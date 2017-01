Čo prinesie zasadnutie ECB?

Je možné, že ďalšie zlepšovanie rastu a inflácie bude ECB motivovať, aby tempo nakupovania v roku 2017 ešte znížila aj napriek aktuálnemu záväzku, že v programe bude pokračovať do decembra. Ale keďže európsky politický kalendár na rok 2017 predstavuje mnohé riziká a je tu tiež potenciálne riziko dopadov súvisiacich s Brexitom, ECB si nechá svoje možnosti zatiaľ otvorené a jej politika bude naďalej uvoľnená.

Z hľadiska budúceho vývoja, inflácia by naďalej mala mierne rásť, najmä na základe bázických efektov vyšších cien energií. Avšak jadrová inflácia by tiež mala stúpať nahor v dôsledku sprísňovania pracovných trhov a zmenšovania produkčných medzier (produkčná medzera už je v Nemecku pozitívna). Toto zlepšenie obrazu cyklickej inflácie, v spojení so súvisiacou potrebou prudšej výnosovej krivky pre zdravý stav finančného sektora umožnili ECB na poslednom zasadnutí oznámiť zámer, že od apríla 2017 začne redukovať svoj QE program.

Nepredpokladá sa, že by zasadnutie ECB tento štvrtok prinieslo nejaké zmeny politiky či iné zaujímavé novinky. Aktivita sa od decembrového zasadnutia naďalej zlepšovala a inflácia je o niečo pevnejšia (viď graf nižšie), ale nevyskytli sa žiadne výrazne prekvapivé údaje ani iné šoky, ktoré by odôvodnili akékoľvek posuny v súčasnej politike.

