časovo náročné a bez skúseností dosť komplikované, alebo môžete využiť služby finančného sprostredkovateľa, ktorý vie poskytnúť svoje dlhodobé know-how. V každom prípade vždy platí, že výber najvhodnejšej hypotekárnej ponuky je vždy individuálny.

Autor je finančný poradcom Fincentra. Svoje články publikuje i na portáli www.expertnafinancie.sk.