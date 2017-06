Čo rozhodujúce sa odohralo na finančných trhov v máji

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade.

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, pričom paneurópske indexy sa posunuli na najvyššie úrovne od leta 2015 v nízko volatilnom prostredí. Burzy nemalo čo vykoľajiť pri dynamickom raste globálnej raste globálnej ekonomiky, vysokých úrovniach predstihových ukazovateľov sentimentu, nízkych inflačných tlakoch, stále uvoľnenej menovej politiky a pri rastúcej ziskovosti firiem.

Napriek pozitívnej nálade na trhoch ceny štátnych dlhopisov ostali nízke s tendenciou klesania. Trhy podceňujú, že Fed by mohol doručiť dve ďalšie zvýšenia sadzieb po 25 bázických bodov v tomto roku. Zároveň spľasli očakávania, že ECB by tomto roku mohla v budúcnosti výraznejšie utiahnuť menovú politiku, hoci zrejme na najbližšom zasadnutí upraví slovník vo vyhlásení.

Zlato v prvej polovici mesiaca strácalo pre absenciu averzie k riziku pri rozprávkovej kondícii svetovej ekonomiky a po zvolení Emmanuela Macrona za francúzskeho prezidenta, aby všetky straty vymazalo po zvýšení politickej nervozity v USA súvisiacej s odvolaním šéfa FBI Jamesa Comeyho. Ropa po volatilnom obchodovaní končila mesiac v strate, keď obchodníci ostávajú skeptickí, že predĺženie dohody o znížení produkcie členmi OPEC a ďalšími krajinami dokáže vybalansovať trh.

Euro profitovalo z toho, že Emmanuel Macron by mohol znamenať pre Francúzsko zmenu a že by sa mohla obnoviť užšia nemecko-francúzska kooperácia a akcelerácia integrácie, ako aj očakávania, že ECB bude signalizovať zmenu v nastavení menovej politiky.

Akciové trhy

Wall Street v máji salámovým spôsobom prepisovala historické maximá a pomaly rástli aj európske indexy na najvyššie úrovne od leta 2015, pričom volatilita klesla k historickým minimám. Jednoducho na trhoch panovalo slnečné, bezoblačné investičné počasie, keď investori neverili, že by ho mohlo niečo vykoľajiť pri robustnom raste globálnej ekonomiky, kde predstihové ukazovatele naznačovali jej ďalšiu akceleráciu, pri inflačnom tlaku len pozvoľne sa obnovujúcom a pri uvoľnenej menovej politike, rastúcej ziskovosti firemného sektora a pri odstránení politických rizík v Európe po víťazstve reformne vnímaného Emmanuela Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách.

Ani z oblaku okolo kontroverzného odvolania šéfa FBI Jamesa Comeyho či okolo spolupráce Bieleho domu s Moskvou nepršalo dlho a akciové burzy sa z toho dokázali rýchlo otriasť.

Dlhopisové trhy

Ceny štátnych dlhopisov ako bezpečne vnímaných aktív v úvode mesiaca pozvoľne klesali pri zníženej averzii k riziku a poklese rizikových prirážok podnikových dlhopisov, pri zverejňovaní solídnych makrodát či pri príchode Emmanuela Macrona do Elyzejského paláca. Zlom nastal až v druhej polovici mesiaca a dlhopisy začali mazať straty, za čím stáli politický vývoj vo Washingtone a zvýšená nervozita po kontroverznom odvolaní šéfa FBI prezidentom Donaldom Trumpom alebo po prezradení tajných izraelských informácií Kremľu.

Investori sa obávali, že politické škandály a snaha o ich odrazenie by mohli spomaliť už aj tak niekoľkokrát odkladané prijatie daňových reforiem či prorastových opatrení a súčasne oddialiť zvyšovania úrokových sadzieb Fedom. Navyše inflácia v USA v apríli prekvapila pomalšou dynamikou rastu, čo takisto podkopalo presvedčenie trhov o tom, že Fed by mohol doručiť dve či tri zvýšenia sadzieb po štvrť percente v tomto roku. A to napriek tomu, že väčšina centrálnych bankárov si udržiava jasný jastrabí slovník. Plusom pre zotrvanie úrokov na nízkych úrovniach v USA bolo zverejnenie aj relatívne holubičej zápisnice z ostatného zasadnutia Fedu, ktorá naznačila len pomalú redukciu nafúknutej súvahy centrálnej banky. To ovplyvnilo tiež vývoj v Európe.

