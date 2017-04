ČNB varuje pred obchádzaním zákazu 100 percentných hypoték

Guvernér Českej národnej banky Jiří Rusnok varoval české banky, aby neobchádzali odporúčanie centrálnej banky neposkytovať sto percentné hypotéky. Proti dofinancovaniu spotrebných, či stavebným úverom podľa neho ČNB zasiahne.

ČNB vydala odporúčania, v ktorých od októbra minulého roka zakázala predaj sto percentných hypoték. Od tohtoročného apríla pribudli i úvery nad 90 percent LTV a tie v rozmedzí 80 až 90 percent výrazne obmedzila.

Sprostredkovatelia a banky sa tento zákaz snažia obchádza dofinancovaním inými formami úverov. „Zatiaľ sme sa nestretli s tým, že by nám nejaká banka zamietla žiadosť o hypotéku, ktorú by chcel klient skombinovať s úverom zo stavebného sporenia alebo so spotrebiteľskou pôžičkou. Aj u nás to chce väčšina klientov," uviedol pre české Hospodářské noviny Libor Ostatek, šéf maklérskej spoločnosti Golem Finance.

J. Rusnok z ČNB však varuje pred dofinancovaním hypoték nad povolený limit iným úverom, vrátane úveru zo stavebného sporenia. Podľa neho ide o obchádzanie odporúčaní ČNB, proti ktorému centrálna banka zasiahne.