ČNB: Banky jsou stabilní, ale… zima se blíží

„Významným potenciálním rizikem, jehož zdroj však leží mimo domácí ekonomiku, je náhlé a neuspořádané zvýšení rizikových prémií na globálních finančních trzích, které by mohlo vést k vysoké volatilitě na trzích aktiv s dopadem do reálné ekonomiky,“ dodává ČNB. Jedná se tak o rizika, která Česká národní banka efektivně nemůže ovlivnit.

„Finanční sektor v ČR […] si zachovává vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům,“ uvádí Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017 z dílny ČNB. Přesto se dohledový orgán připravuje na horší časy. Co banky a další finanční instituce ohrožuje a na co se musí připravit?

