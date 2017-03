Čínsky bankový sektor sa stal najväčším na svete

Čínsky bankový sektor už čo do objemu aktív prekonal bankový sektor eurozóny a je najväčší na svete. Čína tak zvyšuje vplyv vo svete financií, jej rast je ale od globálnej finančnej krízy závislý na dlhovom financovaní. Vyplýva to z analýzy britského ekonomického denníka Financial Times (FT).

Aktíva čínskych bánk na konci minulého roka dosahovali 33 biliónov dolárov, zatiaľ čo aktíva bánk v eurozóne 31 biliónov. Na treťom mieste boli Spojené štáty s objemom bankových aktív 16 biliónov USD, štvrté Japonsko so siedmimi biliónmi dolárov.

Hodnota čínskeho bankového sektora tak na konci roka predstavovala viac ako 3,1násobek veľkosti ročného hrubého domáceho produktu (HDP). V eurozóne je to 2,8násobek.

„Viac než dôvodom k radosti je masívna veľkosť bankového sektora v Číne signálom, že ekonomika je príliš závislá na investíciách financovaných bankami, že bojuje s neefektívnou alokáciou zdrojov a tiež že je vystavená obrovským úverovým rizikám,“ poznamenal ekonóm Cornellovej univerzity Eswar Prasad.

Hrubý domáci produkt Číny prekonal HDP eurozóny v roku 2011, zatiaľ čo bankový sektor si musel počkať až do konca minulého roka. Podporil to mimoriadny rast bankových úverov od roku 2008, kedy vláda spustila agresívnu menovú a fiškálnu stimuláciu, aby utlmila dopady globálnej krízy.

Prední svetoví lídri aj ekonómovia chválili stimulačné opatrenia v čase ich zavedenia za to, že pomohli stabilizovať globálny rast v časoch, keď boli rozvinuté krajiny v hlbokej recesii. Teraz ale prevláda názor, že stimulačné opatrenia predstavujú významné plytvanie investíciami a že vedú k nadvýrobe v priemysle a k nebezpečnej úrovni zadlženia.

Analytici upozorňujú, že na rozdiel od rozvinutých krajín, kde si vlády požičiavajú priamo na kapitálových trhoch, miestne samosprávy v Číne sú pri financovaní projektov infraštruktúry vysoko závislé na bankových úveroch. V čínskom bankovom sektore je tak vysoký objem štátneho dlhu, čo môže skresľovať celkový obraz bankového systému v porovnaní s ďalšími krajinami.

Na druhej strane čísla podceňujú skutočný rozsah čínskeho bankového sektora. Od roku 2010 sa v krajine výrazne zvýšilo takzvané tieňové bankovníctvo, teda poskytovanie bankových finančných služieb nebankovými spoločnosťami. Tieto služby pritom často zostávajú úzko späté s bankami kvôli poskytovaniu nepriamych záruk pri úveroch bankami, ktoré sa ale do súvahy bánk nepremietnu.

Zdroj: ČTK