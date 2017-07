Čo sa dialo na finančných trhoch v júni

Akciové burzy už započítali mierne nadtrendový rast HDP a nízku infláciu, pri uvoľnenej menovej politike, ktorá by mala byť normalizovaná len postupne. Ide o scenár, kde absentovalo niečo, čo by mohlo akcie nateraz vykoľajiť, no vzhľadom na bohaté valuácie aj niečo, čo by ich mohlo posunúť ešte vyššie, ak nebude ďalej rásť ziskovosť firiem.