Čo sa zmení v hypotékach pre mladých?

Ministerstvo financií chystá zmeny v hypotekárnych pravidlách. Cieľom je spružniť a zefektívniť hypotekárny trh a vylepšiť štátnu podporu bývania mladých.

Štát chystá upraviť spôsob podpory úverov na bývanie pre mladých. Podstata zmeny spočíva v tom, že štát po novom prestane preplácať bankám dotáciu na úroky z hypoték pre mladých. Štátna podpora však neskončí. Pretransformuje sa len do inej podoby. Po schválení zmien si budú môcť mladí odpočítať úroky z úveru na bývanie z daňového základu.

Bude to znamenať nižšiu daňovú povinnosť. U zamestnancov sa to prejaví preplatkom na dani z príjmov a jeho vrátením v marci nasledujúceho roku. Samostatne zárobkovo činným osobám sa zníži daňová povinnosť splatná po podaní daňového priznania.

Zvýšenie transparentnosti

Cieľom návrhu je zefektívniť vyplácanie podpory. Dnes totiž prepláca štát dotáciu bankám, ktoré je potom vracajú klientom. V praxi nie je stanovený presný postu, ako majú pritom postupovať. Niektoré banky znižujú klientom úrokovú sadzbu z úveru, iné ju nechajú klienta zaplatiť v plnej, nedotovanej výške.

Výsledkom je relatívne veľký chaos a situácia, kde klienti rôznych bánk, pri rovnako vysokom úvere, rovnakej úrokovej sadzbe a dobe platnosti splatia za rovnaký čas rôznu veľkosť istiny. V niektorých bankách je teda hypotékach pre mladých pri rovnakým podmienkach výhodnejšia ako v iných. „Pre klienta to zvyčajne znamená rozdiel po prvých piatich rokoch štátnej podpory na zostatku dlžnej sumy rádovo aj v tisícoch eur, ak si zvolí nesprávnu banku,“ hovorí Peter Világi, hlavný analytik Fincentra.

Ďalším problémom súčasného systému je umelé navyšovanie úrokov zo strany bánk. Keďže štát dnes dotuje dva percentuálne body z úrokovej sadzby a ďalší jeden bod má uhrádzať banka, výsledná „zľava“ zo oficiálnej sadzby predstavuje tri percentá. Výsledkom by teda mala byť sadzba pri hypotékach pre mladých o tri percentuálne body nižšia ako pre ostatných klientov.

Banky však nadsadzujú pôvodne priznanú sadzbu na nereálne hodnoty. Hoci priemerný úrok dnes predstavuje 1,9 percenta, banka zvýši úvodnú sadzbu napríklad na 3,5 percenta. Odráta potom z nej potom tri percentuálne body a výsledný úrok predstavuje 0,5 percenta. Žiadateľ o úver je tak spokojný, spokojná je i banka, nespokojný je ale štát. Jeho dotácia vo výške dvoch percentuálnych bodov skončí z časti v rozpočte banky.

Aj pre lepšie zarábajúcich

Ďalšou zmenou bude odstránenie príjmového limitu na kvalifikovanie sa na hypotéku pre mladých. Dnes je stanovený maximálny príjem vo výške 1,3 násobku priemernej mzdy v hospodárstve. Tento štvrťrok je to 1 155,70 eura, pričom táto výška sa každý štvrťrok podľa zmeny priemernej mzdy mení.

Po novom si budú môcť úroky na hypotékach odrátať všetci klienti bez ohľadu na výšku príjmu. Jediným obmedzením bude vek.

Odborníci sa preto k plánovaných zmenám vyjadrujú pozitívne. „Súčasný systém dotovania hypoték pre mladých nie je efektívny ani spravodlivý. Ak by malo dôjsť k navrhovaným zmenám, bude to posun k lepšiemu,“ hodnotí analytik portálu FinančnáHitparáda.sk Pavel Škriniar. „Určite bude pozitívne, ak sa formou daňového bonusu odstránia rozdiely, ktoré sú dnes v spôsobe výpočtu štátneho príspevku pre mladých v jednotlivých bankách,“ dodáva P. Világi.

Okrem podpory mladých by malo prísť aj ďalším zmenám. Po novom už by nemali banky na poskytovanie hypoték potrebovať hypotekárnu licenciu. Počet subjektov na trhu by sa tým zvýšil. Ďalšou zmenou by malo byť aj to, že hypotekárne záložné listy, ktorými si banky hypotéky financujú, bude možné predávať i na zahraničných finančných trhoch. Dnes je to možné len na Slovensku.

Zatiaľ však nie zrejme, ako presne budú nové pravidlá vyzerať. Ministerstvo financií má zverejniť návrh legislatívnej zmeny až v apríli a ten ešte bude musieť prejsť schvaľovaním v Národnej rade SR. Nateraz sa preto dá hovoriť len o neoficiálnych informáciách. Zmeny by mali platiť od začiatku budúceho roka.

