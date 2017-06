Čo prinesie zahrnutie čínskych Á-čkových akcií do indexu MSCI

Koncom minulého týždňa došlo k rozhodnutiu začleniť 222 akciových titulov do indexu MSCI Emerging Markets. O tom, čo táto zmena prinesie pre trhy sa rozprávame s investičnou riaditeľkou Fidelity Catherine Yeung.

Aký dopad očakávate od zahrnutia čínskych Á-čkových akcií do indexu MSCI?

V krátkodobom horizonte možno uvidíme silnú rely. Aj z dlhodobého hľadiska by prísť k rozvoju trhu a zvýšenia potenciálu pre ďalší rast. No z pohľadu Číny ide o veľmi významnú symbolickú zmenu. Od prepojenia búrz v Šanghaji a Hong Kongu v roku 2004 bol totiž vývoj tak trochu statický. Úplné začlenenie akcií do indexu by mohlo trvať päť až desať rokov. Do indexu bude zapracovaných 222 titulov, čo je viac ako pôvodne očakávaný počet. Nepokrýva to však ani mid-cap priestor, ktorý predstavuje ďalších 500 akcií.

Aký rozhodnutie vnímate? Je to „hurá“ pocit, alebo skôr „veď už bolo načase“?

Zo symbolického pohľadu ide o veľmi dôležitú zmenu. Hoci z pohľadu likvidity nebude posun hneď výrazne viditeľný, no dôležité je, že sa Čína začne snažiť otvárať svoje kapitálové trhy. Je to zároveň pozitívnou správou aj pre regulátorov a vládu. Čína je totiž druhou najväčšou ekonomikou sveta a tento status sa zatiaľ na indexoch neodzrkadľuje. Ázia dnes predstavuje zhruba 60 percent rozvíjajúcich sa trhov. Malo by to teda odzrkadľovať aj zloženie indexu. Mal by reagovať na rast trhu, príležitosti a rastúcu kapitalizáciu.

Spojenie búrz Stock Connect z roku 2014 umožnilo prostredníctvom hongkongských maklérov jednoducho prevádzať RMB jedným aj druhým smerom z pevniny. Bolo to podľa váš len odloženie skutočného riešenia?

Nie, regulátori budú musieť s MSCI úzko spolupracovať, takže výsledkom bude úplná CNH konvertibilita. My sme na trhu Á-čkových čínskych akcií investovali už dávno. Teraz budeme pravdepodobne svedkami toho, ako mnohí zahraniční investori, transformujú na štruktúru svojho portfólia ešte predtým, ako prebehne prvá fáza začlenenia akcí. Ešte je však treba vyriešiť množstvo detailov.

A čo analýzy? Budeme svedkami rastúceho dopytu po kvalitných analýzach A-čkových akcií v angličtine alebo v inom cudzom jazyku?

Táto oblasť sa už teraz intenzívne skúma. V sektore pracujú zhruba štyri tisícky analytikov. Trh je veľmi veľký. My máme analytikov v Šanghaji, jednom z najväčších finančných centier regiónu, takže z pohľadu nastavenia sme dobre pripravení. Budeme svedkami toho, ako sa stále viac a viac spoločností zameriava informácie o ziskovosti akciových a dlhopisových titulov. Cudzincov budú priťahovať veľké spoločnosti s dobrou dividendovou politikou.

Bude prijatie relatívne malého počtu akcií stačiť na to, aby aj ostatné čínske spoločnosti začali myslieť na dividendy?

Áno, dnes síce vybrané akcie predstavujú len o 0,7 percent indexu MSCI EM, ale ide najmä o symboliku. Sme len na začiatku cestty. Myslím, že je v súlade s prioritami a reformami vlády, aby na trhu existovali dobré spoločnosti, do ktorých by bolo možné investovať v prípade otvorenia kapitálových trhov.

Ako sa investori na túto zmenu pripravili? Očakávali to?

Zhruba 60 – 70 percent investorov to očakávalo, takže sa už na zmenu pripravili. No vyváženie v prospech Číny je stále nedostatočné. Historická skúsenosť hovorí, že ľudia vnímajú Čínu len z pohľadu rastu, sú prekvapení jej dividendovou politikou. Pri alokácií do Číny by nemalo ísť o krátkodobé, ale o dlhodobé rozhodnutie.