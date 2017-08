ČNB včera zvýšila sadzby ako prvá centrálna banka v Európe

Česká národná banka zvýšila včera oficiálnu úrokovú sadzbu o 20 bázických bodov na hodnotu 0,25 percenta. Česko je tak len treťou krajinou z ekonomicky vyspelých krajín sveta, ktoré aktuálne začali zo zvyšovaním sadzieb. Doteraz tak, po kríze z roku 2008, urobilo len USA a Kanada. V Európe ešte žiadna krajina. Dôvodom je najmä prehrievanie českej ekonomiky a realitný boom.

„Je tu rad signálov o tom, že ekonomika je už značne zahriata a určité ochladenie by jej neuškodilo,“ dôvodil guvernér ČNB Jiří Rusnok. Rast HDP by mal tento rok dosiahnuť 3,6 percenta a inflácia v júni predstavovala 2,3 percenta, čo je nad inflačným cieľom ČNB. Okrem toho prudko rastú ceny nehnuteľností, ktoré sú poháňané lacnými hypotékami.

„Postupný rast sadzieb je v súčasnej situácii žiaduci. Ekonomický rast je priaznivý a v niektorých ohľadoch možno v ekonomike už pozorovať známky prehrievania,“ dodáva hlavný ekonóm ING Jakub Seidler. „Rad ekonomických ukazovateľov sa pohybuje na svojich historicky najvýhodnejších hodnotách. Nulové sadzby tak už nie sú konzistentné so súčasným stavom ekonomiky a vedú k vzniku nerovnováh,“ myslí si.

ČNB zvyšuje úroky po takmer desiatich rokoch opačnej tendencie. Naposledy ich zvýšila ešte v roku 2008, na hodnotu 3,75 percenta. Potom nasledovalo znižovanie a dno sadzba dosiahla v roku 2012 na úrovni 0,05 percent. Tam sa úrok nachádzal až do včera. V Česku tým začal nový úrokový cyklus. ČNB zmenila svoju rétoriku z holubičej na jastrabiu ešte niekoľko týždňov pred augustovým zasadnutím. Trh tak už sčasti zvýšenie sadzieb očakával.

Čo vyššie sadzby prinesú

Bude to znamenať zvyšovanie úrokov na hypotékach. Tie v ČR už tento rok tak, či tak rastú a svoje rekordné minimum zaznamenali preto ešte v decembri minulého roku na hodnote 1,77 percenta. V júni tohto roka to už bolo 2,04 percenta. Po zvýšení sadzieb ČNB však bude rast s najväčšou pravdepodobnosťou ešte výraznejší.

Zároveň vzrastú aj úroky na vkladoch. A do tretice úvery zdražejú aj firmám na financovanie investícií. „Končí sa éra lacných peňazí, takže budú drahšie hypotéky, spotrebné úvery, ale budú aj lepšie úročené vklady,“ hodnotí Lukáš Kovand, hlavný ekonóm spoločnosti Cyrpus.

ČNB očakáva, že sa jej vyššími sadzbami podarí utlmiť hypotekárny a realitný boom. „Odporúčania ČNB na sprísnenie limitov pre poskytovanie hypoték české banky do značnej miery prehliadajú a pretavenie týchto odporúčaní do nariadení cez legislatívnu zmenu, ktorú musí schváliť parlament, nie je aktuálne pred predčasnými voľbami schodné. ČNB tak ostala jediná cesta, hoci len symbolická, korigovať prehrievanie na úverovom trhu zvýšením sadzieb," vysvetľuje analytik VÚB banky Andrej Arady.

Silnejšia koruna

Česká koruna už v reakcii na včerajší rast sadzieb posilnila. Dostala sa na okamih pod úroveň 25,9 EUR/CZK. Len v apríli pritom centrálna banka ukončila tri rok trvajúci menový záväzok udržiavať menu na hodnote 27 korún za euro. „Súčasná úroveň koruny zrejme už bude pre viacerých investorov dostatočne zaujímavá na vyberanie ziskov. Navyše nasledujúce týždne bude maturovať veľký objem českých cenných papierov, ktoré majú v portfóliu zahraniční investori, čo ich môže, pri solídnom zisku zhruba štyroch percent, ešte viac motivovať k odpredaju českých aktív,“ hovorí A. Arady.

Investori totiž vlani a začiatkom tohto roku pred predpokladaným ukončením menového záväzku investovali čo českej koruny a cenných papierov v nej nominovaných značný objem peňazí. Teraz vyčkávajú na chvíľu, kedy by sa mohli českej meny so ziskom zbaviť.

Koruna tak bude medzi protichodne pôsobiacimi tlakmi. Na jednej strane tu bude prirodzené posilňovanie vyplývajúce z dobrého stavu českej ekonomiky, na druhej výpredaj zo strany zahraničných investorov, čo bude korunu naopak oslabovať. Ďalej to bude úrokový diferenciál, keďže po zvýšení sadzieb bude výhodnejšie investovať do finančných aktív v ČR ako v Európe s nižším sadzbami.

ČNB by rada udržala kurz stabilizovaný. „Je to podobné, ako keď sa pacient prebúdza z narkózy. Tiež mu nie je úplne najlepšie, ale to neznamená, že operácia sa nepodarila,“ povedal guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Čo bude ďalej

Analytici čakajú, že rast sadzieb bude pokračovať, no pravdepodobne len veľmi pozvoľna. J. Rusnok nevylúčil, že k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb môže dôjsť v nasledujúcich dvoch rokoch, ale neuviedol presne kedy. „Bude to samozrejme závisieť od vývoja kurzu koruny. Ďalšie zvyšovanie v najbližších dvoch rokoch môže prísť. No bude to podmienené ďalším vývojom kľúčových ukazovateľov, "povedal.

ECB sa zatiaľ so zatváraním kohútikov s likviditou neponáhľa. „Ako sama deklaruje, menové nástroje bude sprísňovať v opačnom poradí ako ich uvoľňovala. Teda najskôr tie neštandardné, až potom sa dostane k sadzbám,“ pripomína A. Arady. Aspoň nejaké vyjadrenie k plánu zastavenia odkupu dlhopisov by mala centrálna banka zverejniť na jeseň. Čaká sa na lepšie informácie o inflácii, o ekonomickom raste eurozóny a zároveň aj na kľúčové parlamentné voľby v Nemecku.

„Trhy sa potom zrejme začnú pripravovať na rast depozitnej sadzby, ktorá je aktuálne v zápore 0,4 percenta a je kľúčovou ku kormidlovaniu sadzieb na peňažnom trhu. Refinančná sadzba zrejme ostane nedotknutá ešte celý budúci rok,“ myslí si analytik VÚB.