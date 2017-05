Čo ovplyvňovalo finančné trhy v apríli

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze.

Hlavné svetová akciové trhy si v apríli pripísali zisk vďaka záverečnej rallye v reakcii na víťazstvo Emmanuela Macrona v prvom kole francúzskych prezidentských volieb. Plusom pre akcie bola aj silná korporátna výsledková sezóna za prvý kvartál a ďalej akcelerujúci rast globálnej ekonomiky.

Ceny vládnych dlhopisov rástli, keď najskôr profitovali z geopolitického napätia okolo Sýrie a Severnej Kórey spolu s neistotou pred prvým kolom volieb prezidenta Francúzska. Po opadnutí napätia však pretrvala skepsa ohľadne rýchleho prijatia prorastových reforiem novou americkou vládou. Navyše trhy prestali špekulovať o zvýšení sadzieb ECB pred koncom jej kvantitatívneho uvoľňovania.

Hoci ropa sa dostala v polovici apríla vysoko nad 50 dolárov napokon zisk neudržala, keď optimizmus z predĺženia dohody členmi OPEC o znížení produkcie úplne vyprchal pri raste americkej ťažby a pri vysokej úrovni lokálnych zásob. Zlato najskôr atakovalo 1 300-dolárovú hranicu pre geopolitickú nervozitu, neistotu nad výsledkom francúzskych prezidentských volieb, ako aj frustráciou z krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa. V závere mesiaca však takmer všetok zisk vymazalo po opadnutí napätia na viacerých frontoch.

Euro sa výrazne posilnilo voči doláru, keďže nateraz pominuli politické riziká v eurozóne. Dolár strácal práve pre otázniky nad tým, ako rýchlo bude prijatá daňová reforma v USA.

Akciové trhy

V prvej polovici mesiaca akciové trhy na oboch stranách Atlantiku stagnovali. Na jednej strane podniková výsledková sezóna za prvý kvartál sa začala solídne, keď väčšina firiem prekonávala očakávania a zároveň predstihové ukazovatele hovorili o ďalšej akcelerácii svetovej ekonomiky. No na druhej strane proti rastu stálo geopolitické napätie, keď sa trhy obávali útoku Spojených štátov na Severnú Kóreu, a pre nečakaný útok Washingtonu raketami Tomahawk v Sýrii. A spolu s ním boli investori frustrovaní z pomalého postupu Bieleho domu ohľadne daňovej reformy, ktorá bude prijatá zrejme niekedy na jeseň. A napokon na trhoch existovala opatrnosť pred prvým kolom francúzskych prezidentských volieb, kde výrazne rástli preferencie extrémneho protieurópskeho ľavičiara v podstate s komunistickými názormi

Jeana-Luca Mélenchona. Trhy sa obávali, že by sa mohol dostať do druhého kola volieb s ultrapravičiarkou a takisto euroskeptičkou Marine Le Penovou. To by výrazne poznačilo smerovanie Francúzska a znemožnilo prijímanie reforiem, ktoré by zlepšili kondíciu jeho stagnujúcej ekonomiky. Až po výsledkoch prvého kola volieb, kde vyhral centrista Emmanuel Macron s určitým programom reforiem, sa nálada na trhoch výrazne zlepšila, keďže predvolebné prieskumy ho jasne favorizujú aj v druhom kole volieb. A mesiac sa končil masívnym rastom búrz spolu s tým, ako ustupovalo aj geopolitické napätie.

Po zhruba polovici výsledkovej sezóny sa ukázalo, že vyše 80 percent z firiem prekonalo konsenzy ziskovosti v priemere o takmer sedem percent. Historické štatistiky pritom hovoria, že v priemere 73 percent firiem reportuje lepšie ako očakávané ziskové čísla, ktoré prekonávajú konsenzus o 3,4 percenta. Aktuálne čísla sú ešte viac pôsobivé vzhľadom na fakt, že na rozdiel od minulosti nedochádzalo k tradičnému znižovaniu odhadov pár mesiacov pred zverejnením samotných hospodárskych výsledkov. Tie doteraz zverejnené ukazujú na 15-percentný medziročný rast ziskovosti za prvé tri mesiace roka, čo je najrýchlejšie tempo od roku 2011.