Trhy si navyše uvedomili, že napriek zlepšujúcej sa kondícii ekonomiky eurozóny a poklesu politických rizík bude ECB len veľmi pomalá pri odstraňovaní menovej akomodácie smerujúcej k normalizácii menovej politiky. Najmä periférie eurozóny na čele s Talianskom, ktoré sú vysoko zadlžené a trpia nízkou konkurencieschopnosťou pri pomalom zavádzaní štrukturálnych reforiem, by mohla normalizácia menovej politiky pridusiť. Inak povedané, ECB bude musieť šiť menovú politiku na priemerného člena eurozóny a nie na jej nemecké jadro.

Komoditné trhy

Priamo úmerne tomu, ako začiatkom mája rástli výnosy na dlhopisových trhoch, klesali ceny zlata pri poklese volatility na finančných trhoch k blízkosti historických miním. V druhej polovici mesiaca nastala otočka a žltý kov rástol, čo súviselo s určitou nervozitou vo Washingtone po sérii škandálov okolo Donalda Trumpa s FBI či okolo prepojenia na Rusko spolu s oslabením dolára. Navyše ustúpili tiež očakávania okolo rýchlosti sprísňovania menovej politiky v USA aj v eurozóne. Celkovo to však zlatu stačilo len na stagnáciu na medzimesačnej báze.

Ropa má za sebou volatilný máj. V jeho úvode klesli jej ceny hlboko pod 50-dolárovú hranicu na najnižšie úrovne od novembra, keď vymazali všetky zisky od dohody členov OPEC a ďalších štátov o znížení produkcie. Stál za tým tvrdohlavo pretrvávajúci vysoký stav zásob vo svete pri rastúcej ťažby v USA alebo v Líbyi. Jasné signály Saudskej Arábie či Ruska o tom, že dohoda bude predĺžená, a to dokonca až o deväť mesiacov namiesto predpokladaných šiestich, viedli k odrazu cien čierneho zlata pred ďalším zasadnutím OPEC, ktorý toto aj doručil.

Obchodníci však dúfali v niečo, čo prekoná ich očakávania, teda že zníženie ťažby bude hlbšie alebo že sa k nemu pridajú ďalšie krajiny. Keďže sa tak nestalo, ropa na konci mesiaca klesla pod 50-dolárovú úroveň, keď sa vrátila skepsa, že predĺženie dohody nebude dostatočné na vybalansovanie trhu.

Devízové trhy

Euro v priebehu mája systematicky rástlo voči doláru a posunulo sa na šesťmesačné maximá nad 112 dolárových centov. Stáli za tým štyri hlavné príčiny. Prvou bol slabý inflačný tlak v USA v apríli, čo by mohlo znamenať možné odsunutie zvyšovania sadzieb Fedom už na júnovom mítingu. Druhou je politická kríza vo Washingtone, ktorá by mohla ešte oddialiť daňovú reformu či fiškálne stimuly vytvárajúce priestor na rýchlejší rast americkej ekonomiky, a teda aj vyššiu infláciu a rýchlejšie šliapanie Fedu na monetárnu brzdu.

Tieto dva faktory spôsobili, že dolár slabol voči väčšine hlavných svetových mien. Treťou je pokračujúci dozvuk víťazstva proeurópskeho reformistu Emmanuela Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách, čo vyvolalo očakávania užšej nemecko-francúzskej spolupráce a predpoklady akcelerácie integrácie v eurozóne a v EÚ. A napokon štvrtým dôvodom je fakt, že ekonomike eurozóny sa darí a klesajú jej riziká, čo by mohlo znamenať, že Európska centrálna banka zmení forward guidance už na najbližšom zasadnutí.

To vyústilo do toho, že spoločná európska mena rástla nielen voči americkému doláru, ale aj voči ostatným hlavným menám. Darilo sa menám stredoeurópskeho regiónu, čo súviselo so všeobecnou ochotou podstupovať riziko. Česká koruna tak plynule zosilnela až k úrovniam 26 korún 40 halierov za euro dva mesiace po ukončení kurzového záväzku Českej národnej banky.

Autori sú analytici J&T banky.