Situácia s európskymi firmami je dokonca ešte lepšia. Ziskovosť spoločností v širokom paneurópskom indexe Stoxx 600 rastie zatiaľ v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 23 percent, pričom predsezónne očakávania prekonávajú o 13 percent. Niet divu, že v takomto prostredí sa akcie vrátili k rastu, pričom nemecký index DAX 30 prekonal historické maximá podobne ako technologický index Nasdaq Composite, ktorý sa posunul nad métu 6-tisíc bodov.

Dlhopisové trhy

Začiatok apríla sa niesol v skôr skeptickej nálade pre otázniky nad tým, kedy budú prijaté probiznisové opatrenia americkej administratívy, spolu s geopolitickým napätím okolo Severnej Kórey a Sýrie, kde v prvom prípade USA hrozili vojenským vyriešením problému a v druhom prípade zaútočili raketami na sýrske ciele, čím rozhnevali Kremeľ. K tomu sa pridala nervozita pred prvým kolom prezidentských volieb vo Francúzsku.

Výsledkom bol pokles 10-ročného amerického výnosu pod 2,2-percentnú hranicu, pričom nemecký 10-ročný výnos skolaboval na 0,15 percenta pri výraznom raste rizikových prirážok francúzskych dlhopisov a spolu s ním tiež periférií eurozóny, ako aj podnikových dlhopisov. Jednoducho trhy sa obávali, že predvolebné prieskumy by sa mohli mýliť podobne ako v prípade britského referenda o vystúpení z EÚ či pri voľbe amerického prezidenta.

Navyše americký prezident Donald Trump sa prekvapujúco vyjadril, že nízke úrokové sadzby vyhovujú USA, a trhy príliš nebrali do úvahy pokračujúci jastrabí slovník väčšiny centrálnych bankárov Fedu, ktorí naznačili minimálne dve ďalšie zvýšenia sadzieb po 25 bázických bodov do konca roka.

Navyše po jasnej deklarácii šéfa ECB Maria Draghiho, ako aj šéfekonóma ECB Petra Praeta o tom, že nevidia dôvod na zmenu nastavenia menovej politiky, keďže inflačný tlak je nepresvedčivý. Ceny dlhopisov síce po ústupe geopolitického napätia a po úľave trhov z víťazstva Macrona v prvom kole francúzskych volieb klesli, no výnosy ostali stále pomerne nízke (10-ročný americký výnos tesne pod 2,3 percenta a nemecký na 0,3 percenta) napriek rallye rizikových aktív.

Stojí za tým jednak nízke tempo rastu produktivity, čo v princípe znamená nízke výnosy z kapitálu, a teda aj nižšie rovnovážne dlhodobé úrokové sadzby spolu s vysokou mierou úspor, pokračujúcou opatrnosťou pri kapitálových výdavkoch pri súčasnom pomalom raste inflácie relatívne vzhľadom na šesťročné maximá globálneho rastu HDP. Ochota podstupovať riziko v závere mesiaca však pomohla ku kompresii rizikových prirážok a k solídnemu zisku korporátnych dlhopisov.

Komoditné trhy

Zlato v prvej polovici mesiaca vystúpilo na 5,5-mesačné maximá tesne pod 1 300 dolárov, keď profitovalo z geopolitického napätia okolo Sýrie a Severnej Kórey v kombinácii so skepsou ohľadne skorého prijatia daňovej reformy a fiškálnych stimulov v USA, keď prišlo k zatváraniu takzvaných Trumpových reflačných obchodov, ako aj odmietaním rizika pred prvým kolom prezidentských volieb vo Francúzsku.

Trhovo priateľský výsledok prvého kola volieb spolu so silným začiatkom korporátnej výsledkovej sezóny za prvý štvrťrok a pokračovaním príchodu robustných makrodát prakticky z celého sveta sa však pretavil do mazania zisku žltého kovu, ktorého cena sa na konci mesiaca dostala pod 1 270 dolárov. Ropa mala takisto dve rozdielne polovice mesiaca. V prvej sa WTI posunula takmer k 55-dolárovej hranici a Brent atakoval 57 dolárov pre jasné rysovanie predĺženia dohody členov OPEC a niektorých ďalších producentov o znížení produkcie do konca roka.

V druhej polovici mesiaca však rástlo presvedčenie, že ani tento krok nemusí byť dostatočný v znížení vysokého stavu globálnych zásob komodity pri rastúcej ťažbe v USA na dvojročné maximá, pri nadpriemerne vysokom stave miestnych zásob a rastúcej produkcii Líbye, ktorá je síce členom OPEC, ale pri znižovaní ťažby dostala výnimku. Výsledkom bol pokles Brentu na 52 dolárov, čo predstavuje mesačnú stratu 2,5 percenta pri poklese WTI o 3,5 percenta na 49-dolárovú úroveň.

Devízové trhy

Euro bolo voči doláru v úvode mesiaca pod tlakom, keď opätovne vzrástla nervozita pred prvým kolom prezidentských volieb vo Francúzsku. Dynamicky rástla popularita ľavicového extrémistu Jeana-Luca Mélenchona a trhy sa obávali, že by sa mohol dostať do druhého kola spolu s antisystémovou Marine Le Penovou. Vzájomný výmenný kurz sa dostal až pod 106 dolárových centov.

Už pred samotnými voľbami prišiel pozvoľný odraz, za čím stáli dolárové faktory- najmä zatváranie tzv. Trumpových reflačných obchodov, keď investori v podstate zlomili palicu nad tým, že nový americký establishment dokáže rýchlo doručiť zníženie daní a väčšie fiškálne stimuly, čo by ešte akcelerovalo rast ekonomiky a aj inflácie a prinútilo Fed rýchlejšie zvyšovať sadzby. V úplnom závere mesiaca euro dostalo forsáž a posunulo sa k 109 dolárovým centom po víťazstve Emmanuela Macrona v prvom kole francúzskych prezidentských volieb, keď sú obchodníci presvedčení, že po druhom kole zasadne do Elyzejského paláca. Práve faktor Macron znamenal, že euro získavalo na sile voči väčšine hlavných svetových mien.

Pod tlak sa dostali najmä komoditné meny ako kanadský dolár či nórska koruna v reakcii na pokles cien ropy. Hoci libra voči euru na mesačne báze len stagnovala, voči ostatným hlavným svetovým menám jasne rástla. Oproti doláru sa koncom mesiaca obchodovala na sedemmesačných maximách. Išlo o reakciu na prekvapujúce vypísanie predčasných volieb vo Veľkej Británii na začiatok júna.

Obchodníci totiž veria, že premiérka Theresa Mayová ich jasne vyhrá a získa silnejší mandát pri rokovaniach okolo brexitu a súčasne oslabí euroskeptický tábor v opozícii aj vo vlastnej strane, čo by mohlo viesť k menej tvrdému brexitu.

Začiatkom apríla Česká národná banka ukončila svoj kurzový záväzok brániť posilneniu koruny pod hladinu 27 korún za euro. Kurz koruny reagoval okamžite po zverejnení správy 6. apríla o 12.30 hod. a v deň intervencie klesol k hranici 26,60 haliera, teda zhruba o 1,7 percenta. Žiadne prudké a prestrelené posilňovanie nenastalo. Lenže presne to sa čakalo. Trh bol a ešte stále je extrémne dlhý v korunách a pre špekulantov je problém nájsť protistranu, ktorej by ich predali a odišli z trhu so zaknihovaným ziskom.

Nastala teda situácia, že čím väčšie stávky na posilnenie boli otvorené, tým pomalšie sa bude koruna posilňovať. Do konca mesiaca sa koruna následne vrátila tesne pod predintervečnú úroveň, keď pravdepodobne bola časť horúcich peňazí netrpezlivá a pre časové obmedzenia či z iných dôvodov nečakala na posilnenie koruny, zatvárala pozície a odchádzala z trhu.

Autori sú analytici J&T banky.